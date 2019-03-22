Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
Начнем с главных и самых важных итогов ЧМ в женской одиночной фигурке. Алина Загитова – чемпионка мира. Этот результат покорился Загитовой впервые в ее карьере. Так вышло, что Олимпиаду она выиграла раньше, чем обыграла всех на ЧМ.
Элизабет Турсынбаева – еще одна большая героиня. Тренировки у Этери дали такой прогресс, что Турсынбаева прыгнула в произвольной программе четверной сальхов. Никто из взрослых фигуристок еще не исполнял четверные прыжки на международных соревнованиях, хотя юниорки их вставляют в программы.
У Этери Тутберидзе двойной праздник. Такой же был у тренера, когда Загитова и Медведева откатали Олимпиаду. Потом Медведева ушла к канадцу Орсеру, но удивлять не перестала. Ее произвольная программа – лучшее личное выступление сезона. И дело тут не в баллах, а в эмоциях.
Фигуристка преодолела боль и справилась – ее радость сразу после выступления теперь станет мемом на уровне приседаний Батлера.
Сразу после проката Евгения катилась уже не так, как обычно. В эфире Первого канала тогда рассказали, что она повредила бедро. Татьяна Тарасова по этому поводу загрустила – повреждение бедра очень опасно и не позволяет качественно выполнять прыжки.
«Пройдено очень многое, и, правда, я сегодня собой горжусь, горжусь своей командой. Сегодня был сложный день. Но мы это сделали. Единственное, я сейчас хочу немного подлечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было сложно, потому что было очень больно.
На 6-минутной разминке я, видимо, потянула бедро. Но уверена, что мы через это пройдем, потому что скоро у меня начинается шоу. Но именно эта боль дала мне силы идти дальше», – рассказала сама Медведева.
Эмоции – вообще главное, что показала Медведева на чемпионате мира. Когда они наложились на чистый прокат, все споры о несправедливости попадания Евгении на ЧМ сразу куда-то ушли. А было горячо!
Медведева справилась со всеми сложностями и расслабилась еще перед началом ЧМ.
Хоть раз за сезон вы видели ее такой после прокатов?
Наслаждайтесь!
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