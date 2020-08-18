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- Василий Сталин
- Иосиф Сталин
- Никита Симонян
- Всеволод Бобров
- Анатолий Тарасов
- Николай Старостин
- Спартак
- ВВС
Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма
Мама Василия спроектировала на даче спортплощадку и застрелилась после ссоры со Сталиным-старшим
«Заперлась и выстрелила в грудь, в сердце. Умерла сразу». Василию было 11 лет, когда мама Надежда Алиллуева покончила с собой. В детстве он боялся ее больше, чем отца – и бесился, когда его ставили в угол. Родители регулярно ругались и не разговаривали по несколько дней. Оба – про неуступчивость и вспыльчивость, но всегда с итоговым примирением. Но ноябрьская ссора 1932 года закончилась по-другому.
«Она очень любила физкультуру и спортивные игры, внушала нам с сестрой, что здоровый дух может быть только в здоровом теле, приучила делать зарядку», – увлечение мамы сблизило Василия со спортом. В усадьбе Зубалово она спроектировала спортивную площадку, чтобы дети регулярно тренировались: «Сама все придумала, сама начертила и следила за тем, чтобы все было сделано по ее плану. Каждый раз, думая о строительстве какого-нибудь спортивного объекта, я вспоминал нашу зубаловскую спортплощадку».
Приемный сын Иосифа Сталина Артем Сергеев в книге «Беседы о Сталине» рассказывал о любви Василия к спорту – футбол, лыжи, конкур с чемпионами СССР и даже бильярд:
• «Он был хорошим спортсменом, хотя физически казался не крепким, даже на вид хиленьким. Например, играли старшие в футбол, его брали в команду: не за фамилию, а за ноги. Прекрасно играл в бильярд еще мальчишкой».
• «Мы очень любили кататься на лыжах, и особенно – кататься с гор. Тогда не было специальных лыжных креплений, катались в валенках, а на лыжах просто ремешок и резинка. И бились мы с Василием при этих катаниях здорово».
• В 13-14 лет братья занимались в кавалерийской школе: «Нашими тренерами были мастера. Мы все прыгали конкур пионер-класса. А Василий, только начав заниматься, прыгал с мастерами, чемпионами, с такими, как капитан Эйдинов, Александра Левина, чемпионка СССР, Валентин Мишин. Как известно, лошадь в фамилиях не разбирается, ею управлять нужно. Мастера сами удивлялись.
Конь у него был Борт. И, как говорится, мастер на мастере сидел. Они были привязаны друг к другу. Василий заходит в конюшню, Борт его еще не видит, у себя в деннике стоит, но уже копытами перебирает, ржет – чувствует Василия, волнуется и радуется. Ну и Василий подойдет, сразу трепать его, гладить, в морду целовать, кусочек сахара дает».
Сын Сталина проводил авиапарады на Красной площади и чуть не погиб, когда глушил рыбу снарядом
Еще больше Василия затягивали самолеты:
• окончил авиационное училище им. Мясникова в Крыму;
• учился в Военно-воздушной академии им. Жуковского;
• вдохновлялся летчиками – Михаилом Громовым и Валерием Чкаловым, собирал вырезки из газет и показывал в школе, просил фильмы про авиацию.
Иосиф Сталин долго не пускал сына на фронт, но в феврале 1943 года назначил командиром полка в Московском округе, где тот продержался полтора месяца. В апреле полк Василия Сталина отправился в город Осташков на переформирование и небольшой группой выехал на рыбалку. Дополнительный повод – отметить день рождения самого Василия, которому 24 марта исполнилось 22 года.
Вместо ловли удочками капитан и полковой инженер по вооружению Евгений Разин глушил рыбу реактивным снарядом. Василий стоял рядом – по его словам, один из снарядов оказался бракованным и взорвался в руке Разина: «Женю разнесло в клочья, а меня и капитана Котова ранило осколками. Меня в левую щеку и в левую же ногу, а Котова в голову и в грудь. Остальных разметало взрывной волной, но без последствий».
