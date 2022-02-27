Все последствия для России и новые санкции. Обновляемый список
Экономика
• Отключение банков от международной системы SWIFT (что это – тут). Под это попадут те банки, которые уже находятся под западными санкциями. Ранее такое было только с банками Северной Кореи и Ирана.
• Банки ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» попали под блокирующие санкции (SDN). Их активы в США заблокированы, запрещены международные дела.
• Евросоюз запретил все транзакции с Центробанком Российской Федерации. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
• Санкции запрещают банкам проводить операции в долларах и евро. Карты Visa и Mastercard не работают у клиентов из России за рубежом.
• Сбои или полный отказ в работе бесконтактной оплаты через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Теперь всегда нужно носить с собой карту.
• В начале недели доллар стоил 70 рублей, в конце недели – 100 рублей. Евро стоил 85 рублей, сейчас – 110.
• Запрещены поставки товаров для космической и авиапромышленности. Из-за этого возникает проблема с микроэлектроникой – Россия надеется решить ее через Китай.
• Остановлена сертификация «Северного потока-2». Для запуска газопровода нужно одобрение Германии.
• Завод Renault приостановил работу в России. Audi, BMW, Land Rover, Jaguar и другие компании останавливают поставки автомобилей.
Международные отношения
• Приостановлено членство России в Совете Европы.
• Почти полный разрыв во взаимоотношениях России и США.
• Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические связи.
Путешествия
• Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов из России. Запрещены даже частные полеты. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
• Латвия, Литва, Чехия, Япония вводят ограничения на выдачу виз россиянам. Чехия выносит вопрос, чтобы все страны ЕС остановили выдачу шенгенских виз.
• Россия принимает контрмеры – ограничивает полеты для авиакомпаний из европейских стран. Теперь почти невозможно улететь в Европу.
Развлечение и культура
• Европейский вещательный союз исключил Россию из песенного конкурса «Евровидение».
• УЕФА забрал у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов.
• Отменены гастроли артистов Большого театра. Они планировались на лето в лондонском театре «Ковент-Гарден».
• Соперники по отбору на ЧМ-2022 в футболе Польша, Швеция, Чехия отказались играть с Россией – где угодно.
• Лейбл Masterskaya Ивана Дорна больше не сотрудничает с артистами из России.
• Зарубежные клубы выходят из состава русских лиг в баскетболе и хоккее. Иностранные баскетболисты разрывают контракты.
• Все ближайшие международные спортивные соревнования перенесены из России.
• Концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступления дирижера Валерия Георгиева и пианиста Дениса Мацуева.