Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда

Вечером 16 апреля фигурист Евгений Семененко катался на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге. Его организатором выступает Евгений Плющенко. При исполнении четверного прыжка Семененко упал на лед. Потом несколько раз поднимался, но снова падал. В итоге врачи увезли его со льда на носилках. Дальше Семененко сразу отправился в больницу.

Надо знать две вещи:

1) Фигуристы из России сейчас выступают только в шоу. Соревновательный сезон официально завершен. Чемпионат мира (без россиян) был последним крупным турниром.

2) Именно на чемпионате мира похожая ситуация произошла у американской фигуристки Эшли Кейн-Гриббл. Она не могла подняться после падения с прыжка. Итог такой же – носилки.