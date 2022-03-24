Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
15Алексей Миранчук А. Миранчук
|Пол
|26
|8
|0
|2
|2
|0
|
14Георгий Джикия Г. Джикия
|Защ
|28
|8
|1
|0
|0
|0
|
17Александр Головин А. Головин
|Пол
|25
|7
|0
|1
|2
|0
|
3Игорь Дивеев И. Дивеев
|Защ
|22
|7
|1
|0
|0
|0
|
23Далер Кузяев Д. Кузяев
|Пол
|29
|7
|0
|1
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|7
|2
|1
|21:4
|23
|
2
|10
|7
|1
|2
|19:6
|22
|
3
|10
|3
|5
|2
|17:10
|14
|
4
|10
|4
|2
|4
|13:12
|14
|
5
|10
|1
|2
|7
|4:21
|5
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