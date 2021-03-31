Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию

С 15 по 18 апреля в Осаке (Япония) пройдет командный ЧМ по фигурному катанию. Россия уже объявила состав на турнир, теперь на сайте Международного союза конькобежцев появилась заявка запасных:

Женщины : Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова.

: Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова. Мужчины : Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев. Пары : Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В заявку у женщин не вошла Алена Косторная, которая была запасной на ЧМ в Стокгольме. По каким причинам это произошло, неизвестно. Также запасной там была Нугуманова. Цибинову в заявку не включали.

У мужчин из списка запасных в Стокгольме остался только Гуменник. Игнатова и Мозалева на турнир не заявляли.

В заявку запасных у танцевальных пар включили тех же, кто выступал в Швеции. В парном катании – занявших третье место Бойкову и Козловского.

