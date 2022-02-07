Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Сборная России досрочно победила в командном турнире на Олимпиаде-2022. О золоте стало известно еще перед стартом женской произвольной программы.

Как распределились итоговые места между теми сборными, которые дошли до произвольных программ:

Россия – 74; США – 65 Япония – 63 Канада – 53 Китай – 50

Кто приносил баллы России: