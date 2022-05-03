Реал
Вспомните 17 главных бразильцев в истории «Реала»
Традиция «Реала» – если побеждать в Лиге чемпионов, то обязательно с бразильцем в составе. Оттого и побед много – больше всех в евротурнире. Ведь легионеры из Бразилии играют в клубе постоянно.
Вспомните главных бразильцев «Реала» по количеству матчей? Здесь нет Лукаса Силвы или Зе Роберто (они сыграли мало), но есть много знакомых имен и даже несколько забытых героев 1990-х. Попробуйте вспомнить всех!
Замечание: количество матчей указано по состоянию на начало мая 2022 года.
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