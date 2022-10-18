Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков

Тут все объяснимо.

Бензема вдохновляется Тупаком с 15 лет.

Тупак оделся ровно так же на церемонию American Music Awards в 1996 году.

Бензема повторил образ Тупака – белая рубашка, черный костюм с черной лентой и золотыми очками.

Единственная пропущенная деталь – золотая цепь.

Бензема и Тупак: частые фото в соцсетях, фотошоп с совместным снимком и история с Мбаппе

У себя в аккаунте Бензема нередко выкладывает фотографии Тупака с различными цитатами. Однажды в соцсетях появилось и совместное фото, которого на самом деле быть не могло: Тупак умер, когда Бензема было восемь лет.

Фотошоп и правда качественный.