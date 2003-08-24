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Фигурное катание
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Алена Косторная
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Алена Косторная
Дата рождения
24 августа 2003 г.
Достижения
Чемпионка Европы 2020 г.
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