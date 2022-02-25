Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее

После начала событий в Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Россию от системы SWIFT. Этого пока не произошло. Но тема об отключении России от SWIFT постоянно обсуждается.

В этом материале мы отвечаем на главные вопросы про SWIFT, разбираемся в принципах работы этой технологии и прикидываем, может ли банковская система существовать после ее отключения.

Что вообще такое SWIFT и как работает

SWIFT – это международная система передачи информации о платежах между банками. Если платежные системы Visa или Mastercard занимаются денежными переводами, то SWIFT осуществляет быстрый защищенный обмен данными по финансовым операциям и функционирует только на межбанковском уровне.

SWIFT появилась в 1973 году при участии 239 банков из 15 стран. Через четыре года принц Бельгии Альберт отправил первое сообщение о финансовой транзакции. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, операционные центры расположены в США и Швейцарии.