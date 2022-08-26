Футбол: Календарь

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26.08.2022 26 авг. 2022 пт 20:00
Сочи
4 : 1
Химки
26.08.2022 26 авг. 2022 пт 20:00
Сочи
4
Химки
1
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 15:00
Пари НН
-:-
Динамо
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 15:00
Пари НН
-
Динамо
-
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 17:30
Факел
-:-
Спартак
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 17:30
Факел
-
Спартак
-
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 20:00
Ахмат
-:-
Крылья Советов
27.08.2022 27 авг. 2022 сб 20:00
Ахмат
-
Крылья Советов
-
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 13:00
Урал
-:-
Зенит
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 13:00
Урал
-
Зенит
-
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 15:00
Локомотив
-:-
Оренбург
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 15:00
Локомотив
-
Оренбург
-
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 17:30
Торпедо
-:-
Краснодар
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 17:30
Торпедо
-
Краснодар
-
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 19:45
Ростов
-:-
ЦСКА
28.08.2022 28 авг. 2022 вс 19:45
Ростов
-
ЦСКА
-
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