Василия доставили в Кремлевскую больницу и прооперировали. Восстановление заняло восемь месяцев: «Щека зажила быстро, а вот нога доставила хлопот. Осколки повредили голеностопный сустав, а суставы, как сказал оперировавший меня профессор Очкин, «дело поганое». Когда Иосиф Сталин узнал о случившемся, то снял сына с должности за пьянство, разгул и развращение полка, разжаловал до обычного летчика и сыпал руганью: «Мальчишка! Недоумок! Болван!»
В госпитале Василий Сталин стыдился за глупую в военное время смерть капитана Разина и собственные ранения не в бою, а на рыбалке. О причинах травм он никому не сказал: «Так и писал в анкетах: «В период пребывания на фронтах ранений и контузий не имел». Возвращение на фронт случилось в 1944 году, когда Василия поставили на должность инспектора-летчика по технике пилотирования.
«За время участия на фронтах Отечественной войны произвел 26 боевых вылетов, сбил лично два самолета противника», – выдержка из наградного листа Василия Иосифовича Сталина, который подписал генерал-полковник авиации Руденко. Через год после окончания ВОВ – в 25 лет – Василий получил звание генерал-майора авиации: «Это мне по документам было тогда двадцать пять, а на деле – за сорок. По жизненному опыту год войны можно за пять лет считать» → еще через два года – командующий ВВС Московского военного округа → май-1949 – генерал-лейтенант.
Когда он командовал ВВС Московского округа, авиапарады проводились трижды в год – 1 мая, 18 августа и 7 ноября. Восхищение и слабость: «Три сотни самолетов не просто пролетали над Красной площадью. Они выписывали в небе слова «Ленин», «Сталин», «КПСС», летели четким строем, так, что можно было нитками связывать самолеты, и эта нитка не порвалась бы». Сам Василий открывал парады на Ту-4.
1 мая 1952 года он командовал авиапарадом, который стал для него последним на Красной площади. При посадке на Чкаловский аэродром самолет рухнул в лес – три человека погибли. По словам самого Василия, причиной стали не плохие погодные условия, а ошибка пилота. Следующий парад в Тушине прошел без происшествий. Иосиф Сталин организовал у себя прием, собрал всю верхушку и приказал прийти сыну. Его появление – скандал:
• по версии Сталина-младшего, главнокомандующий Жигарев припомнил ему майское крушение самолета и спровоцировал на грубость;
• по версии генерал-полковника авиации Сергея Руденко, Сталин-младший пришел пьяным.
Иосиф Сталин выгнал сына с приема. Итог – скорое снятие с должности командующего ВВС Московского округа и перевод на учебу в академию Генштаба, куда Василий Сталин не ходил: «Это было унижение. Чему меня там могли научить?»
ЦК КПСС через спорт хотел обозначить преимущество социализма над капитализмом – приход Василия в ВВС прокачал команды и инфраструктуру
В 1947 году Василий помогал командующему ВВС Московского военного округа по строевой части, где отвечал за физподготовку подчиненных и включился в подъем спорта: «Я не ставил своей целью узкую задачу развития спортивного движения в рамках ВВС Московского округа. Я смотрел шире. Хотел дать толчок развитию спорта во всем Советском Союзе».
После войны развитие спорта и лидерство СССР в мире стало государственным направлением и еще одним идеологическим оружием. «Советским спортсменам была поставлена задача выйти на международную спортивную арену и подтвердить преимущество социализма над капитализмом своими достижениями», – объяснял Василий. Постановление ЦК КПСС вышло в 1948 году, когда он уже командовал ВВС Московского округа и подтягивал уровень подконтрольных клубов, чтобы конкурировать с «Динамо» и ЦСКА [до 1951 года – ЦДКА].
За ВВС выступали ватерполисты, мотогонщики, велосипедисты, легкоатлеты + в структуру входили команды по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу. По словам Василия, спорт в СССР в первые годы после войны находился в «загоне»: «Только футболисты и напоминали всей стране о том, что в ВВС есть спортивные команды и вообще спортсмены. Но и футболисты наши были не в первых рядах».
Для комплектования команд он подключал тотальный админресурс.
Его инициатива – строительство спортивных объектов: «Даже от руководителей высокого ранга порой приходилось слышать, что сначала мы восстановим народное хозяйство, а потом уже будем заниматься спортом». Обновление спортивной инфраструктуры не входило в обязанности Василия Сталина, но стало масштабным. «Он сделал из неиспользуемых ангаров на центральном московском аэродроме манеж и конюшню. Создал конно-спортивную команду, которая после его смерти стала союзной командой. Затем он строил летний каток и бассейн», – перечислял брат Артем Сергеев.
