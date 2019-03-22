Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра

Начнем с главных и самых важных итогов ЧМ в женской одиночной фигурке. Алина Загитова – чемпионка мира. Этот результат покорился Загитовой впервые в ее карьере. Так вышло, что Олимпиаду она выиграла раньше, чем обыграла всех на ЧМ.

Элизабет Турсынбаева – еще одна большая героиня. Тренировки у Этери дали такой прогресс, что Турсынбаева прыгнула в произвольной программе четверной сальхов. Никто из взрослых фигуристок еще не исполнял четверные прыжки на международных соревнованиях, хотя юниорки их вставляют в программы.