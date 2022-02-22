Минские соглашения: какими были пункты, почему принимались дважды, в чем спор России и Украины, почему прекращены

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года в Минске. Перед этим продолжался конфликт внутри Украины. Ее президент Петр Порошенко и президент России Владимир Путин созвонились перед принятием соглашений. Путин предложил собственный план урегулирования конфликта.

Что включали в себя Минские соглашения

Они состояли из 12 пунктов.

▪️ Они включали в себя пункты о незамедлительном прекращении огня, освобождения заложников, выводе незаконных вооруженных формирований.

▪️ Был пункт о мониторинге неприменения оружия со стороны ОБСЕ.

▪️ Также были пункты по улучшению гуманитарной ситуации и программе экономического возрождения Донбасса.

▪️ Еще пункты – о децентрализации власти и проведении досрочных выборов в соответствии с законом об особом статусе.

Их подписали посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ на Украине Михаил Зурабов. Также в работе группы участвовали представители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Соблюдались ли Минские соглашения

Далеко не все, а к началу 2015 года ситуация обострилась.

▪️ Режим прекращения огня нарушался неоднократно.

▪️ Мониторинг ОБСЕ границ осуществлять не удавалось.

▪️ Не была разработана программа экономического развития. Более того, в ноябре был принят указ президента Украины о запрете Нацбанку обслуживать банковские счета в зоне АТО.

▪️ МИД Украины заявил, что соглашения нарушает Россия, так как ДНР и ЛНР увеличили свою территорию.