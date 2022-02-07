фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Россия на Олимпийских играх-2022

Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

07 февраля, 07:32

Камила Валиева принесла России 20 баллов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

XinHua/Global Look Press

Сборная России досрочно победила в командном турнире на Олимпиаде-2022. О золоте стало известно еще перед стартом женской произвольной программы.

Как распределились итоговые места между теми сборными, которые дошли до произвольных программ:

  1. Россия – 74;
  2. США – 65
  3. Япония – 63
  4. Канада – 53
  5. Китай – 50

Кто приносил баллы России:

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Источник:
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#Анастасия Мишина
#Александр Галлямов
#Марк Кондратюк
#Россия на Олимпийских играх-2022