Разбираем первый за год состав сборной России: почему нет звезд из иностранных клубов и почему так мало игроков из ЦСКА

Среди полевых игроков почти нет возрастных. Далеру Кузяеву 29 лет. Еще в составе выделяются 28-летние Осипенко, Сутормин, Джикия и Зобнин. Зато Антону Шунину и Михаилу Кержакову по 35 лет. Кержаков вообще приглашен из «Зенита», который задействовал уже трех вратарей в этом сезоне. В чемпионате вместе с Кержаковым выходил Одоевский, в Кубке России – Иван.

Все игроки России представляют десять клубов РПЛ. Нет ни одного футболиста из «Нижнего Новогорода», «Оренбурга», «Химок», «Факела», «Торпедо» и «Урала». Интересно, что эти команды идут в нижней части турнирной таблицы. Есть и неожиданный вызов из топ-клубов: Караваев восстановился после травмы и провел только три матча в сезоне, но уже попал в сборную.

В сборную России вызваны все игроки из РПЛ. Напоминаем: в Европе выступают Головин («Монако»), Миранчук («Торино»), Дзюба («Адана Демирспор»), Черышев («Венеция»). Они потенциально могли бы попасть в сборную. Хуже всех ситуация у Миранчука – он пропускал игры «Торино» из-за травмы. Агент Головина рассказал, почему тот не вызван. Объяснение: проблемы с логистикой.