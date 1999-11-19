Евгения Медведева

Дата рождения
19 ноября 1999 г.
Достижения
2-кратная чемпионка мира
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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
Фигурное катание
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
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Материалы
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?
#Евгения Медведева
Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
#Даня Милохин
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
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