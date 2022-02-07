фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
07 февраля, 07:32
Сборная России досрочно победила в командном турнире на Олимпиаде-2022. О золоте стало известно еще перед стартом женской произвольной программы.
Как распределились итоговые места между теми сборными, которые дошли до произвольных программ:
- Россия – 74;
- США – 65
- Япония – 63
- Канада – 53
- Китай – 50
Кто приносил баллы России:
- Марк Кондратюк (короткая программа у мужчин) – 8 очков;
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (ритм-танец) – 9 очков;
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (короткая программа у пар) – 9 очков;
- Камила Валиева (короткая программа у женщин) – 10 очков;
- Марк Кондратюк (произвольная программа у мужчин) – 9 очков.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (произвольная программа у пар) – 10 очков;
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (произвольный танец) – 9 очков;
- Камила Валиева (произвольная программа у женщин) – 10 очков.
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