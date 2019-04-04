Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны

«Меня узнали в аэропорту и пересадили в бизнес-класс»

– С середины 80-х годов мои родители жили в Кронштадте. Но родился я в поселке под Ленкоранью в Азербайджане. Специальной задачи родить меня именно там родители не ставили. Просто мама поехала туда по работе – она на почте работала. Так все и сложилось.

Провел в селе два месяца. Само детство проходило в Кронштадте. Летом ездил в Азербайджан – раз в два года.

– Кто ваши родители?

– Отец раньше занимался бизнесом. Мама – домохозяйка. Раньше работала на почте – давно-давно, в советские годы еще. Потом уже воспитывала нас с братом.

– Получается, что вы не из самой бедной семьи.

– Из обычной на самом деле. Папа занимался торговлей овощей. У него была своя база. Но все было нестабильно.

– Отец разрешал смотреть футбол до двух часов ночи, хотя в восточных семьях строго с воспитанием. У вас не так?

– Со второго класса я смотрел не только матчи Лиги чемпионов, но и обзоры. Наутро делился эмоциями со своей учительницей, которая тоже любила футбола. Но она не всегда досматривала матчи до конца. Я со второго класса не пропускал почти ни одной игры. Не высыпался, конечно. Не было как такового восточного воспитания. Мои родители – скорее, типичные советские люди. Всю жизнь мы жили в России.

– Самое жесткое наказание в детстве.

– Папа никогда не наказывал. Даже защищал, если мама ругала.

Жестко, когда запрещали смотреть Лигу чемпионов. Но мы с братом как-то выкручивались. Помню финал «Бавария» – «Манчестер Юнайтед». Нам запретили его смотреть. Мы взяли магнитофон, по радио поймали волну НТВ и слушали.

– Кем себя больше чувствуете – русским или азербайджанцем?

– 50 на 50. Я эмоциональный, как и все азербайджанцы. А ментально я, наверное, больше русский, потому что прожил здесь всю жизнь.

Когда приезжаю в Азербайджан, чувствую, что это родина моих предков. Мне там нравится. Ощущаю себя как дома, хотя там никогда не жил.

– Азербайджанцы – вспыльчивые люди. Вам это когда-нибудь мешало в комментировании?

– Не сказал бы, что вспыльчивые. Эмоциональные – да, темпераментные – да. Не могу назвать себя вспыльчивым человеком.

Что касается работы, то сначала эмоциональность мешала – неадекватно воспринимал происходящее на поле. Орал. Люто орал. Людей это раздражало.

Думаю, эта ошибка свойственна всем начинающим комментаторам. Получаешь кайф от происходящего и от того, что сидишь у микрофона. Искажается восприятие действительности.

– Ваше азербайджанское происхождение – частый повод для шуток в редакции «Матч ТВ»?

– Шутки на национальные темы – любимая для любой компании. Коллектив у нас мужской, так что шутим на разные темы.

Я по происхождению талыш. Вася [Уткин] любил подколоть, что талыш – это латыш, только наоборот.

– Как часто бываете на родине в Азербайджане?

– Бываю, но все реже и реже. Прошлым летом впервые за шесть лет побывал. У меня там много родственников – огромная азербайджанская семья. Конечно, скучаю. Хотелось бы бывать чаще.

Узнают редко. Далеко не все смотрят российские каналы. Интересный эпизод произошел в последний день перед моим отъездом из Баку в прошлом году. Я стоял на посадке в аэропорту. Вдруг сотрудники авиакомпании подошли ко мне и попросили отойти в сторонку. Подумал: «А что я такого совершил?». Оказалось, что меня узнали. Пересадили в бизнес-класс. Это было действительно приятно.

– Вы говорите на азербайджанском?

– Говорю, но плохо – на бытовом уровне. Изъясняться могу. Когда смотрю телевизор, слышу много книжных слов, термины, официально-деловую речь – плохо понимаю.