Минские соглашения: какими были пункты, почему принимались дважды, в чем спор России и Украины, почему прекращены
Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года в Минске. Перед этим продолжался конфликт внутри Украины. Ее президент Петр Порошенко и президент России Владимир Путин созвонились перед принятием соглашений. Путин предложил собственный план урегулирования конфликта.
Что включали в себя Минские соглашения
Они состояли из 12 пунктов.
▪️ Они включали в себя пункты о незамедлительном прекращении огня, освобождения заложников, выводе незаконных вооруженных формирований.
▪️ Был пункт о мониторинге неприменения оружия со стороны ОБСЕ.
▪️ Также были пункты по улучшению гуманитарной ситуации и программе экономического возрождения Донбасса.
▪️ Еще пункты – о децентрализации власти и проведении досрочных выборов в соответствии с законом об особом статусе.
Их подписали посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ на Украине Михаил Зурабов. Также в работе группы участвовали представители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
Соблюдались ли Минские соглашения
Далеко не все, а к началу 2015 года ситуация обострилась.
▪️ Режим прекращения огня нарушался неоднократно.
▪️ Мониторинг ОБСЕ границ осуществлять не удавалось.
▪️ Не была разработана программа экономического развития. Более того, в ноябре был принят указ президента Украины о запрете Нацбанку обслуживать банковские счета в зоне АТО.
▪️ МИД Украины заявил, что соглашения нарушает Россия, так как ДНР и ЛНР увеличили свою территорию.
Как были приняты новые Минские соглашения
В начале 2015 года в Минске прошла встреча в формате «нормандской четверки». Встретились:
🇷🇺 Президент России Владимир Путин.
🇺🇦 Президент Украины Петр Порошенко.
🇫🇷 Президент Франции Франсуа Олланд.
🇩🇪 Канцлер Германии Ангела Меркель.
Они более 15 часов работали над этим текстом. На этот раз в договоре было 13 пунктов и ряд примечаний. Фактически многое в них повторяло первые соглашения, но теперь они были расширенными. Прекращение огня должно было случиться 15 февраля.
Совет Безопасности ООН поддержал эти соглашения.
Какими были трудности в соблюдении Минских соглашений
Новый президент Украины Владимир Зеленский изначально критиковал их, но все равно признавал, что их стоит придерживаться, так как альтернативы нет. Но в феврале 2022 года он все равно назвал их бездарно составленными, так как, по его мнению, Украина находится в более проигрышной позиции. Предлагал он и внести изменения. Также на Украине есть мнение, что соглашения заключались под давлением Путина и противоречат конституции Украины.
Россия полностью выступала за соблюдение Минских соглашений. «Считаю, что другой альтернативы просто нет», – заявил Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Претензия России – к последовательности выполнения соглашений в области безопасности и политических пунктов. Фактически главная – отказ Украины от переговоров с главами ДНР и ЛНР.
Россия ставит себя в качестве посредника внутриукраинского конфликта. Украина считает, что на Донбассе конфликт Украины и России. Абсолютно разный подход.
Отношение США к Минским соглашениям в январе выразил госсекретарь США Энтони Блинкен: это единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе, в пересмотре они не нуждаются. Глава МИД Китая Ван И – такого же мнения: соглашения нужно соблюдать.
26 января 2022 года советники лидеров стран «нормандской четверки» утвердили, что Минские соглашения – основа работы «нормандского формата». В феврале их встреча ни к чему не привела: Украина отказалась идти на контакт с лидерами ДНР и ЛНР.
Конец Минских соглашений
В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Не знаю ни одной страны Европейского союза, которая бы утверждала, что Украина не выполняет минские договоренности». Он добавил, что своими обязательствами пренебрегла Москва. И подтвердил, что на прямой диалог с ДНР и ЛНР Украине не пойдет:
«Это не предусмотрено минскими договоренностями. Попытка установить такой диалог — это интерес исключительно Российской Федерации для того, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника».
Реакция Путина: «По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей». Также в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном он отметил хронический саботаж договоренностей Киевом.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. «Признание Россией ДНР и ЛНР – конец Минских соглашений», – это общая реакция Запада.
Путин подтвердил: «Теперь Минских соглашений не существует». И пояснил: «Признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что они не собираются выполнять эти соглашения».