«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира

Каким он был: насмешки, свист, одиночество, скамейка – и разговор в кабинете Моуринью

С детства Бензема был молчаливым и застенчивым. Но упорным и сильным. В 17 лет он впервые попал в раздевалку «Лиона», стеснялся и выглядел растерянным. Ветераны Эссьен и Абидаль смеялись над ним и просили выступить с речью перед командой. Он просто ответил: «Не смейтесь. Я здесь, чтобы занять ваше место».

Когда Бензема уже блистал в «Лионе», был там лидером и лучшим бомбардиром, за ним следила «Барселона». Ее представитель Чики Бегиристайн приезжал во Францию, наблюдал и общался с окружением. В итоге «Барса» отказалась от Бензема – потому что сомневалась, что такой скромный интроверт адаптируется к жизни в Испании и другому чемпионату.

Бензема перешел в «Реал», но в первый год страдал: «Я один и не говорю по-испански. Мне было плохо. И это сказывалось на моей игре». Бензема мало играл, в основном выходил на замену, ни с кем не общался, а пресса критиковала его и уничтожала в сравнении с другими звездами атаки.

Он упорно учил язык и потихоньку осваивался. Но во втором сезоне, когда пришел Моуринью, вместо поддержки получил давление: