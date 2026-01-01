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ЧМ-2021 (фигурное катание)
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ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Календарь турниров по фигурному катанию сезона-2021/22
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Трусова заработала за третье место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Александра Трусова
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Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
Щербакова празднует день рождения на чемпионате мира. Чен поздравил ее, подарив торт
#Анна Щербакова
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Щербакова провела два стабильных года перед Олимпиадой. Пока соперницы решали проблемы и отставали
#Анна Щербакова
Трусова грустила, что не взяла любимых собак на ЧМ. Родители поддержали – показали их перед произвольной
#Александра Трусова
Серебро Туктамышевой важнее любого золота
#Елизавета Туктамышева
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