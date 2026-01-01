Технологии: Материалы

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Материалы
Как устроена профессия тестировщика и что о ней нужно знать: зарплата, востребованность, образование
#Реклама
Дети все меньше понимают время по часам со стрелками: теперь Великобритания убирает их из кабинетов на экзаменах
#Технологии
Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать
#Apple
Как установить «Сбербанк Онлайн» на айфон?
#Apple
Где можно купить айфон 14 в России – изучаем все варианты и сравниваем цены
#Apple
Как меняются цены на айфоны после выхода новой модели: главные правила, которые помогают выбрать самый оптимальный вариант
#Apple
Рейтинг лучших бесплатных VPN-сервисов
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#VPN
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TJournal – большой текст о важном медиа рунета: как они жили, как мыслили и придумывали, как повлияли на среду
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#TJ
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# новости
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
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Роскомнадзор разблокировал телеграм
Чем айфон 14 отличается от айфона 13: вырез для уведомлений, лучший дисплей в истории, сигнал о помощи через спутник
#Apple
Презентация Apple – все главное быстро: у айфона 14 вместо челки вырез, часы с сапфировым стеклом, эйрподсы с настройкой звука под уши
#Apple
Будет ли айфон 14 продаваться в России – где и как его можно купить
#Apple
Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?
#Тим Кук
Почему айфоны и макбуки так дорого стоят и как устроено ценообразование товаров Apple
#Apple
Какой будет главная презентация Apple в 2022 году – там будут айфон 14, три вида Apple Watch и другие новинки
#Apple
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam
Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций
#Технологии
Мы изучили новую функцию телеграма – создание собственных эмодзи: как это работает и насколько сложно освоить
#Телеграм
Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн
#Технологии
Что такое Trovo: почему стримеры переходят туда из Twitch и как платформа тратит миллионы, вводя свою валюту и платежи
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#Trovo
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Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию
#Технологии
50 необычных стикерпаков для телеграма
#Технологии
Google потратит миллиард $ на интернет и прокладку кабеля в Африке – сейчас в странах там сеть есть у 32% жителей
#Google
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
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#Flightradar24
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25 странных сайтов мира
#Технологии
Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде
#Сергей Брин
12 особых функций карт гугла и яндекса, которые вы могли не знать
#Google
Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
#Еда
Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки
#Технологии
Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него
#Технологии
Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв