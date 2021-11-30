Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч»-2021. Он второй раз подряд получил эту награду (в 2020 году она не вручалась). Всего у него семь «Золотых мячей» – это рекорд.

В тройку лучших вошли Лионель Месси, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо. Месси заработал 613 очков, Левандовски – 580, Жоржиньо – 460.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны» и Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

«Золотой мяч»-2021: полный список всех мест