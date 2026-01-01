Фигурное катание: Новости

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Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
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Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
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Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5
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Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇
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Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Фигурное катание
Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка
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Россия идет второй в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. За первый день – 26 очков, у США – на два больше
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Где смотреть командный турнир на Олимпиаде-2022: во сколько прямая трансляция, фигурное катание, 4 февраля
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Фигурное катание
Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро
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Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Фигурное катание
Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин и сдала отрицательные тесты на ковид
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Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Олимпиада
Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Фигурное катание
Федерация конькобежцев Казахстана заявила об угрозах убийством тренеру Воронову. Он работает со сборной страны
#Сергей Воронов
Фигурное катание
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду. Это лучшая фигуристка в Бельгии и четвертая – в Европе
#Луна Хендрикс
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли все три призовых места в короткой программе на чемпионате Европы. Мозалев лидирует
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 12-14 января
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Фигурист ЛеДюк – первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады
#Тимоти ЛеДюк
Фигурное катание
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Эстония отказала журналисту РИА в визе перед чемпионатом Европы по фигурке. Его посчитали «угрозой внутренней безопасности»
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
«Спит большую часть свободного времени». Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы
#Дмитрий Соловьев
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Ханю сделал попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии. Элемент понижен до тройного из-за недокрута
#Юдзуру Ханю
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин
#Камила Валиева
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
26 декабря ФФККР объявит состав на чемпионат Европы по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
#Камила Валиева
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Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе