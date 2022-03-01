Единственный шанс футбола России – перейти в Азию. Возможно ли это: разбираем правила, сложности, опыт других стран

Последний день зимы русский футбол встретил так: сборная России и футбольные клубы исключены из всех соревнований ФИФА и УЕФА. В заявлении на сайте УЕФА сказано, что это решение действует до дальнейшего уведомления. Временных сроков нет.

Министр спорта Олег Матыцин уже сказал о проведении внимательного анализа решения ФИФА и УЕФА – возможно его обжалование в CAS. Пока подвисает выступление России даже в летне-осенней Лиги наций. Это означает, что следующий официальный матч России может состояться в марте 2023 года. Тогда стартует отбор на Евро-2024.

Возможно, изоляция затянется на годы. Возможно, обратно в футбол Европы мы уже не вернемся. Если так, то для ухода из изоляции единственное теоретическое решение – переход в Азиатскую федерацию футбола (сокращенно – АФК). Так Россия сможет играть официальные матчи, участвовать в международных турнирах и оставаться в экосистеме футбола. Подобный переход в современной истории уже был: сборная Австралии стала членом АФК в 2005 году после многих лет в Океании и даже выигрывала Кубок Азии.

Реален ли такой вариант? Формально да, но есть сложности из-за ФИФА.