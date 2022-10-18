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Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков

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Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» в 2022 году. Церемония вручения прошла в Париже, а Бензема появился на ней в образе рэпера Тупака.

www.imago-images.de / Global Look Press

Тут все объяснимо.

  • Бензема вдохновляется Тупаком с 15 лет.
  • Тупак оделся ровно так же на церемонию American Music Awards в 1996 году.
  • Бензема повторил образ Тупака – белая рубашка, черный костюм с черной лентой и золотыми очками.
  • Единственная пропущенная деталь – золотая цепь.

Бензема и Тупак: частые фото в соцсетях, фотошоп с совместным снимком и история с Мбаппе

У себя в аккаунте Бензема нередко выкладывает фотографии Тупака с различными цитатами. Однажды в соцсетях появилось и совместное фото, которого на самом деле быть не могло: Тупак умер, когда Бензема было восемь лет.

Фотошоп и правда качественный.

Чуть шумнее стало в тот момент, когда Бензема показал фото Тупака с человеком, который его предал – в результате чего Тупак погиб.

Случилось это сразу после того, как Килиан Мбаппе отказался от перехода в «Реал». Но параллели Бензема отверг: «Это не история о предательстве. Фото Тупака я выкладываю каждые полтора месяца. Я просто хотел показать, что мы должны выиграть Лигу чемпионов».

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Очки – тоже отсылка к Тупаку

Это была любимая модель солнцезащитных очков Тупака. Бренд Бренд Jean Paul Gaultier перезапустил их производство в золотом, серебряном и черном цветах.

Вместе с брендом модель разрабатывал Бензема. Поэтому на них есть и его отметка – KB9 – по инициалам и номеру на футболке.

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