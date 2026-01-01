Карло Анчелотти

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«Реал» – победитель Лиги чемпионов
#Реал
Футбол
«Мы смотрим вперед». Анчелотти опроверг информацию о возвращении Роналду в «Реал»
#Карло Анчелотти
Футбол
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
#Карло Анчелотти
Футбол
Гвардиола провел 63-й матч в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Анчелотти
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
#Карло Анчелотти
Футбол
С Гаттузо «Наполи» стал слабее. Зато рвет всех в Кубке Италии
#Наполи
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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
#Карло Анчелотти
«Реал» – в финале Лиги чемпионов: не проигрывает в XXI веке, Анчелотти уже установил тренерский рекорд
#Реал
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания
#Карло Анчелотти
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
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