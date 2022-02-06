Победные танцы России на Олимпиаде: Валиева показывала сердечки вместе с Тутберидзе, а потом зажгла с Кондратюком
Как Валиева вдохновила на танцы всю сборную России по фигурному катанию
Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Перед финальным днем соревнований сборная гарантировала себе медаль. Почти точно это будет золото: американцы берегут лидеров. Лучший фигурист мира Чен не вышел на произвольную программу, а его сменщик Чжоу проиграл Кондратюку и Кагияме.
6 февраля в командном турнире было два выступления. Они принесли России 19 баллов из 20 возможных. Камила Валиева – единственная из всех участников от России за пять программ, которая взяла первое место. Она стала инициатором победного танца всей сборной. Вместе с Тутберидзе и Дудаковым они изобразили сердечки. Дальше поддержали остальные.
Так все было:
Потом Валиева осталась на произвольную программу Марка Кондратюка. В обычной жизни они дружат. Мы показывали в материале о Кондратюке их прыжки на московском катке.
Вместе с остальной командой они ждали оценок и двигали руками. Дальше – победный танец Валиевой и Кондратюка. Их подруга Ева Уварова (участница шоу «Танцы» на ТНТ) назвала их тиктокерами.
Валиева постоянно танцует и много об этом говорит. Вместе с Щербаковой они танцевали в Таллине, когда отмечали медали чемпионата Европы. Тогда Россия взяла все медали в женском одиночном катании – в тройку вошла Трусова. В интервью Валиева рассказывала, что в будущем хотела бы профессионально фотографировать и заниматься современными танцами.
Бывшая чемпионка в танцах на льду Матильда Чичча считает, что Валиевой уже сейчас нужно посещать занятия по современным танцам. Это позволит ей раскрепоститься. Валиева и сама могла бы выступать в танцах на льду. В детстве все зависело от Этери Тутберидзе. Мама поставила ультиматум: если Тутберидзе не берет, то Валиева уходит из одиночного катания.
Пока же Валиева занимается танцами в зале. Ей помогала даже балерина Большого театра Ольга Смирнова:
Морис Квителашвили показывал танцы Валиевой и Хромых на занятиях с хореографом Железняковым. Это тот человек, который очень эмоционально радовался успехам фигуристок Тутберидзе на ЧЕ-2022.
Почему Валиева была такой эмоциональной на льду
Задача Валиевой внутри программ – показ других эмоций. Камила Валиева прокатала короткую программу в командном турнире с олимпийским рекордом. Она набрала 90,18 балла, но после проката почти не говорила о результате:
- Комментировала возраст;
- Говорила о фанатской поддержке;
- Вспоминала переживания за Кондратюка.
Ее главный комментарий связан со словами об умершей бабушке. Короткая программа Валиевой поставлена под музыку Кирилла Рихтера. Эмоциональную задумку мы подробно объясняли в отдельном материале. Сама Валиева уже разъясняла слова о ней от самого Рихтера: это музыка о памяти. Для Валиевой эта память связана с семьей.
Бабушка Валиевой умерла в 2019 году. В ноябре Валиева плакала во время интервью, когда об этом вспоминала. Тогда сказала, что посвятила ей короткую программу. Новый комментарий: «У меня было так много энергии, чтобы закончить эту короткую программу. Я катаюсь для своей бабушки, которая скончалась, поэтому я думаю, что это чувство завладело мной».
Но с таким настроением была уже через полминуты – готовилась к танцам: