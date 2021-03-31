ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Трусова
Ксения Цибинова
Елизавета Нугуманова
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #фигурное катание #Елизавета Нугуманова #Ксения Цибинова

Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию

21 минуту назад

С 15 по 18 апреля в Осаке (Япония) пройдет командный ЧМ по фигурному катанию. Россия уже объявила состав на турнир, теперь на сайте Международного союза конькобежцев появилась заявка запасных:

  • Женщины: Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова. 
  • Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев. 
  • Пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
  • Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В заявку у женщин не вошла Алена Косторная, которая была запасной на ЧМ в Стокгольме. По каким причинам это произошло, неизвестно. Также запасной там была Нугуманова. Цибинову в заявку не включали.

У мужчин из списка запасных в Стокгольме остался только Гуменник. Игнатова и Мозалева на турнир не заявляли.

В заявку запасных у танцевальных пар включили тех же, кто выступал в Швеции. В парном катании – занявших третье место Бойкову и Козловского.
 

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Источник:
ISU
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