Спорт окружал Василия на службе. Шофер Александр Февралев раньше возил Ленина и всегда общался только на две темы – о певчих птицах и футболе. «Февралев очень хорошо разбирался в игроках, – писал Василий Сталин в книге «От отца не отрекаюсь!» – Делил их на три категории: «бегун», это тот, кто только бегать по полю умеет, «футболист», это была средняя категория, и «снайпер», то есть мастер высшей категории. Замечания и прогнозы у него всегда были верными. Скажет: «этому «бегуну» до «снайпера» никогда не подняться», значит, так оно и будет».
Он дарил игрокам квартиры и повышал в званиях. Хотел переманить в ВВС Старостина (но помешал Берия) и не убедил Симоняна даже угрозой
После чемпионата СССР 1951 года Никита Симонян вместе с Анатолием Ильиным и Игорем Нетто восстанавливался после травм в санатории им. Орджоникидзе в Кисловодске. Василий Сталин хотел получить Симоняна в ВВС и для этого отправил туда двух адъютантов, которые отвезли его на госдачу рядом с санаторием. Аргументы для перехода: 1) пара нападения с Всеволодом Бобровым; 2) желание Василия Сталина, приглашение на прием и личный самолет, который довезет до Москвы.
Симонян отказывался, но поддался: «Самым действенным оказался третий способ – накачали меня спиртным, сволочи, причем прилично (смеется). А потом говорят: «Слушай, ну ты можешь себе представить: командующий послал военно-транспортный самолет, шесть летчиков, нас, двух мудаков, и мы приедем, не выполнив задания. Что он с нами сделает?!»
В самолете Симонян отоспался и к вечеру был в Москве в кабинете Василия. Тот вышел в пижаме: «Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь у меня в команде. Отвечай!» Симонян сказал, что хочет остаться в «Спартаке». «А ты, Никита, и в генеральском кабинете такой же дерзкий, как и на поле. Не боишься, что завтра будешь не мяч гонять на футбольном поле, а отрабатывать строевой шаг на плацу, а вечером изучать текст присяги?» – «Все в вашей власти. Но это все равно не изменит моего решения».
Сталин смирился и обратился к окружению: «Вы слышали? Правда лучше всех неправд на свете! Спасибо, Никита, что ты сказал мне правду. Иди играй за свой «Спартак».
Когда Симонян вернулся домой, за ним пришел солдат и дал билет на поезд до Кисловодска. После этого Симонян шутил над одноклубниками: сказал, что перешел в ВВС – те ответили, что фанаты за это разобьют ему лицо. В «Спартаке» он провел 10 лет и не менял клуб.
Защитник Анатолий Сеглин играл за «Спартак» в футбол и хоккей и мог перейти в ВВС: «Меня приглашали туда раз 10. Мы с женой жили в коммунальной квартире, а нам предлагали отдельную, а также машину. Я получал 120 рублей, а звезды ВВС – три тысячи». Сеглин отказал и со «Спартаком» трижды выиграл футбольный Кубок СССР.
«Когда мы играли в хоккей с ВВС, то народ всегда болел за нас. Спартаковцев в то время очень уважали, а ВВС называли перекупщиками, – говорил Сеглин. – Однако я об этой команде всегда отзывался только с хорошей стороны. То, что не пошел туда – это одно. Но всегда уважал и буду уважать и коллектив, и его игроков. Это были лучшие хоккеисты того времени».
Другая трансферная цель Василия – Николай Старостин, которого в «Динамо» тренером хотел видеть Лаврентий Берия. Тот отказывался – даже в обмен на освобождение из тюрьмы (но без братьев). Василий Сталин привозил репрессированного Николая Старостина в Москву из Комсомольска-на-Амуре, приводил на стадион «Динамо» в правительственную ложу к генералам и жил с ним в доме на Гоголевском бульваре, но не сохранил для ВВС: «Берия доложил отцу, представил все так, будто бы из желания заполучить тренера я покрываю преступника».
