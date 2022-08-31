Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше
Михаил Горбачев был первым и единственным президентом СССР. Должность введена в марте 1990 года и упразднена уже 26 декабря 1991-го из-за распада СССР. Раньше страну возглавлял генеральный секретарь ЦК КПСС.
Так выглядит хронология:
🔹 В 1985 году политик Александр Яковлев передал Горбачеву записку о политическом развитии и реформировании страны. Одним из пунктов в ней было введение президентской должности – по ней президент осуществляет верховную партийную и государственную власть.
Яковлев был соратником Горбачева, а позже стал советником по особым поручениям президента. Уже после смерти Яковлева вышло интервью ветерана Управления внешней контрразведки полковника Александра Соколова. В нем он назвал Яковлева шпионом ЦРУ, которого от расследования спас сам Горбачев.
🔹 В 1988-м тема о введении президентской должности впервые затронута на официальном уровне – Горбачев отметил, что при обсуждении структуры власти есть люди, которые выступают за учреждение президентского поста.
Сам Горбачев относился к этой идее негативно. Причина – такая форма «неприемлема и не вполне демократична, поскольку слишком большая власть сосредотачивается в руках одного человека».
🔹 В 1989-м идея уже активно обсуждалась. Об этом Горбачев писал в книге «Жизнь и реформы».
🔹 В феврале 1990 года члены Президиума Верховного совета СССР высказались за учреждение поста президента. Через месяц Пленум ЦК КПСС одобрил эту идею и рекомендовал кандидатуру Горбачева.
Президентский пост подразумевает выборы, но их не было
Согласно конституции СССР, президент избирается путем голосования граждан на пятилетний срок. Так и произошло бы, если б не развал СССР.
Выборы первого президента страны среди граждан не проводились. По той же конституции, первый (именно первый) президент СССР должен быть избран Съездом народных депутатов СССР на пять лет.
Двумя другими претендентами были Николай Рыжков и Вадим Бакатин, но они сняли свои кандидатуры. Президентом стал Горбачев, получивший более 59% голосов.
Нужно учитывать и ситуацию в стране на тот момент – усилились межнациональные конфликты, а республики или выходили из состава (Эстония, Латвия и Литва в 1990-м), или готовились к выходу. Выборы рисковали стать неполноценными.
Зачем вообще нужен пост президента в СССР: попытка добиться больших свобод
К 1990 году в СССР уже неспокойно – официально признанный экономический кризис, товарный дефицит, рост оппозиционных сил в республиках. Все это – на фоне падения коммунистических режимов в Восточной Европе. А в Москве уже проходили массовые демонстрации.
По мнению политолога Сергея Станкевича, для решения экономических и политических проблем внутри страны «Горбачеву нужно было дистанцироваться от консервативной партийной элиты и получить достаточную свободу». В противном случае, любой пленум ЦК КПСС мог снять его с должности. Как это произошло в 1964 году с Никитой Хрущевым.
Ключевой тогда была шестая статья конституции – о руководящей и направляющей роли КПСС. Ее отмена была бы логичной, если вводится пост президента. После ее отмены в советах крупнейших городов большинство завоевали именно оппозиционеры. «Чтобы оставаться во главе процесса, нужно было становиться выборным главой государства», – считает Станкевич.
Отличие от должности генсека было в том, что президент становился фактически независимым от ЦК КПСС. Также он выбирался бы всенародно (как и произошло бы после срока Горбачева), а генсек – только компартией.
Мог ли пост президента появиться раньше: Брежневу нравилось такое обращение, а Сталин отказался от идеи выборов президента народом
В СССР такая возможность обсуждалась несколько раз. Например, при подготовке конституции 1936 года, когда пост генсека занимал Иосиф Сталин. Предлагалось избирать главного человека в государстве не Верховным Советом, а всем населением.
Сталин против: «Это дополнение неправильно, оно не соответствует духу нашей Конституции». Он считал, что президент не должен противопоставлять себя Верховному Совету, а построение верховных органов на тот момент – наиболее демократическое.
Также дискуссии велись и в поздние годы правления Хрущева – при подготовке конституции в 1962 году. Уже была подготовлена соответствующая глава. Но Хрущев ушел в отставку.
Как пишет BBC (это медиа заблокировано в России), во время зарубежных визитов к Леониду Брежневу обращались «господин президент». Он одобрял это, но также не инициировал появление поста президента в СССР.
Следующим уже было обсуждение при Горбачеве с последовавшим вводом этой должности.
В России (тогда РСФСР) должность президента была учреждена в апреле 1991 года, а выборы прошли в июне (выиграл Борис Ельцин).