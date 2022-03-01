Единственный шанс футбола России – перейти в Азию. Возможно ли это: разбираем правила, сложности, опыт других стран
Последний день зимы русский футбол встретил так: сборная России и футбольные клубы исключены из всех соревнований ФИФА и УЕФА. В заявлении на сайте УЕФА сказано, что это решение действует до дальнейшего уведомления. Временных сроков нет.
Министр спорта Олег Матыцин уже сказал о проведении внимательного анализа решения ФИФА и УЕФА – возможно его обжалование в CAS. Пока подвисает выступление России даже в летне-осенней Лиги наций. Это означает, что следующий официальный матч России может состояться в марте 2023 года. Тогда стартует отбор на Евро-2024.
Возможно, изоляция затянется на годы. Возможно, обратно в футбол Европы мы уже не вернемся. Если так, то для ухода из изоляции единственное теоретическое решение – переход в Азиатскую федерацию футбола (сокращенно – АФК). Так Россия сможет играть официальные матчи, участвовать в международных турнирах и оставаться в экосистеме футбола. Подобный переход в современной истории уже был: сборная Австралии стала членом АФК в 2005 году после многих лет в Океании и даже выигрывала Кубок Азии.
Реален ли такой вариант? Формально да, но есть сложности из-за ФИФА.
Что нужно для такого перехода в АФК
Разбираемся на примере Австралии. Она была одним из основателей лиги Океании, но в 2005-м сама официально вышла с просьбой о смене конфедерации. Все это объяснялось двумя причинами: желанием играть с сильными соперниками и желанием напрямую попадать на чемпионат мира после отборочного раунда. Потому что квалификация в Океании предусматривала обязательные стыковые матчи с командами из Южной Америки.
Тогда все происходило по схеме:
- Австралия официально подала заявку о выходе из Океании;
- Австралия подала заявку на выступление в АФК и получила одобрение;
- Заявку Австралии подтвердил исполнительный комитет ФИФА (сейчас – совет ФИФА).
Именно третий пункт в этой схеме – основная проблема для России. С другими все в норме: УЕФА не помешает выходу России из европейского футбола. По случаю Австралии видно, что АФК готова к появлению новых членов. Тогда австралийская заявка на этом уровне была единогласно одобрена. У России есть основания вступать именно в АФК из-за географического положения.
Совет ФИФА остается ключевым органом, который рассматривает все подобные вещи. Именно совет ФИФА вместе с исполкомом УЕФА принимал решение об исключении сборной России из всех соревнований. Это делалось под давлением отдельных стран. Против матчей с Россией выступила даже Швейцария, которая в ближайшее время с ней и не сыграла бы и так.
В истории уже случалось, когда такое давление приводило к переходу страны в другую конфедерацию. Израиль выступал в АФК до 1974 года, но именно по политическим причинам сборные из региона отказались от игры против него. В итоге Израиль был исключен из АФК, но уже в 1980 году играл с европейскими командами в отборочном турнире к чемпионату мира.
Какие факторы делают этот переход возможным: политические связи с Азией, логистика, размывание границ континентов
1. У ФИФА и УЕФА уже было промежуточное заявление по России. По нему Россия допускалась к игре под нейтральным флагом, с другим названием, без гимна и флага. При нормализации мировой обстановки ФИФА и УЕФА могут откатить ограничения на этот уровень, но европейские сборные отказывались играть с Россией и в таком варианте. С Азией проблем не будет, хотя уровень соперников ниже, чем у европейских сборных.
2. Причина изменений позиции ФИФА и УЕФА – именно это давление со стороны европейских сборных. В условиях глобальных санкций государства Азии пока сдержаны: сохраняют нейтралитет или поддерживают. Из азиатских стран только Япония выступила против России на всех уровнях и ввела санкции вплоть до приостановки выдачи виз.
Отдельно: проблемы во взаимоотношениях с европейскими странами не сказываются на партнерстве России и Китая. Его плотность показала поездка Владимира Путина в Пекин перед стартом Олимпиады-2022. Мы подробно упоминали спортивное сотрудничество России и Китая в отдельном материале. Они связаны через хоккей и проект «Куньлунь» – китайский клуб в КХЛ: тогда Россия фактически создала для Китая условия подготовки хоккейной сборной и помогала с натурализацией русских хоккеистов. Плюс Китай пока не присоединялся к европейско-американским мерам и сохраняет отстраненность.
Из-за санкций от европейцев Россия ориентирована на улучшение взаимоотношений с азиатскими странами – другого направления больше нет. Это подтверждают даже отдельные официальные заявления. Так Министерство экономического развития пишет на сайте: «Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии».