Игрокам Василий выплачивал премии, дарил подарки (фотоаппараты, телевизоры, кожаные куртки, для девушек – серьги), доставал дефицитные лекарства, отправлял в санатории и выбивал квартиры. Семья футболиста Сергея Коршунова жила в коммуналке, хотя отец работал главным инженером на авиационном заводе. История от его брата Анатолия Коршунова: «Однажды по приказу Василия Сталина с проверкой наших жилищных условий приехал его адъютант и пришел к выводу, что лейтенант Коршунов живет в стесненных условиях. Главком сразу распорядился выдать брату двухкомнатную квартиру в новом доме». Сергей Коршунов отказался от квартиры и передал ее семье вратаря Николая Пучкова.
«В ходу были повышения или понижения в звании, скажем, лейтенант Анисимов был разжалован в рядовые, а после нескольких побед стал старшим лейтенантом», – вспоминал Анатолий Коршунов. Каждый месяц футболисты получали продовольственный офицерский паек, куда входили мука, мясо, масло, колбаса. «Не говоря уже о крабах, которыми были завалены прилавки магазинов».
Методы воздействия Василия Сталина: убирал Тарасова за драку, лечил сердце игрока водкой и снимал команду с рейса, чтобы наказать за поражение
Василий Сталин плотно следил за командами: определял состав, заходил в раздевалку в перерывах и давал советы Всеволоду Боброву, с которым дружил. Воспоминание Николая Пучкова: «Бобров обычно спрашивал его мнение, и Сталин высказывал его. И когда чувствовал, что говорит не то, спрашивал: «Что, Всеволод, неправильно я говорю?» Тот так пожимал плечами и слышал в ответ: «Ну ладно, тогда ты дальше продолжай, я помолчу».
Весной 1951 года футбольная команда ВВС готовилась к кубковому матчу против тбилисского «Динамо». Василий позвонил тренеру, чтобы узнать о состоянии команды – нападающий Сергей Коршунов жаловался на сердце. Он выслал за ним машину.
Анатолий Коршунов рассказывал: «Когда брат приехал в штаб, Сталин и Бобров уже сидели за столом и, похоже, были навеселе. «Что, Серега, будем лечить твое сердце», – и налил ему стакан водки. «Но мне же завтра играть», – взмолился брат.
Увы, отказ не был принят. Более того, пришлось выпить три стакана. А на прощание он услышал: «Если завтра не забьешь, упеку туда, куда Макар телят не гонял». Хмель сразу сошел. Сергей знал, что хозяин слов на ветер не бросает». ВВС победили «Динамо» – 5:1. Коршунов сделал хет-трик, а в 1951 году стал лучшим бомбардиром команды. В раздевалке Василий шутил, что всегда будет вызывать за ним машину.
Он часто собирал команду у себя на даче, регулярно выдергивал игроков по ночам и отправлял за ними машины, чтобы собрать компанию. «Обычно в таких посиделках, кроме Сталина и моего брата, участвовали Федоров и Бобров», – говорил Анатолий Коршунов. Первый тост – «Выпьем за Сталина!»
Когда в 1951 году в матче с «Динамо» нападающий (и в хоккее, и в футболе) Виктор Шувалов сломал ногу, Василий Сталин отправил его на лечение в санаторий Марфино, где поселил в генеральскую палату, а потом навестил с бутылкой белого вина и дыней. Чтобы восстановить Шувалова к финалу хоккейного Кубка СССР, Василий обратился к массажисту Шуму и его нестандартной медицине. Тот запретил накладывать на перелом гипс, намазал ногу пахучей самодельной мазью и наложил лонгету. В финале Шувалов не сыграл: вместо исцеления – три месяца восстановлений.
Шувалов рассказывал: «Как-то [Сталин] подшофе приехал, перед матчем направился в раздевалку. Ребятам вот-вот выходить, а он здоровается с каждым. То ли запнулся, то ли что – в общем, на кого-то упал…» Больше всех из тренеров доставалось тренеру Матвею Гольдину, который тренировал хоккеистов ВВС и дважды по месяцу работал с футболистами. По словам Анатолия Коршунова, Василий Сталин увольнял и возвращал Гольдина практически после каждого матча.
