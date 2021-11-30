Лионель Месси
Золотой мяч
Ведущие «Золотого мяча» вынесли для Месси красную кнопку. Он нажал – и Эйфелева башня засверкала!
3 часа назад
Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», посмотрел видео о себе, пообщался с Луисом Суаресом, который вынес ему приз. А затем ведущие церемонии подвели Месси к специальной красной кнопке и указали на Эйфелеву башню.
Он нажал на кнопку. Через несколько секунд Эйфелева башня резко засверкала огоньками.
Победитель!
И довольный Месси.
Были и другие предположения. Например: «Думал, после нажатия кнопки они вынесут остальные шесть «Золотых мячей» Месси».
А твиттер «Золотого мяча» закрепил пост с победителем. Прошло менее получаса, а у него более сотни тысяч лайков и 40 тысяч ретвитов. Отметка в десять тысяч комментариев тоже покорилась быстро.
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