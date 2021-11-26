Валиева лучше всех откатала короткую программу, установила рекорд и расплакалась. Это выступление в память о бабушке, которая умерла в 2019-м
С 26 по 28 ноября в Сочи проходит сочинский этап Гран-при по фигурному катанию. И 27 ноября была короткая программа. У женщин победила наша фигуристка Камила Валиева:
За свой прокат она получила 87,42 балла, что является мировым рекордом. Валиева чисто исполнила тройной флип, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Видео проката Валиевой:
Это первый сезон Валиевой во взрослой категории. Прямо сейчас она – главный фаворит от России на Олимпиаду. А благодаря рекорду в короткой программе в Сочи у нее теперь есть все рекорды среди женщин в фигурном катании. Хотя про них она говорит так: «Я стараюсь делать все, что я задумывала на эти старты. Я делаю свою работу, а судьи мне ставят оценки. Моя цель на сезон – катать свои программы на максимум, как я могу. О баллах я не думаю, когда катаю».
В выступлении Валиевой удивил не только результат, но и исполнение. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказывал:
«Мы долго думал и обсуждали, что если ее менять, то это должно быть что-то еще лучше. Это очень сложно было. И когда услышал музыку, очень обрадовался – я очень долго искал. И понял: это оно, это прям для Камилы. Потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка.
Та музыка Эрика Редфорда – нежная, воздушная, прям для фигурного катания создана. Но хотелось немножко раскатить больше Камилу и показать, что она становится взрослее, прибавляет и в катании, и в презентации, и что мы можем сделать лучше».
Сама Валиева выложила после выступления такой пост в инстаграм: «Надеюсь, она [короткая программа] тронет ваши сердца».
Главные эмоции Валиевой после короткой программы – слезы:
Она объяснила слезы так: «Моя короткая программа – это история о бабочке, которую я ловлю и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что это музыка о памяти. Эту программу, я, наверное... Это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году».