«Реал» – в финале Лиги чемпионов: не проигрывает в XXI веке, Анчелотти уже установил тренерский рекорд

Что еще надо знать о финале Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль»

«Реал» подтвердил статистику: «Манчестер Сити» вообще никогда не выигрывал Лигу чемпионов (один раз – Кубок чемпионов). В сезоне-2020/21 клуб впервые сыграл в финале. Тогда было поражение от «Челси» (0:1). Пеп Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов в качестве тренера – оба раза с «Барселоной». Его последняя победа в турнире была еще в сезоне-2010/11.

Зато Карло Анчелотти вышел в финал Лиги чемпионов уже в пятый раз. Это рекордный результат среди всех мировых тренеров. Он трижды был там с «Миланом» и попадал с «Реалом» в 2014 году. Из четырех финалов Лиги чемпионов Анчелотти проиграл только матч с «Ливерпулем» в 2005 году. В легендарном стамбульском финале его «Милан» упустил победу после счета 3:0.

Transfermarkt подсчитывает показатели тренеров в матчах друг с другом. Анчелотти и Клопп встречались десять раз. Баланс такой: четырежды побеждал Анчелотти, трижды – Клопп, еще было три ничьи. Последние четыре матча они провели между собой в Англии, когда Анчелотти тренировал «Эвертон». До этого Анчелотти работал в «Наполи» и «Реале» – и побеждал Клоппа.

В сезоне-2021/22 Анчелотти стал первым тренером, который выиграл все топ-5 чемпионатов Европы. Он досрочно победил в Примере с «Реалом».