Лионель Месси
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Жоржиньо
Золотой мяч
#Лионель Месси #Роберт Левандовски #Жоржиньо #Золотой мяч
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Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч»-2021. Он второй раз подряд получил эту награду (в 2020 году она не вручалась). Всего у него семь «Золотых мячей» – это рекорд.

В тройку лучших вошли Лионель Месси, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо. Месси заработал 613 очков, Левандовски – 580, Жоржиньо – 460.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны» и Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест

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Источник:
Squawka
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30 ноября 2021, 11:31
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