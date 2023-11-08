Доннарумма встретился с фанами «Милана» после скандального ухода в «ПСЖ»: они освистали его и закидали фальшивыми купюрами
«Милан» сенсационно обыграл «ПСЖ» на «Сан-Сиро». Главный момент, который не связан с самой игрой – реакция фанатов «Милана» на Джанлуиджи Доннарумму. Они освистывали каждое его действие и закидали на разминке фальшивыми купюрами с его изображением.
Доннарумма – воспитанник «Милана». Но в сезоне-2020/21 у него возникли настоящие проблемы с продлением контракта. Бывший агент Доннаруммы Мино Райола просил у «Милана» значительное повышение зарплаты для кипера – клуб не мог удовлетворить эти запросы. Доннарумма нервничал, говорил публично, что рассматривает разные варианты, получал много хейта от фанатов публично и в соцсетях и ссорился с ними (после одного из матчей он ушел в слезах, потому что разговор с фанами не задался). В итоге Доннарумма ушел в «ПСЖ».
Напоследок он сказал, что всегда будет фанатом «Милана» и написал трогательное письмо для клуба и тиффози. Те не поверили ему и ответили оскорблениями. Спустя два года встреча закончилась таким перформансом.