Футбольная команда ВВС появилась в 1944 году на базе авиатехнического училища и играла на первенстве Москвы. Через три года – выход в Высшую лигу и последнее место. При Сталине-младшем футболисты ВВС не стали чемпионами, лучший результат – четвертое место и полуфинал Кубка СССР.
В мае 1947 года ВВС в Сталинграде [сейчас – Волгоград] играли против «Трактора». Главный тренер ВВС Анатолий Тарасов стоял за воротами своей команды – это запрещалось правилами. Директор стадиона попросил Тарасова отойти от ворот, но тот игнорировал. За несколько минут до конца матча выбежавшие на поле игроки ВВС при счете 2:2 начали драку, вместо ничьей – поражение как инициаторам.
«Тарасов получил строгий выговор по партийной линии. За дело получил. Первым зачинщиком был он сам. Мне такой тренер был не нужен», – говорил Василий. После домашнего разгрома от тбилисского «Динамо» (1:5) Тарасов ушел из команды. Василий считал его хорошим спортсменом, но критиковал за отсутствие дисциплины: «Я думал о том, что команду, как и весь спорт в военной авиации, нужно поднять на высокий уровень. Хочешь подтянуть разболтавшуюся часть – первым делом смени командира».
Когда ВВС проиграли в гостях «Шахтеру», Василий наказал футболистов и отправил домой на попутках. «Накануне майских праздников в Сталино [сейчас – Донецк] продули «Шахтеру», – рассказывал Виктор Шувалов. – Играл у них великан Бобошко – так и за дубль нам забил, и за основу.
Собираемся в Москву – а в Сталино уже сирень расцвела. Нарвали букетов, летим. В районе Тулы летчики заходят в салон: «Садимся на дозаправку». Потом посылают нас в здание аэропорта вещи забрать. Смотрим – борт наш разворачивается и улетает. Что за новости?
Это нас Василий Иосифович проучил – раз проиграли, добирайтесь, как хотите. И мы от Тулы до Москвы – своим ходом. Бегом на вокзал – перед праздниками ни единого билета даже на проходящие. Так кто на попутной машине, кто на грузовике».
В 1950-м хоккейная команда ВВС разбилась в авиакатастрофе. Через год она в новом составе стала чемпионами СССР
Январь-1950. Самолет Ли-2 с хоккейной командой ВВС летел на игру в Челябинск. Из-за метели и плохой видимости командир пытался посадить самолет в Свердловске, но он рухнул. 11 хоккеистов, массажист, врач и шесть членов экипажа погибли. Василий Сталин рассказывал, как сам летал в метель: «Вел самолет, руководствуясь каким-то внутренним чувством. Это даже не интуиция, а какое-то звериное чутье».
По решению Василий на игру не полетел Виктор Шувалов, который родился в Челябинске. Чтобы местные фанаты не сорвались на него и команду за предательство, Василий после матча с ленинградским «Динамо» зашел в раздевалку и предупредил: «Тренер Борис Бочарников говорит: «Следующий матч в Челябинске. Передают, холод собачий, под тридцать. Надо бы пораньше полететь, акклиматизироваться» – «Заказывайте самолет». Тут взгляд на меня упал: «Шувалова не берите. Мало ли что». Я же в ВВС только-только из Челябинска перешел, меня там изменником считали».
Шувалов согласился, но хотел полететь в Челябинск, чтобы увидеться с родителями, которых не видел полгода. Василий Сталин отказал. Шувалов провожал команду в аэропорту, собрал чемодан с вещами из Польши и передал нападающему Василию Володину: «Здесь подарки. Сестра к гостинице подойдет, заберет». Из-за холода самолету не разрешали взлетать, поэтому время до вылета команда заняла картами.
В следующий раз Шувалов увидел одноклубников в ангаре в Свердловске – мертвыми: «Нет, самолет не горел. Но [тела] исковерканные так, что не узнать никого. Все перемешано».
Матч в Челябинске против «Дзержинца» состоялся. На него отправилась молодежь и игроки, которые не попали в состав. Вратарь Николай Пучков выигрывал Олимпиаду и дважды брал чемпионат мира по хоккею. Игра с «Дзержинцем» стала для него дебютной в карьере: «За мной приехали ночью. Сказали, что вызывает командующий, посадили в машину. Собрали нас человек шесть – молодых и тех, кто поопытнее, но не проходил в основной состав. Вошли в кабинет Василия Иосифовича, и он объявил нам о том, что произошло. При этом рыдал».
