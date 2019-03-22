Евгения Медведева
ЧМ-2019 (фигурное катание)
Алина Загитова
Элизабет Турсынбаева
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евгения Медведева #Элизабет Турсынбаева #Алина Загитова #ЧМ-2019 (фигурное катание)

Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра

22 марта 2019, 15:59
Александр Плеханов

Начнем с главных и самых важных итогов ЧМ в женской одиночной фигурке. Алина Загитова – чемпионка мира. Этот результат покорился Загитовой впервые в ее карьере. Так вышло, что Олимпиаду она выиграла раньше, чем обыграла всех на ЧМ.

Элизабет Турсынбаева – еще одна большая героиня. Тренировки у Этери дали такой прогресс, что Турсынбаева прыгнула в произвольной программе четверной сальхов. Никто из взрослых фигуристок еще не исполнял четверные прыжки на международных соревнованиях, хотя юниорки их вставляют в программы.

У Этери Тутберидзе двойной праздник. Такой же был у тренера, когда Загитова и Медведева откатали Олимпиаду. Потом Медведева ушла к канадцу Орсеру, но удивлять не перестала. Ее произвольная программа – лучшее личное выступление сезона. И дело тут не в баллах, а в эмоциях.

Фигуристка преодолела боль и справилась – ее радость сразу после выступления теперь станет мемом на уровне приседаний Батлера.

Сразу после проката Евгения катилась уже не так, как обычно. В эфире Первого канала тогда рассказали, что она повредила бедро. Татьяна Тарасова по этому поводу загрустила – повреждение бедра очень опасно и не позволяет качественно выполнять прыжки.

«Пройдено очень многое, и, правда, я сегодня собой горжусь, горжусь своей командой. Сегодня был сложный день. Но мы это сделали. Единственное, я сейчас хочу немного подлечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было сложно, потому что было очень больно.

На 6-минутной разминке я, видимо, потянула бедро. Но уверена, что мы через это пройдем, потому что скоро у меня начинается шоу. Но именно эта боль дала мне силы идти дальше», – рассказала сама Медведева. 

Эмоции – вообще главное, что показала Медведева на чемпионате мира. Когда они наложились на чистый прокат, все споры о несправедливости попадания Евгении на ЧМ сразу куда-то ушли. А было горячо!

Медведева справилась со всеми сложностями и расслабилась еще перед началом ЧМ. 

Хоть раз за сезон вы видели ее такой после прокатов? 

Global Look Press

Наслаждайтесь!

Скриншоты и видео – официальный канал «Матч ТВ» на YouTube 

Сегодня мы наконец-то забудем этот скандал
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгения Медведева
#Элизабет Турсынбаева
#Алина Загитова
#ЧМ-2019 (фигурное катание)