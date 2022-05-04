«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
«Я знаю: лучшее, что я могу сделать для Бензема – давать ему играть. Но лучше ли это для команды? Карим играет только потому, что больше у меня никого нет. У меня нет нападающего. Это похоже на то, когда у вас нет собаки, с которой можно пойти на охоту. Поэтому вам приходится брать кота».
Так Моуринью характеризовал Бензема в свой первый сезон в «Реале». Бензема мало играл, слушал свист трибун, ни с кем не дружил в команде, а тренер унизительно говорил всем подряд: ну, эй, у меня просто нет никого получше.
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Сезон-2021/22 – лучший в карьере Бензема. Он тащит «Реал» к финалу Лиги чемпионов, забивает в среднем в каждом матче, лучший по голевым действиям в Европе. Бензема и до этого сверкал, но именно с уходом Криштиану Роналду раскрылся полноценно, а в этом сезоне вышел на пик. В Европе мало команд, которые так зависят от одного игрока – 40% голевых действий «Реала» у Бензема.
Его главные достижения сейчас:
- Три чемпионства Испании и четыре трофея Лиги чемпионов.
- Пятый по количеству матчей за «Реал» (601).
- Третий по голам после Роналду и Рауля (321).
- Лучший ассистент в истории клуба (157).
- Лучший бомбардир в истории среди французских игроков – 423 гола за карьеру.
- Четвертый в голосовании на «Золотой мяч»-2021 после Месси, Левандовски и Жоржиньо.
Каким он был: насмешки, свист, одиночество, скамейка – и разговор в кабинете Моуринью
С детства Бензема был молчаливым и застенчивым. Но упорным и сильным. В 17 лет он впервые попал в раздевалку «Лиона», стеснялся и выглядел растерянным. Ветераны Эссьен и Абидаль смеялись над ним и просили выступить с речью перед командой. Он просто ответил: «Не смейтесь. Я здесь, чтобы занять ваше место».
Когда Бензема уже блистал в «Лионе», был там лидером и лучшим бомбардиром, за ним следила «Барселона». Ее представитель Чики Бегиристайн приезжал во Францию, наблюдал и общался с окружением. В итоге «Барса» отказалась от Бензема – потому что сомневалась, что такой скромный интроверт адаптируется к жизни в Испании и другому чемпионату.
Бензема перешел в «Реал», но в первый год страдал: «Я один и не говорю по-испански. Мне было плохо. И это сказывалось на моей игре». Бензема мало играл, в основном выходил на замену, ни с кем не общался, а пресса критиковала его и уничтожала в сравнении с другими звездами атаки.
Он упорно учил язык и потихоньку осваивался. Но во втором сезоне, когда пришел Моуринью, вместо поддержки получил давление:
- «Я знаю: лучшее, что я могу сделать для Бензема – давать ему играть. Но лучше ли это для команды?»
- «Карим играет только потому, что больше у меня никого нет».
- Когда Игуаин был травмирован: «У меня нет нападающего», – и оставлял Бензема на скаймейке. «Это похоже на то, когда у вас нет собаки, с которой можно пойти на охоту. Поэтому вам приходится брать кота».
Параллельно трибуны «Сантьяго Бернабеу» освистывали его на каждом матче. Доходило до того, что даже Роналду просил фанатов остановиться.
Позже Бензема рассказал, что на следующий день после слов про кота он час провел в офисе Моуринью, требуя уважения: «Я сказал ему то, что я должен был сказать. Я немного застенчив, но не позволю смеяться надо мной».
После этого разговора Моуринью зауважал Бензема. И он сам разозлился, стал чаще и лучше играть. После даже благодарил Моуринью: «Он хотел раззадорить меня. В итоге вселил в меня уверенность, вытащил из депрессии, внушил желание играть и побеждать».
Со временем Бензема подучил испанский, подружился с Рамосом, Касильясом, Роналду и Озилом. Еще один важный фактор – Зидан, который тогда работал в структуре клуба и помогал Бензема. Они занимались вместе во время межсезонья. По его совету Бензема поехал в итальянскую клинику, где улучшил физическую форму и сбросил восемь килограммов.
Бензема расцвел, когда главным тренером стал Карло Анчелотти. Окончательно стал игроком основы и даже ключевым. Анчелотти говорил ему: «Ты уникален. Вокруг тебя будет строиться наш стиль».
Важным человеком в штабе оставался Зидан – они с Бензема работали над его движением без мяча. Когда Зидан стал главным, функционал Бензема расширился: он стал играть глубже и шире, участвовать во владении и прессинге. Зидан объяснял его роль: «Карим помогает другим игрокам забивать. Мы хотим, чтобы он забивал сам, но самое важное в его игре – то, как он помогает остальным играть лучше.