ВВС победили – 6:3, а по итогам сезона стали четвертыми, хотя до этого шли в лидерах. Следующий матч в Екатеринбурге [тогда – Свердловск] не состоялся, потому что команда поехала на похороны. «Думаю, не случись трагедии, ВВС удалось бы уже тогда стать чемпионом», – говорил Пучков.
После авиакатастрофы Василий Сталин собрал новый состав, который в следующие три года трижды стал чемпионом СССР, пока команду не расформировали. Всеволода Боброва не было в разбившемся самолете – он поехал на поезде:
• в книге «Всеволод Бобров – гений прорыва» Владимира Пахомова описывается, что Бобров остался ночевать у гостей и не проснулся в нужное время;
• Виктор Шувалов объяснял, что тогда Бобров только перешел в ВВС из ЦДКА, поэтому остался для заявки в спорткомитете и поехал на поезде.
В чемпионский период Бобров трижды стал лучшим бомбардиром, а после расформирования с другими игроками присоединился к ЦСКА [тогда – ЦДСА]. «Мы с ним нередко спорили по спортивным вопросам, иногда даже ссорились, потому что характеры наши схожи, но эти трения на наших отношениях не сказывались. Бобров был «локомотивом», тянувшим за собой футбол и хоккей в ВВС», – говорил Василий.
Две полярности их отношений:
• когда в 1951 году Бобров провел 10 матчей в чемпионате СССР, Василий Сталин отправил его служить в Серпухов и запретил играть в футбол, но позже вернул;
• когда хоккеисты ВВС обыграли «Локомотив», Василий снял с руки часы и подарил Боброву, который забросил четыре шайбы из пяти.
Его третья жена – пловчиха. Он ревновал ее к спорту и запретил получить ЗМС, но строил ради нее бассейн
Василий Сталин познакомился с Капитолиной Васильевой после двух браков. Их свел спорт. Васильева тренировала в Военно-воздушной академии им. Жуковского и была звездой плавания: «Я до встречи с Василием была самодостаточной личностью, газеты обо мне писали едва ли не больше, чем о самом Василии.
В 1949 году у меня был пик спортивной карьеры. Я была 19-кратной чемпионкой и рекордсменкой Союза по плаванию на 100, 200, 400, 1000, 1500 метров. Я выигрывала заплывы по Москве-реке, что считалось очень престижным. Соревнования в побежденном Берлине...»
Василий называл Васильеву золотой рыбкой и удочерил ее ребенка от первого брака Лину, но легкость в отношениях продлилась несколько месяцев. Васильева говорила, что новый муж ревновал ее к спорту. Когда ей позвонили из спорткомитета и сообщили о присуждении звания «Заслуженный мастер спорта», Василий завернул вручение: «Покончено со спортом!»
Ответ Васильевой – брошенные ему в лицо медали, которые она завоевала на соревнованиях.
«За каждый рекорд спорткомитет платил мне по 8-10 тысяч рублей. До встречи с Василием на моей книжке скопилось около сорока тысяч рублей – Василию и не снились такие деньги. Так что и в меркантильных интересах меня заподозрить трудно...
Что можно было тогда купить на эти деньги? И машину, и другую, и квартиру обставить, и одеться в шубки... Тем не менее шубка у меня была одна, под кролика. Я купила ее в обмен на масло и сало в послевоенном Берлине, выиграв первенство оккупационных сил. Надо отдать должное Василию – он запрещал мне в трудные минуты снимать с книжки деньги».
Во время ссор Васильева упрекала его, что их знакомство привело к угасанию спортивной карьеры. Однажды Василий ударил Васильеву за то, что она «неприветливо обошлась с его другом». Проблем добавлял алкоголь: «Я отдала молодость, чтобы спасти Василия от рюмки. Мне оказалось это не под силу. Известный врач Виноградов предупреждал меня, что я взвалила на себя непосильную ношу. Мы приглашали нарколога, умеющего внушить отвращение к водке... Оказалось, этот «специалист» сам алкоголик».
