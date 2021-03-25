Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко

Евгений Семененко – 17-летний фигурист из России. Занимается у Мишина, приехал на первый для себя взрослый чемпионат мира. Он пробился туда через финал Кубка России, хотя чемпионат России провалил (11-е место). В короткой программе на чемпионате мира Семененко набрал 86,86 балла. Татьяна Мишина сказала: «Для более высоких оценок надо набраться опыта».

В этом сезоне Семененко удивляет выбором музыки. Он катает короткую программу под песню «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург». Евгений Плющенко на старте карьеры тоже катался под эту песню. Семененко даже шуточно реагировал на возможный баттл между ними: «Смелая идея, но пока преждевременная».

В интервью сайту ФФККР он в подробностях рассказал о выборе музыки: «Я сам настоял, чтобы взяли музыку из «Бандитского Петербурга», под которую когда-то выступал Евгений Плющенко. Эту программу я посвятил Жене – ученику Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных». Сравнений с Плющенко он не боится, а сам родился и вырос в Санкт-Петербурге.

Так Семененко выступил на чемпионате мира: