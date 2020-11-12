Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк

Акатьева оценила себя так:

«Вторую половину плохо откатала. Очень рада, что в первой половине удалось сделать все ультра-си, много работала над первой половиной. Наверное, поэтому и не все получилось во второй. Хотя по силам было все нормально.

Чуть-чуть расслабилась после первой половины, дала себе волю подумать о чем-то другом и наделала ошибок. Расслабилась – очень обрадовалась, что получились сложные элементы, обрадовалась и немного отпустила себя».

Что нужно знать об Акатьевой:

• У нее очень интересная дата рождения – 07.07.07. То есть родилась она 7 июля 2007-го.

• Впервые увидев Олимпиаду (в 2010-м), Акатьева захотела кататься на коньках. Родители купили и пустили на лед, а она быстро выучилась катанию: «Лед был огромным, как мне тогда казалось, но очень красивым, прямо ослепительным. Больше я уходить оттуда не хотела, просила маму: «Давай еще пойдем на тренировку!»