ЧМ-2021 (фигурное катание)

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Календарь турниров по фигурному катанию сезона-2021/22
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Трусова заработала за третье место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Александра Трусова
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#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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