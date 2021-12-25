«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной

Фигуристка Алена Косторная пропускает чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге из-за травмы руки, которую получила в декабре.

Косторная сломала кисть на тренировке, когда исполняла тройной аксель и упала. Так она не попала на предолимпийский турнир.

Мнение тренера Этери Тутберидзе: «Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило, и только потом можно продолжать. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются.

Тем более здесь олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было. Может, я ошибаюсь. Мне обидно, потому что считаю, что здесь упущенные возможности. Я считаю, что с такой травмой можно было кататься».

Лучший результат Косторной на чемпионате России – второе место на ЧР-2020. До этого она дважды подряд становилась третьей.