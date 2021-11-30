Лионель Месси
Роберт Левандовски
Жоржиньо
Золотой мяч
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Месси набрал 613 очков в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Левандовски получил на 33 меньше
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч»-2021. Он второй раз подряд получил эту награду (в 2020 году она не вручалась). Всего у него семь «Золотых мячей» – это рекорд.
В тройку лучших вошли Лионель Месси, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо. Месси заработал 613 очков, Левандовски – 580, Жоржиньо – 460.
В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны» и Кубок Америки в составе сборной Аргентины.
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30 ноября 2021, 11:31
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