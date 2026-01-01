Ксения Цибинова

Лента
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 18 баллов ⛸️
#Камила Валиева
Все новости