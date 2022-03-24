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Валерий Карпин
В. Карпин
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
15
Алексей Миранчук А. Миранчук 		Пол 26 8 0 2 2 0
14
Георгий Джикия Г. Джикия 		Защ 28 8 1 0 0 0
17
Александр Головин А. Головин 		Пол 25 7 0 1 2 0
3
Игорь Дивеев И. Дивеев 		Защ 22 7 1 0 0 0
23
Далер Кузяев Д. Кузяев 		Пол 29 7 0 1 0 0
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Ближайшие матчи
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Россия
-:-
Польша
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
Россия
-
Польша
-
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
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Таблица

Группа H И В Н П Мячи Очки
1
Хорватия
10 7 2 1 21:4 23
2
Россия
10 7 1 2 19:6 22
3
Словакия
10 3 5 2 17:10 14
4
Словения
10 4 2 4 13:12 14
5
Кипр
10 1 2 7 4:21 5
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Результаты
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 17:00
Хорватия
1 : 0
Россия
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 17:00
10 тур
Хорватия
1
Россия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Россия
6 : 0
Кипр
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
9 тур
Россия
6
Кипр
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Словения
1 : 2
Россия
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Словения
1
Россия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Россия
1 : 0
Словакия
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Россия
1
Словакия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Россия
2 : 0
Мальта
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
6 тур
Россия
2
Мальта
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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