Ради Васильевой (на допросе он назвал ее «побудительной причиной») Василий Сталин в 1951 году начал строительство первого в СССР крытого бассейна на 50 метров. Он выбивал миллионы рублей и отдал под строительство ангар аэродрома. Слова Сталина-младшего на допросе у следователя в 1953 году – из книги «Сильные женщины. Их боялись мужчины» Феликса Медведева: «Значительная часть этих средств по моему распоряжению была растрачена на излишне роскошную внутреннюю и внешнюю отделку здания и на приобретение дорогостоящей обстановки, которая была специально заказана в Германии».
В марте 1953 году умер Иосиф Сталин. Через пару недель Василия Сталина уволили из армии, а в апреле – арестовали. Он получил восемь лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и антисоветскую агитацию и отправили во Владимирский централ.
«Следователи просеяли сквозь мелкое сито всю мою службу на посту командующего ВВС МВО и нашли столько всего, что и на десять дел бы хватило. Двадцать миллионов ущерба нашли!».
Строительство бассейна закончилось в 1954 году, когда Василий сидел в тюрьме: «Разве я мог тогда предположить, что мои старания по развитию спорта впоследствии будут названы «разбазариванием государственных средств на мероприятия, не имевшие необходимости для боевой подготовки подразделений»?» Сейчас это бассейн ЦСКА, который находится на Ленинградском проспекте и вмещает две тысячи зрителей.
Васильева обиделась на него − но не за рассказ следователям: «Он сам признался мне в этом на одном из свиданий. Невелик оговор: сказал следователю, что по моей просьбе стал строить бассейн на казенные деньги. Я другого ему простить не могу: что не женой меня назвал, а сожительницей». Их отношения продлились четыре года, но не закончились полностью.
Васильева навещала его в тюрьме и привозила еду: «Всегда жила новой встречей. Неделю работала – тренировала пловцов ЦСКА, а на выходной мчалась во Владимир. Мама готовила ножку телятинки, покупалась черная икра...» Продукты, которые привозила Васильева, дотошно проверились: оберточную бумагу снимали и меняли на тюремную, а сало протыкали иголками – так убеждались, что Василию Сталину не передадут письма.
После тюрьмы – ссылка в Казань. Там Сталин получил паспорт на фамилию Джугашвили, жил на пенсию в 150 рублей и умер от алкогольной интоксикации
После ареста Василия Сталина футбольную и хоккейную команду ВВС расформировали. Жизнь главных спортивных клубов ВВС под его опекой продлилась меньше 10 лет и без нее закончилась.
Василий понимал, что после смерти отца положение ухудшится – из-за этого пил. «Да, он выпивал. Но было это не всегда, а под конец: он стал понимать свою судьбу, – рассказывал брат Артем Сергеев. – Он уже знал и не сомневался: как только не станет отца, его самого разорвут на части, и сделают это те немногие, кто сейчас руки лижет и ему, и отцу. Потому он так любил собаку: «Не обманет, не изменит». Потому и пил».
Из восьми лет Сталин отсидел семь, досрочно освободился и вернул звание генерал-лейтенанта, но за антиобщественное поведение вернулся отбывать срок в Лефортово. Дальше – бан на проживание в Москве и Грузии и пятилетняя ссылка в Казань, куда не пускали иностранцев и не выпускали его самого. Василий Сталин получил паспорт с фамилией Джугашвили, однокомнатную квартиру и пенсию в 150 рублей в месяц.
В Казани он прожил меньше года: ходил с тростью, носил очки в синей оправе, пользовался уважением у грузин на рынке. «Мой друг жил с Василием в одном доме на улице Гагарина. Говорил, что сын Сталина очень увлекался алкоголем, – рассказывал сотрудник казанского кладбища. – Настолько, что не мог иногда сам дойти до квартиры – помогали дворник, соседи. При этом отзывались о нем хорошо. Мол, он был самый человечный из всей сталинской семьи».
Алкогольная интоксикация привела к смерти. Капитолина Васильева была на похоронах:
«Хоронили Василия без цветов, без почестей, положенных генералу. Собралось человек 30 казанских зевак с авоськами да кошелками. Несмотря на весну, в Казани не было цветов, а Вася их любил, я объехала цветочные магазины, купила цветы в горшочках. Медсестра Маша принесла куцый искусственный венок. Ни одного военного! Только один мальчик пришел, курсант в форме летчика...»