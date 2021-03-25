Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
Евгений Семененко – 17-летний фигурист из России. Занимается у Мишина, приехал на первый для себя взрослый чемпионат мира. Он пробился туда через финал Кубка России, хотя чемпионат России провалил (11-е место). В короткой программе на чемпионате мира Семененко набрал 86,86 балла. Татьяна Мишина сказала: «Для более высоких оценок надо набраться опыта».
В этом сезоне Семененко удивляет выбором музыки. Он катает короткую программу под песню «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». Евгений Плющенко на старте карьеры тоже катался под эту песню. Семененко даже шуточно реагировал на возможный баттл между ними: «Смелая идея, но пока преждевременная».
В интервью сайту ФФККР он в подробностях рассказал о выборе музыки: «Я сам настоял, чтобы взяли музыку из «Бандитского Петербурга», под которую когда-то выступал Евгений Плющенко. Эту программу я посвятил Жене – ученику Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных». Сравнений с Плющенко он не боится, а сам родился и вырос в Санкт-Петербурге.
Так Семененко выступил на чемпионате мира:
«Бандитский Петербург» – сериал, который выходил в начале нулевых. Он создан по мотивам произведений Андрея Константинова. «Город которого нет» – заглавная песня сериала. Ее автор Игорь Корнелюк говорил, что даже получал благодарности от бандитов: «Это было неожиданно, но я к этому относился спокойно».
Слова к песне «Город, которого нет» писала Регина Лисиц. Корнелюк вспоминал, что у нее было два варианта текста. Первый ему нравился меньше, но второй не подошел для кадра. Тогда Корнелюк все-таки взял первый вариант и подумал, что эта песня заиграет только в кино. Изначально Корнелюк вообще не считал ее будущим хитом.
Sports.ru связывался с Игорем Корнелюком. Тот рассказывал, что в 2003-м к нему обратился тренер Мишин. Сказал, что Плющенко понравился сериал и он сам выбрал музыку для номера: «Мы прослушали всю музыку из «Бандитского Петербурга» и приблизительно выбрали фрагменты, из которых составим программу».
ТАСС вспоминал, что в 2003 году Плющенко катался под музыку из «Бандитского Петербурга» на чемпионате Европы в шведском Мальме. Чемпионат мира-2021 проходит в шведском Стокгольме – здесь тоже есть пересечение между Семененко и Плющенко. В марте Корнелюк порадовался, что Семененко сейчас катает короткую программу под его музыку.
Фанаты радуются за него весь сезон:
Молодцы, что упомянули автора слов. А то как-то все творческие лавры ушли Корнелюку, но текст песни не менее крут, чем вокал и музыка Корнелюка.