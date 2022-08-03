Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть

Что теперь будет с квотами: можно ли их вернуть и почему такая разница между турнирами

В нормальных условиях у России было бы по три участника в каждом виде программы: мужчины, женщины, танцы на льду, парное катание. Столько спортсменов было заявлено и на Олимпиаду-2022. Напоминаем: Россия там выиграла командные соревнования, но этот результат не подтвержден из-за разбирательства по Камиле Валиевой. В личных – пять медалей (1-3-1).

Спортсмены из России вообще не участвовали на ЧМ-2022. Сразу после Олимпиады они были отстранены от всех соревнований в фигурном катании. Это решение пока действует и на сезон-2022/23, но в теории возможна его отмена. Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в январе 2023 года. Проведение чемпионата мира планируется на конец марта 2023-го.

Почему такая разница по квотам России на ЧЕ-2023 и ЧМ-2023? Все объясняется фактом пропуска предыдущего чемпионата мира – квоты формировались по его результатам. Это подтвердил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник: «Поскольку на ЧМ нас не было – квота только одна. Если нас не допустят на чемпионат Европы, то через год квота тоже будет всего одна».