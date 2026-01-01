Бокс: Материалы

Главная
Материалы
Новости
Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены
#Усик – Джошуа
Сколько Джошуа заработал за реванш против Усика – его гонорар точно больше, чем в их первом бою
#Усик – Джошуа
Сколько Усик заработал за победу в реванше против Джошуа – в этом бою он сохранил титулы
#Усик – Джошуа
Каким получился первый женский боксерский бой в истории Саудовской Аравии
#Рамла Али
Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой
#Александр Усик
«Для них я просто н***р на продажу»: Майк Тайсон спорит с сериалом о себе – и сам готовит другой фильм о себе с Джейми Фоксом в главной роли
#Майк Тайсон
Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату
4
#2Pac
4
Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
#литература
2
Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
#Тайсон Фьюри
1
Андеркард реванша Усик – Джошуа: сколько боев, кто подерется, какие истории вокруг
#Усик – Джошуа
Все о реванше Усик – Джошуа: почему бой постоянно переносился, а теперь пройдет в Саудовской Аравии
#Усик – Джошуа
Майк Тайсон избил пьяного соседа по самолету – тот просил внимания и не отставал
#Майк Тайсон
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Мухаммед Али был героем комикса DC, где дрался с Суперменом на ринге. Он попал туда из-за отказа от войны во Вьетнаме
#Мухаммед Али
В рэпера 50 Cent стреляли девять раз. Одна из пуль задела язык – и лейбл расторг контракт
2
#50 Cent
2
Украинский боксер Ломаченко сделал из олимпийских медалей нательный крест для отца – в русской мастерской
#Василий Ломаченко
Тренер детей Кадырова победил боксера из Ганы нокаутом на 43-й секунде. Зрители обсуждают, не упал ли он еще до удара
#Абдулкерим Эдилов
Болезнь дочери привела Уайлдера в бокс. В итоге: неуязвимость, книжки про победы для детей, вдохновение для города
#Деонтей Уайлдер
Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер
#Александр Усик
Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался
#Деонтей Уайлдер
Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤
#Тайсон Фьюри
Сколько Фьюри заработал за третий бой против Уайлдера
#Фьюри – Уайлдер
Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США
#Деонтей Уайлдер
Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу
#Логан Пол
Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
#Тайсон Фьюри
В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце
#Фьюри – Уайлдер
У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании
#Фьюри – Уайлдер
Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей
#Оскар-2021
Роя Джонса сделал отец-тиран: избиения, зверские тренировки, убитая собака, мысли о самоубийстве – и благодарность
#Рой Джонс
Что известно о реванше Усик – Джошуа: новый бой прописан в контракте, есть возможное место
#Усик – Джошуа
Усик снова дрался в шортах с именем ребенка. И победил Джошуа в годовщину свадьбы
#Александр Усик
Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях
#Александр Усик
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
#Усик – Джошуа
Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе
#Мухаммед Али
Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет
#Александр Загорский