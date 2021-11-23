«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
Театр Шатле известен не «Золотым мячом», а «Сезаром» – главной кинопремией Франции
29 ноября в парижском театре Шатле состоится церемония вручения «Золотого мяча-2021». Главное об этом мероприятии вы найдете в двух местах по гиперссылкам: все претенденты и все фавориты. В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса, но в 2019-м ее уже принимал театр Шатле. Именно там Лионель Месси получал шестой «Золотой мяч».
Эту награду вручает журнал France Football, поэтому все проходит именно в Париже. Сейчас ситуация по мероприятиям вокруг церемонии осложняется коронавирусными правилами внутри Франции. Ранее «Золотой мяч» еще до нее показывался в разных городах. Теперь он будет выставлен только в Париже, Лилле и Гренобле. И обязательно мелькнет в самом театре.
За пару месяцев до церемонии в 2019-м театр Шатле заново открылся после двухлетней реконструкции. Сейчас он вмещает 2500 зрителей. Там проводятся мюзиклы, оперы, балетные спектакли. Всемирную известность театру принесла совсем не церемония вручения «Золотого мяча». До реконструкции здесь вручалась «Сезар» – национальная кинопремия Франции.
Для нее строилась такая конструкция и выкладывалась специальная красная дорожка:
France Football показывал вид театра изнутри. Его реконструкция обошлась в 32 миллиона евро:
В театре Шатле выступал Чайковский. Богатые могут купить билеты для бедных
Габриэль Давиу – архитектор театра Шатле. Он построил его на месте тюрьмы. Официальная дата – 1862 год. Давиу проектировал городскую архитектуру Парижа: от указателей до основных зданий. Современной реконструкцией театра занимался Филипп Пумэн. Он пишет о себе: «Мой подход связан с поэтическим рационализмом». Пумэн сохранял черты облика от Давиу.
В 1888 году в театре Шатле выступал композитор Чайковский. В то время сам его приезд в Париж был сенсацией. Еще в театре Шатле проходили и балетные русские сезоны Сергея Дягилева. Там состоялась премьера балета «Петрушка». Театр Шатле временно менялся специально для русского балета: обновлялся интерьер, увеличивались вместимость зала и сцена.
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Скандал из 1913-го – один из главных моментов в истории театра. Там состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Балерина труппы Сергея Дягилева Ромола Пульска позже вспоминала: «Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись». В 2013 году в том же Париже отмечалось столетие с показа этого балета.
Критики называли его культурным взрывом.
На «Русских балетах» Сергея Дягилева в театре Шатле был скандал и в 1917 году. Тогда в Париже показывался балет «Парад». Во время балета была пародия на автоматизм – вышла даже кубическая лошадь. Французская публика не поняла задумку – и раскритиковала представление. Все происходило на фоне Первой мировой войны. Зато премьеры в Лондоне и Риме имели успех.
Совокупная годовая аудитория театра Шатле в обычное время составляет около 300 тысяч зрителей. Рядом с ним – Театр де ля Вилль. Это один из самых престижных театров Парижа. Он тоже построен в 1862 году – почти одновременно с театром Шатле. Там проходят вечера чтения и танцевальные постановки. Оба здания расположены на площади Шатле.
В 2019 году театры стали площадкой для резонансного арт-проекта «Дау». Это 700 часов фильмов о жизни советского физика Льва Ландау с планом почти месячной демонстрации в Париже. Театр Шатле предоставил основные помещения при показе проекта. Директор Рут Маккензи принимала участие в продвижении инсталляции.
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Парфюмер Кэролайн Дюмур смешала кофе, мускус, кедровое дерево, черный перец и другие элементы. Так получился парфюм, который она посвятила театру Шатле. В 2019 году его выпуском вместе занимались компания Comme des Garçons и сам театр. С разработкой помогала директор театра Рут Макензи. Задумка: показать абсолютное счастье и связать его с историей театра.
После реставрации в театре была анонсирована новая система продажи билетов. По ней люди могли покупать билеты (оставлять деньги) для тех, кто не может себе их позволить. Макензи объясняла: «Все знают, что Робин Гуд воровал у богатых, чтобы раздать их деньги бедным. В этой версии мы просим богатых украсть для бедных у самих себя».
Весной 2021 года вручение кинопремии «Сезар» проходило в концертном зале Оlympia. Корина Масьеро разделась на сцене. Так она протестовала против закрытия театров, музеев и кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Театр Шатле снова заработал только с мая, но со строгими ограничениями. Зато сейчас там постоянно показываются новые постановки.
Теперь в театре возможно и появление новых футбольных историй. В 2019 году Дидье Дрогба так хотел фотографию вместе с Килианом Мбаппе, что попросил весь зал встать. Из этого получилась целая постановка с селфи на сцене театра Шатле. Для Дрогба это была реабилитация за случай десятилетней давности. Тогда он отказал маленькому Мбаппе в фотографии после матча.