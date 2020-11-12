Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
В фигурном катании героиня дня – 13-летняя Софья Акатьева. Она выиграла этап Кубка России в Казани среди юниоров.
В произвольной программе она:
- Первой в истории прыгнула четверной тулуп и тройной аксель, а еще – четверной тулуп с двойным.
- Второй в истории сделала четверной прыжок и тройной аксель в одной программе.
- Получила 151,32 балла. И с результатом в 231,44 балла выиграла этап.
Акатьева оценила себя так:
«Вторую половину плохо откатала. Очень рада, что в первой половине удалось сделать все ультра-си, много работала над первой половиной. Наверное, поэтому и не все получилось во второй. Хотя по силам было все нормально.
Чуть-чуть расслабилась после первой половины, дала себе волю подумать о чем-то другом и наделала ошибок. Расслабилась – очень обрадовалась, что получились сложные элементы, обрадовалась и немного отпустила себя».
Что нужно знать об Акатьевой:
• У нее очень интересная дата рождения – 07.07.07. То есть родилась она 7 июля 2007-го.
• Впервые увидев Олимпиаду (в 2010-м), Акатьева захотела кататься на коньках. Родители купили и пустили на лед, а она быстро выучилась катанию: «Лед был огромным, как мне тогда казалось, но очень красивым, прямо ослепительным. Больше я уходить оттуда не хотела, просила маму: «Давай еще пойдем на тренировку!»
• Акатьева занимается в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. «Просмотр состоял из того, что я ходила на тренировки. Этери Георгиевна исправляла ошибки и смотрела, как я тренируюсь. Через две недели мне сообщили, что меня взяли в группу».
• Засветилась на Первом канале в программе «Ледниковый период. Дети» в 2018-м, представ в образе Тринити из «Матрицы». Дошла до финала.
• В марте 2019-го в возрасте 11 лет исполнила четверной тулуп на тренировке.
• Журнал BABYER Magazine назвал Акатьеву «Спортсменкой года».
• На вопрос о желаемом образе: «Очень люблю красивую сказочную историю юной Ассоль из книги Александра Грина «Алые паруса».
• О своей лучшей программе: «Больше я люблю короткую программу под музыку певицы Бьорк — It’s Oh So Quiet: это программа о веселой танцующей девочке, она очень подходит к моему настроению».
• В начале 2020 года она ездила на Кубок Москвы и выиграла турнир. Ей тогда было 12 лет. Тогда же – второе место на Первенстве России среди юниоров, хотя Акатьева говорила, что поехала с целью просто чисто откатать обе программы.
• Как удается совмещать со школой: «Я почти каждый день хожу в школу, в какие-то дни у меня репетитор. Стараюсь все сдавать. В перерывах между тренировками тоже учусь. Пока «пятерки» и «четверки» только». Акатьева рассказывала, что дважды в день занимается на льду, еще два-три раза – в зале, а в школу приходит на первые уроки.
• Ориентиры среди фигуристов: «Беру пример с Алины Загитовой, а из мужчин — Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю».
• Почему Загитова: «Однажды у меня не получались каскады с риттбергером, и Алина Загитова исправила мне ошибку. Я это помню очень хорошо. Алина увидела, как я много раз падаю и подошла ко мне. Дала совет, как лучше делать вертушку. Для меня Загитова является примером во всем. У нее трудолюбие бесконечное».
Как Акатьева оценивает тренера: «Этери Георгиевна в первую очередь справедливая. Когда у тебя прям совсем ничего не получается, она дает такие советы, чтобы ты успокоился и исправил ошибку. То есть она не начинает сильно ругаться или еще что-то. Наоборот – говорит спокойно, старается всячески поддержать».
Инна Гончаренко сравнивает ее потенциал с умениями Алены Косторной: «Он реально ни в коем случае не ниже. У человека есть все, чтобы быть яркой звездой в фигурном катании. Девочка прямо звездочка, которую надо беречь, сохранять, уверена, что она нас будет радовать».
«Фигурное катание – это моя жизнь, и все, что сейчас у меня есть, связано с ним, – говорила Акатьева. – Да, работать много часов на тренировках на высоком уровне каждый день – это непросто. Это очень ответственно. Но это борьба со своими страхами и желаниями, например, поесть, поспать и просто ничего не делать. Но я не могу проявлять слабость и предать свою мечту».