Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» в 2022 году. Церемония вручения прошла в Париже, а Бензема появился на ней в образе рэпера Тупака.
Тут все объяснимо.
- Бензема вдохновляется Тупаком с 15 лет.
- Тупак оделся ровно так же на церемонию American Music Awards в 1996 году.
- Бензема повторил образ Тупака – белая рубашка, черный костюм с черной лентой и золотыми очками.
- Единственная пропущенная деталь – золотая цепь.
Бензема и Тупак: частые фото в соцсетях, фотошоп с совместным снимком и история с Мбаппе
У себя в аккаунте Бензема нередко выкладывает фотографии Тупака с различными цитатами. Однажды в соцсетях появилось и совместное фото, которого на самом деле быть не могло: Тупак умер, когда Бензема было восемь лет.
Фотошоп и правда качественный.
Чуть шумнее стало в тот момент, когда Бензема показал фото Тупака с человеком, который его предал – в результате чего Тупак погиб.
Случилось это сразу после того, как Килиан Мбаппе отказался от перехода в «Реал». Но параллели Бензема отверг: «Это не история о предательстве. Фото Тупака я выкладываю каждые полтора месяца. Я просто хотел показать, что мы должны выиграть Лигу чемпионов».
Очки – тоже отсылка к Тупаку
Это была любимая модель солнцезащитных очков Тупака. Бренд Бренд Jean Paul Gaultier перезапустил их производство в золотом, серебряном и черном цветах.
Вместе с брендом модель разрабатывал Бензема. Поэтому на них есть и его отметка – KB9 – по инициалам и номеру на футболке.