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#мир #политика

Как к криптовалюте относятся разные страны: Беларусь поощряет использование, Китай запрещает, Египет считает грехом

3 часа назад

Центральный банк России выпустил доклад, в котором предлагается запрет криптовалют или любые операции с ней на территории России. Под запрет попадает майнинг и вложения банков в криптовалюту.

Bloomberg пишет несколько важных деталей вокруг запрета:

- В России 17 миллионов криптокошельков. Там хранятся примерно семь триллионов рублей.

- Вероятно, запрет криптовалют – это инициатива ФСБ. Она убедила ЦБ, что через криптовалюту легко анонимно жертвовать деньги «нежелательным организациям» и СМИ со статусом иностранного агента.

Сам ЦБ мотивирует решение защитой россиян от систем, которые напоминают по структуре финансовые пирамиды: «Рост цен криптовалют поддерживается спросом вновь входящих на рынок участников».

Другие минусы по версии ЦБ:

  • Отток средств из акций, облигаций и депозитов
  • Падение капитализации российского фондового рынка
  • Снижение финансовой устойчивости банков
  • Снижение курса рубля

С появлением криптовалют российское государство высказывалось о них осторожно. Например, в 2015 году Владимир Путин допускал, что криптовалюту можно использовать в некоторых сферах, но у нее есть «фундаментальные проблемы».

Юридический статус криптовалют в России оставался спорным. Официально они не были запрещены, но государство их не поддерживало и оценивало явление криптовалюты обычно негативно. Росфинмониторинг в 2014 году писал, что криптовалюты: «легализуют преступные доходы, развивают мошенничество, потенциально финансируют терроризм».

Как к криптовалютам относится остальной мир? Для объективности и баланса мы изучили страны разных континентов с разными политическими режимами. 

🇺🇸 США. В 2016-м биткоин признан официальной валютой. Крупные операции с криптовалютой должны проходить через агентство по борьбе с финансовыми преступлениями.

🇨🇳 Китай. Тут сразу запретили операции с биткоинами и другими криптовалютами. Китай закрыл 173 криптовалютные биржи и в последние годы борется с майнингом.

🇪🇺 Евросоюз. Нет стран, которые бы запрещали криптовалюту. Но в каждом государстве есть свои законодательные нюансы с ее использованием.

🇸🇰 Словакия. Не признает криптовалюту надежной, поэтому инвесторы рискуют – в случае убытков государство никак не защищает криптовалютные вклады.

🇩🇪 Германия. Банки могут хранить и продавать криптовалюту с января 2020 года. Обычные операции с ней облагаются налогом и внесены в закон как «частные деньги».

🇨🇭 Швейцария. Тоже считала криптовалюту спорной, но в 2021 году швейцарские банки задействовали на биржах рекордные для себя деньги через криптовалюту – 4,6 миллиарда швейцарских франков (это примерно $5 млрд).

🇮🇹 🇬🇷 🇧🇬 Италия. Греция. Болгария. Никаких специальных законов и регулирования.

🇬🇧 Великобритания. Криптовалюта признается «частными деньгами», облагается налогом.

🇧🇾 Беларусь. Неожиданно тут государство поддерживает криптовалюту с 2017 года: разрешены все операции, она освобождена от налогов и от обязательного декларирования.

🇰🇿 Казахстан. Запрещены необеспеченные криптовалюты – т.е., те, чья стоимость зависит от реальных активов. Остальные можно, но по закону 2020 года они все равно не являются средством платежей.

🇺🇦 Украина. В 2021 году приняла закон о регуляции криптовалюты. Она тоже облагается налогом, а сделки с ней в суде тоже защищаются.

🇹🇷 Турция. Можно торговать и хранить, но расплачиваться криптовалютой запрещено законом 2021 года.

🇰🇷 Южная Корея. Взрослые корейцы могут пользоваться криптовалютой, но гражданам младше 18 и иностранцам операции с ней запрещены.

🇮🇳 Индия. Сложные отношения. Сначала государство категорически запрещало криптовалютные операции, в 2020-м сняло же свой запрет, а сейчас разрабатывает свой индийский аналог. И может снова запретить биткоин и другие популярные валюты.

🇳🇵 🇧🇴 Непал, Боливия. Полный запрет.

🇻🇪 Венесуэла. Раньше майнеров арестовывали, но потом государство передумало и отменило им наказание. Криптовалюта законна.

🇪🇬 Египет. Принимался религиозный указ, который трактует операции с криптовалютой как харам (греховное деяние).

🇦🇺 Австралия. Криптовалюта разрешена для любого использования, но операции через биржу должны пройти проверку – государство боится отмывания денег. 

Все фото: imago-images.de, zumapress / global look press
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