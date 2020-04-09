Золотой мяч
Криштиану Роналду
Антуан Гризманн
Лионель Месси
Франк Рибери
Джанлуиджи Буффон
Неймар
Вирджил ван Дейк
Хави
Лука Модрич
Андрес Иньеста
Радамель Фалькао
#Золотой мяч #Андрес Иньеста #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Неймар #Хави #Антуан Гризманн #Вирджил ван Дейк #Джанлуиджи Буффон #Лука Модрич #Радамель Фалькао #Франк Рибери
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
09 апреля, 15:34
Пользователь реддита задумался, а что если бы «Золотой мяч» только один раз вручали одному игроку?
Вот так бы выглядела таблица обладателей премии в эпоху Месси и Роналду:
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