Вспомните ВСЕ 222 клуба, которые русские команды побеждали в еврокубках. Эту игру невозможно пройти

В этой безумной игре вам нужно назвать все клубы, которые российские команды побеждали в еврокубках. Отсчет – с сезона-1991/92. Сюда включены уже несуществующие турниры (Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото) и матчи квалификации.

В качестве подсказки – страна и количество побед над этой командой.

У вас 25 минут + 5 секунд за каждый правильный ответ. Желаем удачи!