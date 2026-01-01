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Материалы
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
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Почему Марибор-2009 – это самое болезненное поражение в истории сборной
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#Россия
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Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
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#Тайсон Фьюри
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У Молдовы, Андорры и Румынии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать? 🇲🇩 🇷🇴 🇦🇩
#ЧМ-2022
Лучшие тексты «Гола»-2020
#лучшие тексты
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