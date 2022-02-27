Все последствия для России и новые санкции. Обновляемый список

Экономика

• Отключение банков от международной системы SWIFT (что это – тут). Под это попадут те банки, которые уже находятся под западными санкциями. Ранее такое было только с банками Северной Кореи и Ирана.

• Банки ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» попали под блокирующие санкции (SDN). Их активы в США заблокированы, запрещены международные дела.

• Евросоюз запретил все транзакции с Центробанком Российской Федерации. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

• Санкции запрещают банкам проводить операции в долларах и евро. Карты Visa и Mastercard не работают у клиентов из России за рубежом.

• Сбои или полный отказ в работе бесконтактной оплаты через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Теперь всегда нужно носить с собой карту.

• В начале недели доллар стоил 70 рублей, в конце недели – 100 рублей. Евро стоил 85 рублей, сейчас – 110.