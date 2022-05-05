«Реал» – в финале Лиги чемпионов: не проигрывает в XXI веке, Анчелотти уже установил тренерский рекорд
Как «Реал» вышел в этот финал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» и «Реал» выдали полуфинал Лиги чемпионов, который завершился с общим счетом 5:6. До 89-й минуты ответной игры «Ман Сити» обыгрывал «Реал» со счетом 1:0 (общий – 5:3). Дальше Родриго забил два мяча за 90 секунд и все перевернул. Уже в дополнительное время Карим Бензема реализовал пенальти. Его гол вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов.
Лучшим игроком матча «Реал» – «Манчестер Сити» стал вратарь Тибо Куртуа. За всю игру он отбил девять ударов в створ ворот. Marca опубликовала его комментарий по историческому результату этого матча: «При счете 2:1 с ними уже было покончено». Еще Куртуа постарался объяснить произошедшее одним словом – и просто сказал журналистам название клуба.
«Реал» проиграл три из шести матчей в плей-офф Лиги чемпионов. В пяти из шести игр клуб уступал в счете. Единственное исключение – гостевой матч против «Челси» (3:1). Там «Реал» первым забил два гола, а Бензема в итоге вообще оформил хет-трик. Результативная серия Бензема продолжается уже пять матчей плей-офф ЛЧ. В них он забил десять голов.
Что еще надо знать о финале Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль»
«Реал» подтвердил статистику: «Манчестер Сити» вообще никогда не выигрывал Лигу чемпионов (один раз – Кубок чемпионов). В сезоне-2020/21 клуб впервые сыграл в финале. Тогда было поражение от «Челси» (0:1). Пеп Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов в качестве тренера – оба раза с «Барселоной». Его последняя победа в турнире была еще в сезоне-2010/11.
Зато Карло Анчелотти вышел в финал Лиги чемпионов уже в пятый раз. Это рекордный результат среди всех мировых тренеров. Он трижды был там с «Миланом» и попадал с «Реалом» в 2014 году. Из четырех финалов Лиги чемпионов Анчелотти проиграл только матч с «Ливерпулем» в 2005 году. В легендарном стамбульском финале его «Милан» упустил победу после счета 3:0.
Transfermarkt подсчитывает показатели тренеров в матчах друг с другом. Анчелотти и Клопп встречались десять раз. Баланс такой: четырежды побеждал Анчелотти, трижды – Клопп, еще было три ничьи. Последние четыре матча они провели между собой в Англии, когда Анчелотти тренировал «Эвертон». До этого Анчелотти работал в «Наполи» и «Реале» – и побеждал Клоппа.
В сезоне-2021/22 Анчелотти стал первым тренером, который выиграл все топ-5 чемпионатов Европы. Он досрочно победил в Примере с «Реалом».
За все время «Реал» 13 раз играл в финалах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Показатели клуба: десять побед и три поражения. Последний раз «Реал» проигрывал в финале этого турнира в 1981 году. «Реал» выиграл семь последних финалов Лиги чемпионов. Последовательность побед «Реала» в финалах по годам: 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018.
Если учитывать Кубок чемпионов и Лигу чемпионов, то у «Ливерпуля» набирается шесть побед и три проигранных финала. Отдельно по Лиге чемпионов все хуже: две победы и два поражения в финалах. Но последняя победа «Ливерпуля» в ЛЧ случилась в 2019 году, а выход в финал – в 2018-м. Хотя бы одна английская команда в четвертый раз из пяти последних сезонов сыграет в финале ЛЧ.
Такими получаются эти финалы:
- 2017/18. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – 3:1;
- 2018/19. «Ливерпуль» (Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:0;
- 2019/20. «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 1:0;
- 2020/21. «Челси» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:0;
- 2021/22. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – ?
«Ливерпуль» в третий раз за последние пять лет попал в финал Лиги чемпионов. У «Реала» будет пять финалов за последние десять лет. Вместе они повторяют финал Лиги чемпионов сезона-2017/18. В той игре за «Реал» забивали Бензема и Бэйл (дубль). Единственный гол «Ливерпуля» был на счету Мане. Сейчас все они по-прежнему остаются в клубах, но Бэйл не играет за «Реал».