Алена Косторная

Дата рождения
24 августа 2003 г.
Достижения
Чемпионка Европы 2020 г.
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Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
#Алена Косторная
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
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#Алена Косторная
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Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
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