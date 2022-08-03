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#фигурное катание #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова
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Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть

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Анна Щербакова – чемпионка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании.

XinHua/Global Look Press

ISU показал распределение квот по странам на международные турниры в сезоне-2022/23. Россия сохранила по три места в каждом виде фигурного катания на чемпионат Европы. С чемпионатом мира ситуация другая: там страна выставит максимум по одному участнику. На это совсем не повлияли успехи ЧМ-2021, где Россия взяла шесть медалей – это повторение рекорда 1999 года.

Теперь же на первый доступный для себя ЧМ Россия поедет составом из четырех участников.

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Что теперь будет с квотами: можно ли их вернуть и почему такая разница между турнирами

В нормальных условиях у России было бы по три участника в каждом виде программы: мужчины, женщины, танцы на льду, парное катание. Столько спортсменов было заявлено и на Олимпиаду-2022. Напоминаем: Россия там выиграла командные соревнования, но этот результат не подтвержден из-за разбирательства по Камиле Валиевой. В личных – пять медалей (1-3-1).

Спортсмены из России вообще не участвовали на ЧМ-2022. Сразу после Олимпиады они были отстранены от всех соревнований в фигурном катании. Это решение пока действует и на сезон-2022/23, но в теории возможна его отмена. Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в январе 2023 года. Проведение чемпионата мира планируется на конец марта 2023-го.

Почему такая разница по квотам России на ЧЕ-2023 и ЧМ-2023? Все объясняется фактом пропуска предыдущего чемпионата мира – квоты формировались по его результатам. Это подтвердил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник: «Поскольку на ЧМ нас не было – квота только одна. Если нас не допустят на чемпионат Европы, то через год квота тоже будет всего одна».

Камила Валиева поставила новую короткую программу – «Интерстеллар». Решения по разбирательству из-за допинг-пробы еще нет.

Телеграм-канал Камилы Валиевой

Тот же Лакерник утверждает, что ISU здесь руководствовался именно формальными правилами. Количество квот можно будет оспорить – Россия за них еще поборется. Для этого нужно снятие отстранения с самой страны. Бан России повлиял и на распределение квот на юниорский чемпионат мира. Там Россия по такому же принципу осталась с одним местом в каждом виде.

В документе ISU указано, что три квоты России на ЧЕ-2023 активируются при условии снятия других мер. Об этом есть отдельная пометка. На ЧМ-2023 максимальные квоты во всех видах будут у США. Япония выставит по три спортсмена везде, кроме танцев на льду. Максимальное число спортсменов в отдельных видах набирается у Бельгии, Канады, Кореи и других стран.

Россия еще в июне оспаривала возможное сокращение квот. Александр Коган рассказывал, что ФФККР направила письмо в ISU. Тогда вопрос по квотам на ЧМ-2023 уже обсуждался. Аргумент России: страна пропустила ЧМ-2022 не по собственному решению, поэтому должна сохранить квоты на будущие турниры. Важное уточнение: Россию убрал из всех стартов именно совет ISU.

Мишина и Галлямов на ЧЕ-2022.

AFLO/Global Look Press

Квоты можно вернуть по спортивному принципу. Один спортсмен от России в каждом виде точно останется на ближайшем турнире. Дальше возможны варианты из-за результатов. Попадание в десятку в любом виде гарантирует России получение двух квот уже на следующий чемпионат мира. Если спортсмен выиграет или станет вторым, то это возвращение максимального набора.

Сложная ситуация складывается в женском фигурном катании. При текущих раскладах за Россию выступит только одна спортсменка – кто-то из тройки Щербакова-Трусова-Валиева. Все они вошли в четверку лучших на Олимпиаде-2022, а Валиева до сих пор владеет всеми мировыми рекордами в женской фигурке. Карьеру никто не завершал – из-за этого у женщин легче всего вернуть квоты.

Почему вся ситуация с квотами выглядит плохо сейчас: перед Олимпиадой-2022 Россия впервые в истории добилась там максимальных квот во всех видах. Марк Кондратюк даже специально ездил на Nebelhorn Trophy в Германию, чтобы подтвердить третье место в мужском катании. Теперь Россия откатывается на ЧМ к минимальным показателям – о следующих ОИ думать рано.

Александра Трусова и Марк Кондратюк.

Телеграм-канал Александры Трусовой

Что происходит в фигурке внутри России: новые шоу, срыв Тутберидзе, контрольные прокаты

Александра Трусова пробует себя в новых видах спорта. Ее участие в турнире по легкой атлетике было везде, но Трусова на этом не остановилась. Вместе с Валиевой они впервые сыграли в керлинг – потренировались под руководством Анны Сидоровой. Позже Трусова приняла участие в благотворительном хоккейном матче. Были фото с Панариным, Ничушкиным и Овечкиным.

Этери Тутберидзе выступила с эмоциональным обращением в соцсетях. Рассказала, что без россиян нельзя разыгрывать трофеи и присваивать фигуристам рейтинговые баллы. Тутберидзе назвала происходящее абсурдом и написала: «Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений». В ISU отреагировали через отсылку к эмоциям.

В июне стало известно, что Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной. Они вместе выступают в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 Кацалапов и Синицина взяли серебро. Фанаты фигурного катания называют это лето сезоном свадеб. Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова. Тот уже давно завершил карьеру – на ОИ-2014 он выигрывал золото в команде.

Новый номер Анны Щербаковой.

телеграм-канал Анны Щербаковой

Сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах, хотя отстранение от международных турниров никто не снимал. ТАСС в июле писал со ссылкой на решение Александра Когана: в этом году прокаты пройдут в Москве на арене «Мегаспорт». Даты проведения контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: 24-25 сентября.

Подготовка к контрольным прокатам сборной России пока идет через шоу. В Сочи проходит гастрольный тур шоу Навки «Аленький цветочек». Там участвовали Валиева и Синицина/Кацалапов. Анна Щербакова параллельно сотрудничает с Авербухом. Она каталась в его шоу: Авербух поставил Щербаковой новый показательный номер. В июле та его представила.

Чемпионат России в любом случае останется главным стартом первой части сезона. Турнир пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря. Ранее именно через ЧР фигуристы отбирались на международные старты. Если Россия официально вернется в фигурку, традиция сохранится. Но еще большее значение приобретет выступление на ЧЕ. Чемпионат мира по датам проходит позже.

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