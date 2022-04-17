Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
Вечером 16 апреля фигурист Евгений Семененко катался на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге. Его организатором выступает Евгений Плющенко. При исполнении четверного прыжка Семененко упал на лед. Потом несколько раз поднимался, но снова падал. В итоге врачи увезли его со льда на носилках. Дальше Семененко сразу отправился в больницу.
Надо знать две вещи:
1) Фигуристы из России сейчас выступают только в шоу. Соревновательный сезон официально завершен. Чемпионат мира (без россиян) был последним крупным турниром.
2) Именно на чемпионате мира похожая ситуация произошла у американской фигуристки Эшли Кейн-Гриббл. Она не могла подняться после падения с прыжка. Итог такой же – носилки.
Что надо знать о состоянии Евгения Семененко после падения
Какие вещи были понятны сразу:
- Семененко сильно ударился головой;
- Врачи передавали, что Семененко общался и находился в сознании;
- Семененко попал в 17-ю больницу Санкт-Петербурга. Вместе с ним там были родители;
- Сразу после падения он прошел полное обследование.
Все это время по состоянию Семененко возникали подозрения на серьезную черепно-мозговую травму. 17 апреля об итогах медицинского обследования рассказала Татьяна Мишина. ТАСС опубликовал ее комментарий: «Диагноз – сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет».
Яна Рудковская и Алексей Мишин комментировали эту ситуацию для «Матч ТВ». По диагнозу ничего не говорили, но Рудковская подтвердила нормальное состояние Семененко. Позже в другом комментарии Алексей Мишин все-таки подтвердил сотрясение мозга у Семененко.
Почему Евгений Семененко вообще так серьезно упал
Первая версия – состояние льда. Но это опровергается катанием других спортсменов: все остальные без проблем откатали собственные программы. Александра Трусова вообще показала новый показательный номер вместе с хореографом Дмитрием Михайловым. Михайлов работает у Плющенко, Трусова пересекалась с ним еще в предолимпийском сезоне.
По вопросу качества льда есть даже отдельное заявление от организаторов шоу. От них выступила Дарья Кожанова: «Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии». В беседе с «Матч ТВ» участники шоу подтверждали: состояние льда в Санкт-Петербурге было хорошим. Все сводится именно к сложности прыжка, который исполнял Евгений Семененко.
Прыжковые элементы с четырьмя оборотами – нормальное явление в современном мужском фигурном катании. Хотя риск получения травмы при падении остается высоким. Конкретно в шоу подобные прыжки исполняют не все – обычно это и не требуется. Не зря Яна Рудковская отдельно попросила фигуристов отказаться от четверных прыжков на время шоу «Союз чемпионов».
Татьяна Мишина отдельно сказала, что нет никаких претензий к организаторам. Семененко неудачно зашел на прыжок.
Какие еще вещи важны в карьере Евгения Семененко
Евгений Семененко – один из перспективных фигуристов России. В 2021 году он выступал на чемпионате мира, где вместе с Колядой принес России три олимпийские квоты у мужчин. Позже Семененко поехал на Олимпиаду-2022 – там стал лучшим из российских фигуристов в личном турнире. Он занял восьмое место, а в командном турнире не выступал.
Семененко 18 лет. Он занимается в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. Мы подробно рассказывали о нем еще в марте 2021 года. Семененко катал короткую программу под музыку из «Бандитского Петербурга» (об этом сериале – тут). Автор музыки Игорь Корнелюк ранее работал с Евгением Плющенко, когда тот во время карьеры использовал его мелодии.
В этом сезоне у Семененко были и провалы. На чемпионате России он лидировал по итогам короткой программы, а в итоге занял только четвертое место. На чемпионате Европы вообще был только пятым – снова проиграл Кондратюку и Мозалеву. Семененко попал на Олимпиаду-2022 из-за ситуации с Колядой, который сдал положительный тест на коронавирус.
Весной 2022 года Семененко регулярно участвует в различных шоу-турнирах. На Кубке Первого канала он входил в команду Марка Кондратюка, еще был заявлен в шоу Ильи Авербуха. В апрельском шоу «Влюбленные в фигурное катание» Семененко представил новую короткую программу. Там же исполнил показательный номер под песню Frost.