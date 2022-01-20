Как к криптовалюте относятся разные страны: Беларусь поощряет использование, Китай запрещает, Египет считает грехом

Центральный банк России выпустил доклад, в котором предлагается запрет криптовалют или любые операции с ней на территории России. Под запрет попадает майнинг и вложения банков в криптовалюту.

Bloomberg пишет несколько важных деталей вокруг запрета:

- В России 17 миллионов криптокошельков. Там хранятся примерно семь триллионов рублей.

- Вероятно, запрет криптовалют – это инициатива ФСБ. Она убедила ЦБ, что через криптовалюту легко анонимно жертвовать деньги «нежелательным организациям» и СМИ со статусом иностранного агента.

Сам ЦБ мотивирует решение защитой россиян от систем, которые напоминают по структуре финансовые пирамиды: «Рост цен криптовалют поддерживается спросом вновь входящих на рынок участников».

Другие минусы по версии ЦБ:

Отток средств из акций, облигаций и депозитов

Падение капитализации российского фондового рынка

Снижение финансовой устойчивости банков

Снижение курса рубля

С появлением криптовалют российское государство высказывалось о них осторожно. Например, в 2015 году Владимир Путин допускал, что криптовалюту можно использовать в некоторых сферах, но у нее есть «фундаментальные проблемы».