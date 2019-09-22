Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой
Мемориал Непелы – первое взрослое соревнование для 15-летней фигуристки Александры Трусовой. И сразу победное. В прошлом году она стала второй на чемпионате России и разорвала юниорские соревнования. На юниорском чемпионате мира в Загребе Трусова взяла золото с общим результатом 222,89 балла.
Вот ее достижения на взрослых соревнованиях: сумма баллов стала выше той юниорской, в произвольной программе она сделала три четверных прыжка, получились два мировых рекорда. На этом же турнире выступали россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова. Они заняли только седьмое и девятое места. Если сравнивать с ними, Трусова – гигант фигурки уже сейчас.
Философия Трусовой – ничего не бояться
По результатам Трусова уже перекрыла баллы победительницы Олимпиады и ЧМ Алины Загитовой, но гораздо важнее ее прыжки. Она исполняет в произвольной программе сразу три прыжка в четыре оборота. По юниорским прокатам это не было бы новостью, но на взрослом уровне четверной прыжок (сальхов) впервые показала в марте 2019-го Элизабет Турсынбаева. Через полгода Трусова выдала объем в три раза больше, пусть и с раскладкой из лутца и тулупа.
«Четверной для меня – это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Для меня страшнее на горках кататься. Бывают дни – вообще не получается, бывает – получается хорошо. Расстраиваюсь, но на следующий день уже все нормально», – рассказывала Трусова в интервью «Первому каналу». Сейчас кажется, что ее не испугать вообще никаким соперничеством.
Достижения Трусовой по четверным прыжкам уже отметили в Книге рекордов Гиннесса. Ей выдали сертификаты за первые в истории четверной лутц и четверной тулуп. Рекорд никак не делился по возрастным категориям, поэтому туда внесли прыжки Трусовой еще с юниорских соревнований. Общая сумма всех ее программ была бы еще больше, но в короткой девушкам пока запрещают прыгать четверные.
Загитова и Медведева только недавно доминировали на чемпионате мира, а теперь номинальные аутсайдеры перед Трусовой. Они четверные пока не прыгают. Важность каждого такого прыжка на результаты лучше всего характеризуют слова известного тренера Александра Жулина: «Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Алина и Женя за полпрограммы».
Главная соперница Трусовой – Анна Щербакова. Они постоянно обыгрывали друг друга на юниорских соревнованиях. Щербакова стала первой девушкой в истории, исполнившей четверной лутц на взрослом турнире. По юниорам Щербакова лучше катала короткую программу, но у Трусовой по четверным просто больше возможностей. По количеству Щербакова пока не дотягивает. Да, ей тоже 15.
«Гол», расскажи еще о новой чемпионке
- Трусова родилась в Рязани и там изначально занималась фигурным катанием. С 2016 года она работает в Москве у Этери Тутберидзе. Тутберидзе – тренер Юлии Липницкой (золото в команде на ОИ-2014, закончила карьеру) и Алины Загитовой (золото ОИ-2018, золото ЧМ). Тренировала она и Евгению Медведеву, пока та не уехала в Канаду к Брайану Орсеру.
- У Трусовой уже много поклонников. Только в инстаграме на нее подписаны 75 тысяч человек (кстати, там весело). Неплохо для спортсменки, которая едва стартанула во взрослом катании. Загитовой (662 тыс) и Медведевой (793 тыс) здесь она пока проигрывает, но все поменяет любое крупное соревнование. Перспективы – огонь.
- «БИЗНЕС Online» отследил появление у фигуристок крупных спонсоров. Трусова сотрудничает с adidas. Это же подтверждается и в ее инстаграме. До этого adidas делал совместные вещи с Юлией Липницкой. Трусова – новое лицо бренда в фигурном катании. Если увидите ее в кроссовках, то фирму поймете заранее.
- Мечта Трусовой – победа на Олимпиаде. Она уже давно сказала, что выступит на двух. Это Трусова решила под влиянием Липницкой и Сотниковой – за них она переживала на ОИ-2014. Тут же важная философия победителя: «Для меня важно быть первой, вот выиграла ты – это первое место, все остальное – ты уже проиграла».
- За три недели Трусова посмотрела все восемь сезонов «Игры Престолов». Болельщики давно сравнивают ее с Дейнерис – одним из главных персонажей этого сериала. Самой Трусовой так понравилась «Игра престолов» (хотя не все сцены), что для произвольной программы этого сезона она взяла оттуда музыку.