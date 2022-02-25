Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее
После начала событий в Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Россию от системы SWIFT. Этого пока не произошло. Но тема об отключении России от SWIFT постоянно обсуждается.
В этом материале мы отвечаем на главные вопросы про SWIFT, разбираемся в принципах работы этой технологии и прикидываем, может ли банковская система существовать после ее отключения.
Что вообще такое SWIFT и как работает
SWIFT – это международная система передачи информации о платежах между банками. Если платежные системы Visa или Mastercard занимаются денежными переводами, то SWIFT осуществляет быстрый защищенный обмен данными по финансовым операциям и функционирует только на межбанковском уровне.
SWIFT появилась в 1973 году при участии 239 банков из 15 стран. Через четыре года принц Бельгии Альберт отправил первое сообщение о финансовой транзакции. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, операционные центры расположены в США и Швейцарии.
Сейчас в систему входят больше 11 тысяч пользователей из более 200 стран мира. По данным на апрель-2021, каждый месяц через SWIFT проходит 700 миллионов сообщений, ежедневно обрабатываются переводы на 5-6 триллионов долларов. СССР получил доступ к SWIFT в 1989 году, а в 1995 году появился «Россвифт», который занимается российскими пользователями. С 2015 года Россию в правлении организации представляет Эдди Астанин.
Россия занимает второе место (первое – у США) по количеству операций в SWIFT, 15-е – по объему. На 2021 год системой пользуются около 300 российских банков. К 2016 году доля SWIFT по внутрироссийским расчетам превышала 80%, но за пять лет снизилась до 20%.
Как отключение SWIFT скажется на России: повлияет ли внутри страны или затронет только внешние связи
Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов говорил о ситуации с возможной блокировкой: «Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал Систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT».
«Банк России не считает опасным возможное отключение. Предполагается, что СПФС станет надежным способом для внутрироссийского движения переводов. При этом физические лица не пострадают. Изменения затронут международные организации и трансграничные платежи», – объяснял «Совкомбанк». Это связано с наличием собственной системы платежных карт «Мир» и системой быстрых платежей.
Полное отключение российских банков приведет к финансовой изоляции страны, что повлияет на импорт и экспорт. Старший вице-президент ICDC Константин Воробьев говорил «Ведомостям» о малозаметном влиянии блокировки на внутренние платежи, но назвал негативный эффект для международных операций:
- Торможение международных расчетов = нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и возможный временный дефицит товаров;
- Рост курса евро и доллара. «Девальвация рубля приведет еще к одному витку роста стоимости импортных товаров, а это и еще один инфляционный риск. И удар по имиджу власти»;
- Усложнение и удорожание переводов с банковских счетов за рубеж. Это приведет к падению доходов и росту расходов для банков;
- Возможные сбои в работе международных платежных систем Visa и Mastercard.
Исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес рассказал о неудобном варианте для россиян за границей, когда невозможно расплатиться картами Visa и Mastercard, потому что эти платежные системы не проведут транзакции с банками России. Альтернативой могут быть карты китайской платежной системы UnionPay или японской JBS.
Преподаватель НИУ ВШЭ Евгений Коган предположил, что тотальное отключение России от SWIFT сильно повлияет на курс валют: «Выглядит крайне маловероятным. Хотя оно достаточно серьезно сказалось бы на всем российском бизнесе, так как Россия очень тесно интегрирована с мировой экономикой. Это ударило бы по международной торговле и, в частности, снизило бы спрос на наше сырье.
Но всегда есть альтернативные платежные системы и через год ситуация стабилизируется даже в случае полного отключения от SWIFT. Отключение от SWIFT всей банковской системы, вероятно, приведет к росту доллара относительно рубля минимум на 7-10%, а, возможно, и больше. Если речь пойдет об отдельных госбанках, последствия будут мягче».
Какие у SWIFT есть альтернативы
Например, в 2015 году Китай запустил CIPS, который совершает транзакции только в юанях. Или INSTEX, созданный Евросоюзом для работы с банками Ирана из-за опасений введения санкций со стороны США.
После присоединения Крыма к России в 2014 году западные страны предложили отключить ее от SWIFT. «Если SWIFT все-таки будет отключен, именно только он, это может вызвать до 5% падения ВВП в течение года с момента введения этого ограничения. Но я предполагаю, что этого не произойдет», – говорил о возможных последствиях экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
Этого не произошло, а Россия в тестовом режиме запустила альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая отправляет данные по аналогии со SWIFT. Она предназначалась для пользователей из России, но сейчас к ней подключены банки из Армении, Киргизии и Беларуси. Доступ есть у дочерних российских банков в Германии и Швейцарии.
На 2020 год СПФС ежемесячно передавала по два миллиона сообщений и опередила SWIFT по доле во внутрироссийском обмене (20,6%). Сейчас у нее около 400 пользователей, первую транзакцию среди корпораций через систему совершила компания «Роснефть».
«Если бы нас отключили [от SWIFT], банки потенциально могут перейти на нее [на СПФС]. В этом случае перестали бы работать карточки международных платежных систем, в частности Visa и Mastercard. При массовом переходе на отечественные карты «Мир», без SWIFT, за границей расплатиться ею не получится», – сказала независимый финансовый советник Александра Базак.
Кого раньше уже отключали от SWIFT
Например, Иран или КНДР. В 2012 году SWIFT изолировала 14 иранских банков, которые США обвинили в обслуживании ядерной программы. Через четыре года Иран выполнил обязательства по урегулированию ситуация с ядерным оружием и вернул доступ к SWIFT, но в 2018 году снова попал в бан. КНДР оказалась в санкционном списке ООН после ядерных испытаний.