ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Трусова
Ксения Цибинова
Елизавета Нугуманова
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Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
21 минуту назад
С 15 по 18 апреля в Осаке (Япония) пройдет командный ЧМ по фигурному катанию. Россия уже объявила состав на турнир, теперь на сайте Международного союза конькобежцев появилась заявка запасных:
- Женщины: Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова.
- Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.
- Пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
- Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
В заявку у женщин не вошла Алена Косторная, которая была запасной на ЧМ в Стокгольме. По каким причинам это произошло, неизвестно. Также запасной там была Нугуманова. Цибинову в заявку не включали.
У мужчин из списка запасных в Стокгольме остался только Гуменник. Игнатова и Мозалева на турнир не заявляли.
В заявку запасных у танцевальных пар включили тех же, кто выступал в Швеции. В парном катании – занявших третье место Бойкову и Козловского.
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