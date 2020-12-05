Камила Валиева
фигурное катание
Ксения Цибинова
Анастасия Тараканова
Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 18 баллов ⛸️
05 декабря, 17:55
Результаты короткой программы у женщин на этапе Кубка России в Москве:
1. Камила Валиева – 86,20
2. Ксения Цибинова – 67,59
3. Анастасия Тараканова – 64,18
На этих соревнованиях Валиева прыгнула тройной аксель. Елизавета Туктамышева и Алена Косторная снялись с соревнований из-за коронавируса.
Валиевой 14 лет. На Кубке России она соревнуется на взрослом уровне, но на международных соревнованиях сможет выступать только в юниорах.
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