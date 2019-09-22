Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой

Философия Трусовой – ничего не бояться

По результатам Трусова уже перекрыла баллы победительницы Олимпиады и ЧМ Алины Загитовой, но гораздо важнее ее прыжки. Она исполняет в произвольной программе сразу три прыжка в четыре оборота. По юниорским прокатам это не было бы новостью, но на взрослом уровне четверной прыжок (сальхов) впервые показала в марте 2019-го Элизабет Турсынбаева. Через полгода Трусова выдала объем в три раза больше, пусть и с раскладкой из лутца и тулупа.

«Четверной для меня – это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Для меня страшнее на горках кататься . Бывают дни – вообще не получается, бывает – получается хорошо. Расстраиваюсь, но на следующий день уже все нормально», – рассказывала Трусова в интервью «Первому каналу». Сейчас кажется, что ее не испугать вообще никаким соперничеством.

Достижения Трусовой по четверным прыжкам уже отметили в Книге рекордов Гиннесса. Ей выдали сертификаты за первые в истории четверной лутц и четверной тулуп. Рекорд никак не делился по возрастным категориям, поэтому туда внесли прыжки Трусовой еще с юниорских соревнований. Общая сумма всех ее программ была бы еще больше, но в короткой девушкам пока запрещают прыгать четверные.