Разбираем первый за год состав сборной России: почему нет звезд из иностранных клубов и почему так мало игроков из ЦСКА
Сборная России по футболу объявила состав на сентябрьские сборы. Пока это расширенный список: некоторые игроки из него выпадут. В сентябрьскую паузу на матчи сборных Россия проведет одну игру. Товарищеский матч против Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке. Есть договоренность и по ноябрьской гостевой игре с Ираном – пока без даты и времени.
Кто вызван в сборную России: два игрока из ЦСКА, нет людей из Европы, самые возрастные – вратари
Полный состав России – на картинке. Всего 35 человек:
Так они распределены по клубам:
- «Зенит»: Кержаков, Караваев, Сутормин, Круговой, Кузяев, Бакаев, Мостовой;
- «Ростов»: Осипенко, Сильянов, Глебов, Уткин, Комличенко;
- «Динамо»: Шунин, Фомин, Грулев, Захарян, Тюкавин;
- «Спартак»: Хлусевич, Джикия, Зобнин, Соболев;
- «Крылья Советов»: Ломаев, Коваленко, Глушенков, Ежов;
- «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Кривцов;
- «Локомотив»: Магкеев, Баринов, Карпукас;
- ЦСКА: Чалов, Дивеев;
- «Ахмат»: Журавлев;
- «Сочи»: Макарчук.
Меньше всего игроков представляют ЦСКА, «Сочи» и «Ахмат». Все эти клубы идут после восьми туров в восьмерке лучших. ЦСКА вообще занимает второе место (делит со «Спартаком»). Зато в сборную России вызваны сразу четыре футболиста из «Крыльев». В их числе – 19-летний Александр Коваленко. Он провел в этом сезоне восемь матчей, забил гол и сделал два ассиста.
На место в сборной из ЦСКА мог претендовать Иван Обляков. Из молодых на старте сезона показал себя Никита Ермаков. Но глобально ЦСКА не может дать сборной большое количество игроков. Акинфеев уже завершил карьеру в сборной России. Кучаев и Мухин ошибались в матчах РПЛ. В остальном ЦСКА полагается на новичков-легионеров.
Среди полевых игроков почти нет возрастных. Далеру Кузяеву 29 лет. Еще в составе выделяются 28-летние Осипенко, Сутормин, Джикия и Зобнин. Зато Антону Шунину и Михаилу Кержакову по 35 лет. Кержаков вообще приглашен из «Зенита», который задействовал уже трех вратарей в этом сезоне. В чемпионате вместе с Кержаковым выходил Одоевский, в Кубке России – Иван.
Все игроки России представляют десять клубов РПЛ. Нет ни одного футболиста из «Нижнего Новогорода», «Оренбурга», «Химок», «Факела», «Торпедо» и «Урала». Интересно, что эти команды идут в нижней части турнирной таблицы. Есть и неожиданный вызов из топ-клубов: Караваев восстановился после травмы и провел только три матча в сезоне, но уже попал в сборную.
В сборную России вызваны все игроки из РПЛ. Напоминаем: в Европе выступают Головин («Монако»), Миранчук («Торино»), Дзюба («Адана Демирспор»), Черышев («Венеция»). Они потенциально могли бы попасть в сборную. Хуже всех ситуация у Миранчука – он пропускал игры «Торино» из-за травмы. Агент Головина рассказал, почему тот не вызван. Объяснение: проблемы с логистикой.
Какая мотивация у сборной России без турниров – с кем еще она скоро может сыграть
Сам Карпин пока радуется возможности собрать команду на полноценный сбор. У подготовки к Киргизии будет специальный график. Товарищеские матчи – это пока единственная возможность для России где-то играть. В мае сборная была исключена из Лиги наций. Хотя там у России планировались матчи с Израилем, Албанией и Исландией. Не сыграет Россия и на ЧМ-2022.
Уже после официального объявления состава Карпин подтвердил, что не стал вызывать Головина именно из-за ситуации с логистикой. Перелет в Бишкек занял бы у него трое суток. В окончательном списке будут 23 игрока и три вратаря. Здесь ситуация прежняя: за подбор вратарской линии полностью отвечает Кафанов. Вся подготовка приближена к обстановке турнирных матчей.
Какие тезисы важны из позиции Карпина по сборной (смотрели его цитаты в телеграм-канале «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»):
- Матчи сборной нужны – никто не понимает, когда поменяется ситуация с турнирами;
- Карпин готов играть даже с «Ростовом», второй сборной или против команды Медиалиги;
- Из-за матча с Ираном в ноябре штаб сборной хочет изменения клубного календаря;
- Сейчас сборной России важно посмотреть на конкретных молодых игроков.
Параллельно Карпин тренирует «Ростов», с которым не проиграл еще ни одного матча в этом сезоне – по четыре победы и ничьи. В сборной России он точно останется до конца ноября, а дальше будет обсуждать с РФС текущую обстановку и условия работы. У России может быть и еще один матч в ноябре – по потенциальным соперникам пока ведутся переговоры.
Сборная России по-прежнему полноценно работает. Когда Писарев временно возглавлял «Химки», в тренерский штаб Карпина попал Никифоров. Сам Писарев перед этим объяснял, что список кандидатов в сборную России включает в себя 50 человек. Федор Кудряшов в июне объявил о завершении карьеры в сборной. Остальные лидеры еще могут попасть туда в ноябре.
Тогда Россия шла 35-й в рейтинге ФИФА. Киргизия находится там же на 95 месте. По инсайдам в списке потенциальных соперников фигурировал Узбекистан. Он остается одним из потенциальных кандидатов на ноябрь. Пока же самым сильным соперником России будет Иран. Эта команда сыграет на ЧМ-2022 в группе с Англией, США и Уэльсом. ЧМ начнется уже после товарищеских игр с участием сборной России.