Как к криптовалюте относятся разные страны: Беларусь поощряет использование, Китай запрещает, Египет считает грехом
Центральный банк России выпустил доклад, в котором предлагается запрет криптовалют или любые операции с ней на территории России. Под запрет попадает майнинг и вложения банков в криптовалюту.
Bloomberg пишет несколько важных деталей вокруг запрета:
- В России 17 миллионов криптокошельков. Там хранятся примерно семь триллионов рублей.
- Вероятно, запрет криптовалют – это инициатива ФСБ. Она убедила ЦБ, что через криптовалюту легко анонимно жертвовать деньги «нежелательным организациям» и СМИ со статусом иностранного агента.
Сам ЦБ мотивирует решение защитой россиян от систем, которые напоминают по структуре финансовые пирамиды: «Рост цен криптовалют поддерживается спросом вновь входящих на рынок участников».
Другие минусы по версии ЦБ:
- Отток средств из акций, облигаций и депозитов
- Падение капитализации российского фондового рынка
- Снижение финансовой устойчивости банков
- Снижение курса рубля
С появлением криптовалют российское государство высказывалось о них осторожно. Например, в 2015 году Владимир Путин допускал, что криптовалюту можно использовать в некоторых сферах, но у нее есть «фундаментальные проблемы».
Юридический статус криптовалют в России оставался спорным. Официально они не были запрещены, но государство их не поддерживало и оценивало явление криптовалюты обычно негативно. Росфинмониторинг в 2014 году писал, что криптовалюты: «легализуют преступные доходы, развивают мошенничество, потенциально финансируют терроризм».
Как к криптовалютам относится остальной мир? Для объективности и баланса мы изучили страны разных континентов с разными политическими режимами.
🇺🇸 США. В 2016-м биткоин признан официальной валютой. Крупные операции с криптовалютой должны проходить через агентство по борьбе с финансовыми преступлениями.
🇨🇳 Китай. Тут сразу запретили операции с биткоинами и другими криптовалютами. Китай закрыл 173 криптовалютные биржи и в последние годы борется с майнингом.
🇪🇺 Евросоюз. Нет стран, которые бы запрещали криптовалюту. Но в каждом государстве есть свои законодательные нюансы с ее использованием.
🇸🇰 Словакия. Не признает криптовалюту надежной, поэтому инвесторы рискуют – в случае убытков государство никак не защищает криптовалютные вклады.
🇩🇪 Германия. Банки могут хранить и продавать криптовалюту с января 2020 года. Обычные операции с ней облагаются налогом и внесены в закон как «частные деньги».
🇨🇭 Швейцария. Тоже считала криптовалюту спорной, но в 2021 году швейцарские банки задействовали на биржах рекордные для себя деньги через криптовалюту – 4,6 миллиарда швейцарских франков (это примерно $5 млрд).
🇮🇹 🇬🇷 🇧🇬 Италия. Греция. Болгария. Никаких специальных законов и регулирования.
🇬🇧 Великобритания. Криптовалюта признается «частными деньгами», облагается налогом.
🇧🇾 Беларусь. Неожиданно тут государство поддерживает криптовалюту с 2017 года: разрешены все операции, она освобождена от налогов и от обязательного декларирования.
🇰🇿 Казахстан. Запрещены необеспеченные криптовалюты – т.е., те, чья стоимость зависит от реальных активов. Остальные можно, но по закону 2020 года они все равно не являются средством платежей.
🇺🇦 Украина. В 2021 году приняла закон о регуляции криптовалюты. Она тоже облагается налогом, а сделки с ней в суде тоже защищаются.
🇹🇷 Турция. Можно торговать и хранить, но расплачиваться криптовалютой запрещено законом 2021 года.
🇰🇷 Южная Корея. Взрослые корейцы могут пользоваться криптовалютой, но гражданам младше 18 и иностранцам операции с ней запрещены.
🇮🇳 Индия. Сложные отношения. Сначала государство категорически запрещало криптовалютные операции, в 2020-м сняло же свой запрет, а сейчас разрабатывает свой индийский аналог. И может снова запретить биткоин и другие популярные валюты.
🇳🇵 🇧🇴 Непал, Боливия. Полный запрет.
🇻🇪 Венесуэла. Раньше майнеров арестовывали, но потом государство передумало и отменило им наказание. Криптовалюта законна.
🇪🇬 Египет. Принимался религиозный указ, который трактует операции с криптовалютой как харам (греховное деяние).
🇦🇺 Австралия. Криптовалюта разрешена для любого использования, но операции через биржу должны пройти проверку – государство боится отмывания денег.