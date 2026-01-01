Золотой мяч

Учредитель
Журнал France Football
Дата учреждения
1956 г.
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Футбол
Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022, игрокам «Реала» доставались шесть призов из последних девяти
#Карим Бензема
Футбол
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча» – во сколько прямая трансляция
#Золотой мяч
Футбол
Месси 15 раз попадал в голосование за «Золотой мяч»: дважды не был в тройке, в 2006 году занял 20-е место
#Лионель Месси
Футбол
Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше
#Лионель Месси
Футбол
«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест
#Золотой мяч
Футбол
🐐 Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел в голосовании Левандовски и Жоржиньо
#Лионель Месси
Все новости
Материалы
Месси действительно выиграет еще один «Золотой мяч»? Кто и что об этом говорит
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#Золотой мяч
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Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением
#Золотой мяч
Необычные моменты в списках голосования на «Золотой мяч». Португалия проигнорировала Роналду, 26 журналистов не включили Левандовски в пятерку лучших
#Золотой мяч
Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями
#Лев Яшин
Еще один приз Месси – часы за 26 млн рублей: сделаны из розового золота, внутри – механизм против гравитации (для точности)
#Лионель Месси
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