Люди называют его чистой девяткой, девяткой с половиной и даже десяткой. На мой взгляд, он сочетает качества всех этих позиций. Я бы назвал его тотальным футболистом».
Но на самый-самый пик Бензема вышел, когда из «Реала» ушел Роналду.
Как Бензема жертвовал собой ради величия Роналду – чтобы быть полезным. И как изменился после его ухода
Роналду и Бензема перешли в «Реал» одновременно – в июле 2009-го. И все это время, как бы ни играл Бензема, он оставался в тени Роналду. Из них двоих именно он был профильным нападающим, но забивал гораздо меньше.
Бензема смирился с ролью помощника Роналду и был рядом с ним, когда тот находился на пике. Никто за карьеру не отдал больше голевых на Роналду – 47. Бензема уводил за собой защитников, оставляя пространство для Роналду, отдавал ему в пасы в ситуациях, когда можно бить, подстраивался под его движение.
«Я командный игрок и повторял себе: «Ничего страшного. Я пока отложу идею бомбардирских рекордов – и буду делать то, что требуется». Я адаптировал свой стиль под него. Криштиану забивал по 50-60 голов в год. Приходилось приспосабливаться к этой реальности: больше двигаться по полю, создавать для него пространство. Когда Криштиану играл за «Реал», я был скорее созидателем, а он завершителем.
Я не считаю, что роль нападающего только в том, чтобы забивать голы. Потому что вы можете забивать, а команда будет проигрывать. Вы играете в футбол с партнерами, а не в одиночку.
Я играю в футбол для людей, которые разбираются в игре. Теперь больше тех, кто ценит что-то кроме голов. Я чувствую себя счастливым, потому что теперь люди понимают».
Сам Роналду говорил, что игра в обороне начинается с Бензема, который делает жизнь команды проще. И после его ухода Бензема стал главным форвардом команды, игра «Реала» была нацелена на него. Он не только занял место лучшего бомбардира и ассистента, а еще стал лидером раздевалки. Член правления клуба Амансио Амаро говорил: «Я не мог представить, что он возглавит раздевалку. Он всех удивил».
Бензема сам подтверждал:
«Уход Роналду позволил мне изменить роль. Он был одним из лучших в мире, а я был рад служить его союзником. Но я больше не кот. Теперь я лев».
Летом, когда «Роналду» перешел в «Ювентус», ходили инсайды о возможном уходе Бензема. Ему был 31 год, и «Реал» сомневался, что он сможет поддерживать ту же форму. Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис вообще говорил, что Бензема ему неинтересен, потому что слишком стар.
Примерно в то же время Бензема пересмотрел подход к телу и тренировкам. С 2017 года в его соцсетях перестали появляться фото с тусовок, максимум – поездки во время отпуска.
Он поменял распорядок дня и тренировок. Обустроил дома тренажерный зал («Я понял: если я хочу быть в числе лучших в мире, у меня должен быть домашний спортзал»). Занялся боксом, чтобы укрепить спину и плечи. Составил новый рацион с диетологами: исключил стейки и красное мясо, перешел на растительную пищу. Увлекся вакуумной остеопатией.
Бензема сделал упор на кардио и на силу с координацией. Нанял личного тренера и пользуется оборудованием для электростимуляции мышц.
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Бензема в «Реале» уже почти 13 лет. Очень немногие игроки так надолго задерживались в клубе, который всегда беспощадно расставался со стареющими звездами и не жалел ни Рауля, ни Серхио Рамоса. Но Бензема трансформировал себя и свою игру, ориентируясь на обстоятельства. Он учитывал все: физическое состояние, тренды футбола, ситуацию в команде. И постоянно адаптировался-адаптировался-адаптировался.
Важна и психологическая сила Бензема. Из интроверта и постоянно критикуемого изгоя, он стал любимчиком фанатов и лидером коллектива. Еще один пример его бойцовских качеств – повязка на правом мизинце, которую он носит до сих пор. В начале 2019-го он сломал мизинец, но не делал операцию, чтобы не выпадать из игрового и тренировочного процессов. Даже сломав тот мизинец еще раз, он снова отказался от операции.
Теперь Бензема рвется к «Золотому мячу». В этом сезоне он в такой форме, что реально претендует на нее как фаворит. Вероятно, это его главная мотивация прямо сейчас: «Я с детства мечтал выиграть «Золотой мяч». Это мечта большинства игроков. Футбол – командная игра, это правда. Но для любого игрока естественно стремиться выиграть «Золотой мяч», когда ты помогаешь команде победить, играешь важную роль в победах, забиваешь победные голы. Конечно, я буду стараться изо всех сил, чтобы выиграть этот приз. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту детства».