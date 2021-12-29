Фигурное катание: Новости

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Фигурное катание
Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
23 марта, 20:22
Фигурное катание
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
23 марта, 20:19
Фигурное катание
Где смотреть женское фигурное катание показательные выступления на Зимних Олимпийских играх 2022
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18 февраля, 20:50
Фигурное катание
Прогноз на фигурное катание произвольная программа пары — Олимпийские игры 2022
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18 февраля, 11:35
Фигурное катание
Где смотреть парное фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 11:33
Фигурное катание
Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы
#Камила Валиева
17 февраля, 18:48
Фигурное катание
Где смотреть парное фигурное катание короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022
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17 февраля, 13:05
Фигурное катание
Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
16 февраля, 20:33
Фигурное катание
Прогноз на фигурное катание произвольная программа женщины с участием Валиевой — Олимпийские игры 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
15 февраля, 18:10
Фигурное катание
Где смотреть женское фигурное катание с участием Валиевой произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
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15 февраля, 18:00
Фигурное катание
Где смотреть женское фигурное катание короткая программа с участием Валиевой на Зимних Олимпийских играх 2022
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14 февраля, 12:05
Фигурное катание
Прогноз на фигурное катание произвольная программа танцы — Олимпийские игры 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
13 февраля, 11:05
Фигурное катание
Где смотреть фигурное катание танцы произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
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13 февраля, 11:00
Фигурное катание
Где смотреть фигурное катание танцы короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
11 февраля, 17:07
Фигурное катание
Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
#Нэтан Чен
10 февраля, 08:25
Фигурное катание
Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
#Камила Валиева
10 февраля, 06:34
Фигурное катание
Прогноз на фигурное катание произвольная программа мужчины — Олимпийские игры 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
09 февраля, 17:05
Фигурное катание
Где смотреть мужское фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
09 февраля, 17:02
Фигурное катание
Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
08 февраля, 09:13
Фигурное катание
Где смотреть мужское фигурное катание короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 19:35
Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 07:32
Фигурное катание
Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 06:13
Фигурное катание
Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
06 февраля, 07:56
Фигурное катание
Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
06 февраля, 07:37
Фигурное катание
Россия идет второй в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. За первый день – 26 очков, у США – на два больше
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
04 февраля, 10:08
Фигурное катание
Где смотреть командный турнир на Олимпиаде-2022: во сколько прямая трансляция, фигурное катание, 4 февраля
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 13:49
Фигурное катание
Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 13:30
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 13:09
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 12:25
Фигурное катание
Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
01 февраля, 19:14
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин и сдала отрицательные тесты на ковид
#Олимпиада-2022
01 февраля, 18:57
Олимпиада
Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#Олимпиада-2022
29 января, 13:16
Олимпиада
Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#Олимпиада-2022
29 января, 12:49
Фигурное катание
Федерация конькобежцев Казахстана заявила об угрозах убийством тренеру Воронову. Он работает со сборной страны
#Сергей Воронов
27 января, 20:39
Фигурное катание
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
#Олимпиада-2022
25 января, 15:12
Фигурное катание
Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко
#Михаил Коляда
25 января, 14:38
Фигурное катание
Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
20 января, 11:40
Фигурное катание
Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду. Это лучшая фигуристка в Бельгии и четвертая – в Европе
#Луна Хендрикс
18 января, 12:14
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:43
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:27
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 23:27
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
15 января, 17:57
Фигурное катание
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
14 января, 22:56
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
14 января, 17:56
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
13 января, 22:58
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
13 января, 17:57
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 23:12
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 17:59
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 12-14 января
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
12 января, 10:50
Фигурное катание
Фигурист ЛеДюк – первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады
#Тимоти ЛеДюк
10 января, 11:30
Фигурное катание
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
#Михаил Коляда
09 января, 19:25
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
09 января, 14:16
Фигурное катание
Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
09 января, 11:05
Фигурное катание
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
07 января, 12:57
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
06 января, 15:00
Фигурное катание
Эстония отказала журналисту РИА в визе перед чемпионатом Европы по фигурке. Его посчитали «угрозой внутренней безопасности»
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
29 декабря 2021, 18:45
Фигурное катание
«Спит большую часть свободного времени». Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы
#Дмитрий Соловьев
28 декабря 2021, 20:58
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
27 декабря 2021, 14:11
Фигурное катание
Ханю сделал попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии. Элемент понижен до тройного из-за недокрута
#Юдзуру Ханю
26 декабря 2021, 15:43
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
26 декабря 2021, 14:30
Фигурное катание
Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения
#Софья Муравьева
26 декабря 2021, 12:26
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
26 декабря 2021, 12:12
Фигурное катание
Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин
#Камила Валиева
25 декабря 2021, 23:43
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
25 декабря 2021, 22:26
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
25 декабря 2021, 22:10
Фигурное катание
26 декабря ФФККР объявит состав на чемпионат Европы по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
25 декабря 2021, 21:57
Фигурное катание
Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
#Камила Валиева
25 декабря 2021, 21:47
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Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
25 декабря 2021, 21:39
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
#Чемпионат России по фигурному катанию
25 декабря 2021, 21:16
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
25 декабря 2021, 21:11
Фигурное катание
Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан
#Камила Валиева
25 декабря 2021, 21:02
Фигурное катание
Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд
#Анна Щербакова
25 декабря 2021, 20:53
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