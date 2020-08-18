Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма

Вместо ловли удочками капитан и полковой инженер по вооружению Евгений Разин глушил рыбу реактивным снарядом. Василий стоял рядом – по его словам, один из снарядов оказался бракованным и взорвался в руке Разина: «Женю разнесло в клочья, а меня и капитана Котова ранило осколками. Меня в левую щеку и в левую же ногу, а Котова в голову и в грудь. Остальных разметало взрывной волной, но без последствий».

Василия доставили в Кремлевскую больницу и прооперировали. Восстановление заняло восемь месяцев: «Щека зажила быстро, а вот нога доставила хлопот. Осколки повредили голеностопный сустав, а суставы, как сказал оперировавший меня профессор Очкин, «дело поганое». Когда Иосиф Сталин узнал о случившемся, то снял сына с должности за пьянство, разгул и развращение полка, разжаловал до обычного летчика и сыпал руганью: «Мальчишка! Недоумок! Болван!»

В госпитале Василий Сталин стыдился за глупую в военное время смерть капитана Разина и собственные ранения не в бою, а на рыбалке. О причинах травм он никому не сказал: «Так и писал в анкетах: «В период пребывания на фронтах ранений и контузий не имел». Возвращение на фронт случилось в 1944 году, когда Василия поставили на должность инспектора-летчика по технике пилотирования.

«За время участия на фронтах Отечественной войны произвел 26 боевых вылетов, сбил лично два самолета противника», – выдержка из наградного листа Василия Иосифовича Сталина, который подписал генерал-полковник авиации Руденко. Через год после окончания ВОВ – в 25 лет – Василий получил звание генерал-майора авиации: «Это мне по документам было тогда двадцать пять, а на деле – за сорок. По жизненному опыту год войны можно за пять лет считать» → еще через два года – командующий ВВС Московского военного округа → май-1949 – генерал-лейтенант.

Когда он командовал ВВС Московского округа, авиапарады проводились трижды в год – 1 мая, 18 августа и 7 ноября. Восхищение и слабость: «Три сотни самолетов не просто пролетали над Красной площадью. Они выписывали в небе слова «Ленин», «Сталин», «КПСС», летели четким строем, так, что можно было нитками связывать самолеты, и эта нитка не порвалась бы». Сам Василий открывал парады на Ту-4.

1 мая 1952 года он командовал авиапарадом, который стал для него последним на Красной площади. При посадке на Чкаловский аэродром самолет рухнул в лес – три человека погибли. По словам самого Василия, причиной стали не плохие погодные условия, а ошибка пилота. Следующий парад в Тушине прошел без происшествий. Иосиф Сталин организовал у себя прием, собрал всю верхушку и приказал прийти сыну. Его появление – скандал:

• по версии Сталина-младшего, главнокомандующий Жигарев припомнил ему майское крушение самолета и спровоцировал на грубость;

• по версии генерал-полковника авиации Сергея Руденко, Сталин-младший пришел пьяным.

Иосиф Сталин выгнал сына с приема. Итог – скорое снятие с должности командующего ВВС Московского округа и перевод на учебу в академию Генштаба, куда Василий Сталин не ходил: «Это было унижение. Чему меня там могли научить?»