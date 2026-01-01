2Pac

Годы жизни
1971-1996
Факт
На 2015 год по всему миру было продано более 80 млн записей Тупака
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Материалы
Материалы
Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату
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#2Pac
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Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией
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#Никола Влашич
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