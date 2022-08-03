Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
ISU показал распределение квот по странам на международные турниры в сезоне-2022/23. Россия сохранила по три места в каждом виде фигурного катания на чемпионат Европы. С чемпионатом мира ситуация другая: там страна выставит максимум по одному участнику. На это совсем не повлияли успехи ЧМ-2021, где Россия взяла шесть медалей – это повторение рекорда 1999 года.
Теперь же на первый доступный для себя ЧМ Россия поедет составом из четырех участников.
Что теперь будет с квотами: можно ли их вернуть и почему такая разница между турнирами
В нормальных условиях у России было бы по три участника в каждом виде программы: мужчины, женщины, танцы на льду, парное катание. Столько спортсменов было заявлено и на Олимпиаду-2022. Напоминаем: Россия там выиграла командные соревнования, но этот результат не подтвержден из-за разбирательства по Камиле Валиевой. В личных – пять медалей (1-3-1).
Спортсмены из России вообще не участвовали на ЧМ-2022. Сразу после Олимпиады они были отстранены от всех соревнований в фигурном катании. Это решение пока действует и на сезон-2022/23, но в теории возможна его отмена. Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в январе 2023 года. Проведение чемпионата мира планируется на конец марта 2023-го.
Почему такая разница по квотам России на ЧЕ-2023 и ЧМ-2023? Все объясняется фактом пропуска предыдущего чемпионата мира – квоты формировались по его результатам. Это подтвердил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник: «Поскольку на ЧМ нас не было – квота только одна. Если нас не допустят на чемпионат Европы, то через год квота тоже будет всего одна».
Тот же Лакерник утверждает, что ISU здесь руководствовался именно формальными правилами. Количество квот можно будет оспорить – Россия за них еще поборется. Для этого нужно снятие отстранения с самой страны. Бан России повлиял и на распределение квот на юниорский чемпионат мира. Там Россия по такому же принципу осталась с одним местом в каждом виде.
В документе ISU указано, что три квоты России на ЧЕ-2023 активируются при условии снятия других мер. Об этом есть отдельная пометка. На ЧМ-2023 максимальные квоты во всех видах будут у США. Япония выставит по три спортсмена везде, кроме танцев на льду. Максимальное число спортсменов в отдельных видах набирается у Бельгии, Канады, Кореи и других стран.
Россия еще в июне оспаривала возможное сокращение квот. Александр Коган рассказывал, что ФФККР направила письмо в ISU. Тогда вопрос по квотам на ЧМ-2023 уже обсуждался. Аргумент России: страна пропустила ЧМ-2022 не по собственному решению, поэтому должна сохранить квоты на будущие турниры. Важное уточнение: Россию убрал из всех стартов именно совет ISU.
Квоты можно вернуть по спортивному принципу. Один спортсмен от России в каждом виде точно останется на ближайшем турнире. Дальше возможны варианты из-за результатов. Попадание в десятку в любом виде гарантирует России получение двух квот уже на следующий чемпионат мира. Если спортсмен выиграет или станет вторым, то это возвращение максимального набора.
Сложная ситуация складывается в женском фигурном катании. При текущих раскладах за Россию выступит только одна спортсменка – кто-то из тройки Щербакова-Трусова-Валиева. Все они вошли в четверку лучших на Олимпиаде-2022, а Валиева до сих пор владеет всеми мировыми рекордами в женской фигурке. Карьеру никто не завершал – из-за этого у женщин легче всего вернуть квоты.
Почему вся ситуация с квотами выглядит плохо сейчас: перед Олимпиадой-2022 Россия впервые в истории добилась там максимальных квот во всех видах. Марк Кондратюк даже специально ездил на Nebelhorn Trophy в Германию, чтобы подтвердить третье место в мужском катании. Теперь Россия откатывается на ЧМ к минимальным показателям – о следующих ОИ думать рано.
Что происходит в фигурке внутри России: новые шоу, срыв Тутберидзе, контрольные прокаты
• Александра Трусова пробует себя в новых видах спорта. Ее участие в турнире по легкой атлетике было везде, но Трусова на этом не остановилась. Вместе с Валиевой они впервые сыграли в керлинг – потренировались под руководством Анны Сидоровой. Позже Трусова приняла участие в благотворительном хоккейном матче. Были фото с Панариным, Ничушкиным и Овечкиным.
• Этери Тутберидзе выступила с эмоциональным обращением в соцсетях. Рассказала, что без россиян нельзя разыгрывать трофеи и присваивать фигуристам рейтинговые баллы. Тутберидзе назвала происходящее абсурдом и написала: «Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений». В ISU отреагировали через отсылку к эмоциям.
• В июне стало известно, что Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной. Они вместе выступают в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 Кацалапов и Синицина взяли серебро. Фанаты фигурного катания называют это лето сезоном свадеб. Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова. Тот уже давно завершил карьеру – на ОИ-2014 он выигрывал золото в команде.
• Сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах, хотя отстранение от международных турниров никто не снимал. ТАСС в июле писал со ссылкой на решение Александра Когана: в этом году прокаты пройдут в Москве на арене «Мегаспорт». Даты проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: 24-25 сентября.
• Подготовка к контрольным прокатам сборной России пока идет через шоу. В Сочи проходит гастрольный тур шоу Навки «Аленький цветочек». Там участвовали Валиева и Синицина/Кацалапов. Анна Щербакова параллельно сотрудничает с Авербухом. Она каталась в его шоу: Авербух поставил Щербаковой новый показательный номер. В июле та его представила.
• Чемпионат России в любом случае останется главным стартом первой части сезона. Турнир пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря. Ранее именно через ЧР фигуристы отбирались на международные старты. Если Россия официально вернется в фигурку, традиция сохранится. Но еще большее значение приобретет выступление на ЧЕ. Чемпионат мира по датам проходит позже.