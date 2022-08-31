Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше

Михаил Горбачев был первым и единственным президентом СССР. Должность введена в марте 1990 года и упразднена уже 26 декабря 1991-го из-за распада СССР. Раньше страну возглавлял генеральный секретарь ЦК КПСС.

Так выглядит хронология:

🔹 В 1985 году политик Александр Яковлев передал Горбачеву записку о политическом развитии и реформировании страны. Одним из пунктов в ней было введение президентской должности – по ней президент осуществляет верховную партийную и государственную власть.

Яковлев был соратником Горбачева, а позже стал советником по особым поручениям президента. Уже после смерти Яковлева вышло интервью ветерана Управления внешней контрразведки полковника Александра Соколова. В нем он назвал Яковлева шпионом ЦРУ, которого от расследования спас сам Горбачев.

🔹 В 1988-м тема о введении президентской должности впервые затронута на официальном уровне – Горбачев отметил, что при обсуждении структуры власти есть люди, которые выступают за учреждение президентского поста.

Сам Горбачев относился к этой идее негативно. Причина – такая форма «неприемлема и не вполне демократична, поскольку слишком большая власть сосредотачивается в руках одного человека».

🔹 В 1989-м идея уже активно обсуждалась. Об этом Горбачев писал в книге «Жизнь и реформы».

🔹 В феврале 1990 года члены Президиума Верховного совета СССР высказались за учреждение поста президента. Через месяц Пленум ЦК КПСС одобрил эту идею и рекомендовал кандидатуру Горбачева.