3. В последнее время ФИФА и УЕФА рушат границы между конфедерациями – из-за этого потенциальный переход становится вероятнее. Так с 2024 года южноамериканские сборные смогут выступить в Лиге наций. Напоминаем: это полностью европейский турнир, который заменил товарищеские матчи и даже частично связан с отбором на Евро и ЧМ. Но и он меняется.
4. У России удобная логистика со странами азиатского региона – и нет никаких проблем и ограничений по авиасообщению. Екатеринбург с сертифицированной под чемпионат мира ареной на 35 тысяч зрителей подходит для матчей со всеми сборными. Сейчас город активно развивает туристические и партнерские связи с азиатскими странами. Москву можно использовать для игр с командами из ближней Азии.
Какие факторы мешают этому переходу
1. В истории был пример со сборной Югославии и ее исключением из состава участников Евро-1992. Тогда санкции накрыли югославский спорт только после заседания совета ООН, хотя обязанности подчиниться им не было. УЕФА и ФИФА не пускали их в свои турниры, хотя МОК пошел на компромисс и допустил югославов под нейтральным флагом к участию в Олимпиаде-1992. Но этот пример может быть некорректным, потому что Югославия вскоре распалась на множество отдельных стран и не жила в изоляции долго.
2. Мотивация России – гарантированная игровая практика. Но сможет ли она выступить на чемпионате мира, если переход состоится? В 2022 году – нет. Попадет ли на Кубок Азии-2023? Для этого понадобится специальное приглашение или придется пойти на изменения регламента. Поэтому такой переход возможен и нужен только с учетом долгосрочных перспектив.
Наиболее вероятным кажется такой вариант: АФК одобряет прием России, но ФИФА под давлением европейского большинства все еще не пускает ее в турниры под своей эгидой – так Россия не сможет играть на чемпионатах мира (тогда нет смысла проходить отбор?), но сможет хотя бы участвовать в Кубке Азии и всяких региональных полутоварищеских ивентах вроде Кубка наций стран Персидского залива.
Региональный орган действительно может признать сборную без одобрения ФИФА. Так было с Гибралтаром: с 2012 года у него была возможность выступать в турнирах УЕФА, но заявка на вступление в ФИФА была подтверждена только в 2016-м.
3. Чаще всего ФИФА без проблем одобряет смену конфедераций, но в большинстве случаев это происходит в мирных условиях. Австралия – главный пример по переходу между конфедерациями. Но был еще и Казахстан, который ушел из Азии в Европу, а затем даже думал об обратном переходе. Помешала позиция правительства – ФИФА вряд ли бы протестовала.
4. Переход в АФК придется осуществлять вместе с клубами. Это большая Азиатская Лига чемпионов сильно уступает по уровню европейским турнирам. Хотя выступление там в любом случае лучше, чем повсеместный бан.
Другие варианты для России: играть без турнирных перспектив или уехать на Кубок Америки
У сборной России остается гипотетическая возможность с присоединением уже к ближайшим азиатским турнирам без документальной смены прописки. При такой договоренности ее победы не будут засчитываться в местных соревнованиях, но хотя бы останется игровая практика. Либо можно заполнить паузы на игры сборных товарищескими матчами с азиатскими странами.
На случай долгосрочного бана в Европе и нежелания переходить в АФК у нее будет безумная лазейка: возможное участие в Кубке Америки-2024. Напоминаем формат турнира: там обычно играют 12 сборных, куда входят две специально приглашенные команды. В 2020 году такое приглашение получили Катар и Австралия, хотя они никак не связаны с местной конфедерацией.
Участию этих команд в историческом и перенесенном Кубке Америки-2021 (победа Аргентины с Месси) помешала пандемия. Из-за нее Катар и Австралия сами отказались от поездки на турнир – всего там осталось десять участников. В 2019 году Кубок Америки обсуждал расширение до 16 команд и приглашение европейских сборных. В теории это еще возможно, хотя и маловероятно.
Но основным вариантом для России по-прежнему остается просто ожидание отмены санкций. Истории из других видов спорта показывают, что еще есть надежда на скорое возвращение России в мировой спорт. Так IIHF оставила России возможность проведения взрослого чемпионата мира по хоккею весной 2023 года: «Не отменили, потому что хотелось бы еще где-то сохранять оптимизм».
Так с 2024 года южноафриканские сборные смогут выступить в Лиге наций. Не африканские, а южноамериканские...
Да, поправили. Спасибо