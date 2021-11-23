«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами

Театр Шатле известен не «Золотым мячом», а «Сезаром» – главной кинопремией Франции

29 ноября в парижском театре Шатле состоится церемония вручения «Золотого мяча-2021». Главное об этом мероприятии вы найдете в двух местах по гиперссылкам: все претенденты и все фавориты. В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса, но в 2019-м ее уже принимал театр Шатле. Именно там Лионель Месси получал шестой «Золотой мяч».

Эту награду вручает журнал France Football, поэтому все проходит именно в Париже. Сейчас ситуация по мероприятиям вокруг церемонии осложняется коронавирусными правилами внутри Франции. Ранее «Золотой мяч» еще до нее показывался в разных городах. Теперь он будет выставлен только в Париже, Лилле и Гренобле. И обязательно мелькнет в самом театре.

За пару месяцев до церемонии в 2019-м театр Шатле заново открылся после двухлетней реконструкции. Сейчас он вмещает 2500 зрителей. Там проводятся мюзиклы, оперы, балетные спектакли. Всемирную известность театру принесла совсем не церемония вручения «Золотого мяча». До реконструкции здесь вручалась «Сезар» – национальная кинопремия Франции.

Для нее строилась такая конструкция и выкладывалась специальная красная дорожка: