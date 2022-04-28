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Вспомните ВСЕ 222 клуба, которые русские команды побеждали в еврокубках. Эту игру невозможно пройти
В этой безумной игре вам нужно назвать все клубы, которые российские команды побеждали в еврокубках. Отсчет – с сезона-1991/92. Сюда включены уже несуществующие турниры (Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото) и матчи квалификации.
В качестве подсказки – страна и количество побед над этой командой.
У вас 25 минут + 5 секунд за каждый правильный ответ. Желаем удачи!
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