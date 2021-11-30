Ведущие «Золотого мяча» вынесли для Месси красную кнопку. Он нажал – и Эйфелева башня засверкала!

Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», посмотрел видео о себе, пообщался с Луисом Суаресом, который вынес ему приз. А затем ведущие церемонии подвели Месси к специальной красной кнопке и указали на Эйфелеву башню.

Он нажал на кнопку. Через несколько секунд Эйфелева башня резко засверкала огоньками.