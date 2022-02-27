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#политика

Все последствия для России и новые санкции. Обновляемый список

3 часа назад

Основные санкции вводятся против банков.

XinHua/Global Look Press

Экономика

Отключение банков от международной системы SWIFT (что это – тут). Под это попадут те банки, которые уже находятся под западными санкциями. Ранее такое было только с банками Северной Кореи и Ирана.

Банки ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» попали под блокирующие санкции (SDN). Их активы в США заблокированы, запрещены международные дела.

Евросоюз запретил все транзакции с Центробанком Российской Федерации. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции запрещают банкам проводить операции в долларах и евро. Карты Visa и Mastercard не работают у клиентов из России за рубежом.

• Сбои или полный отказ в работе бесконтактной оплаты через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Теперь всегда нужно носить с собой карту.

В начале недели доллар стоил 70 рублей, в конце недели – 100 рублей. Евро стоил 85 рублей, сейчас – 110.

27 февраля. Цена на валюту.

Запрещены поставки товаров для космической и авиапромышленности. Из-за этого возникает проблема с микроэлектроникой – Россия надеется решить ее через Китай.

Остановлена сертификация «Северного потока-2». Для запуска газопровода нужно одобрение Германии.

Завод Renault приостановил работу в России. Audi, BMW, Land Rover, Jaguar и другие компании останавливают поставки автомобилей.

Международные отношения

Приостановлено членство России в Совете Европы.

Почти полный разрыв во взаимоотношениях России и США.

Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические связи.

«Аэрофлот» готовится к отмене всех европейских рейсов.

www.imago-images.de/Global Look Press

Путешествия

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов из России. Запрещены даже частные полеты. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Латвия, Литва, Чехия, Япония вводят ограничения на выдачу виз россиянам. Чехия выносит вопрос, чтобы все страны ЕС остановили выдачу шенгенских виз.

Россия принимает контрмеры – ограничивает полеты для авиакомпаний из европейских стран. Теперь почти невозможно улететь в Европу.

Развлечение и культура

Европейский вещательный союз исключил Россию из песенного конкурса «Евровидение».

УЕФА забрал у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов.

Отменены гастроли артистов Большого театра. Они планировались на лето в лондонском театре «Ковент-Гарден».

Соперники по отбору на ЧМ-2022 в футболе Польша, Швеция, Чехия отказались играть с Россией – где угодно.

Матч России и Польши планировался на 24 марта в Москве.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Лейбл Masterskaya Ивана Дорна больше не сотрудничает с артистами из России.

Зарубежные клубы выходят из состава русских лиг в баскетболе и хоккее. Иностранные баскетболисты разрывают контракты.

Все ближайшие международные спортивные соревнования перенесены из России.

Концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступления дирижера Валерия Георгиева и пианиста Дениса Мацуева.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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