Валиева лучше всех откатала короткую программу, установила рекорд и расплакалась. Это выступление в память о бабушке, которая умерла в 2019-м

Это первый сезон Валиевой во взрослой категории. Прямо сейчас она – главный фаворит от России на Олимпиаду. А благодаря рекорду в короткой программе в Сочи у нее теперь есть все рекорды среди женщин в фигурном катании. Хотя про них она говорит так: «Я стараюсь делать все, что я задумывала на эти старты. Я делаю свою работу, а судьи мне ставят оценки. Моя цель на сезон – катать свои программы на максимум, как я могу. О баллах я не думаю, когда катаю».

В выступлении Валиевой удивил не только результат, но и исполнение. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказывал:

«Мы долго думал и обсуждали, что если ее менять, то это должно быть что-то еще лучше. Это очень сложно было. И когда услышал музыку, очень обрадовался – я очень долго искал. И понял: это оно, это прям для Камилы. Потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка.

Та музыка Эрика Редфорда – нежная, воздушная, прям для фигурного катания создана. Но хотелось немножко раскатить больше Камилу и показать, что она становится взрослее, прибавляет и в катании, и в презентации, и что мы можем сделать лучше».

Сама Валиева выложила после выступления такой пост в инстаграм: «Надеюсь, она [короткая программа] тронет ваши сердца».