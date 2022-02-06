Победные танцы России на Олимпиаде: Валиева показывала сердечки вместе с Тутберидзе, а потом зажгла с Кондратюком

Как Валиева вдохновила на танцы всю сборную России по фигурному катанию

Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Перед финальным днем соревнований сборная гарантировала себе медаль. Почти точно это будет золото: американцы берегут лидеров. Лучший фигурист мира Чен не вышел на произвольную программу, а его сменщик Чжоу проиграл Кондратюку и Кагияме.

6 февраля в командном турнире было два выступления. Они принесли России 19 баллов из 20 возможных. Камила Валиева – единственная из всех участников от России за пять программ, которая взяла первое место. Она стала инициатором победного танца всей сборной. Вместе с Тутберидзе и Дудаковым они изобразили сердечки. Дальше поддержали остальные.

Так все было: