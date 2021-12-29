Технологии: Материалы

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Материалы
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam
Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций
#Технологии
Мы изучили новую функцию телеграма – создание собственных эмодзи: как это работает и насколько сложно освоить
#Телеграм
Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн
#Технологии
Что такое Trovo: почему стримеры переходят туда из Twitch и как платформа тратит миллионы, вводя свою валюту и платежи
#Trovo
50 необычных стикерпаков для телеграма
#Технологии
Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию
#Технологии
# новости
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
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Роскомнадзор разблокировал телеграм
Google потратит миллиард $ на интернет и прокладку кабеля в Африке – сейчас в странах там сеть есть у 32% жителей
#Google
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
#Flightradar24
25 странных сайтов мира
#Технологии
Как сын эмигрантов из СССР придумал Google: Сергей Брин кидался галькой в милицию, на год раньше закончил школу, обрушил интернет в Стэмфорде
#Сергей Брин
12 особых функций карт гугла и яндекса, которые вы могли не знать
#Google
Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
#Еда
Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки
#Технологии
Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него
#Технологии
Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв
Зачем Nokia в 2022 году выпускает кнопочный телефон, где даже нет стриминговой музыки – кто его купит и в чем его ценность
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#Nokia
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Apple возвращает обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались
#Apple
Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией
#Apple
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
В России отключится 3G: рефарминг затронет не более 5% абонентов и не повлияет на голосовую связь
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#Технологии
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Как понять большой адронный коллайдер – отвечаем на глупые вопросы: что он открыл, почему там нет «н» и кто за все платит
#Технологии
На самом деле Менделеев НЕ придумал таблицу во сне – и вообще обижался на это
#Дмитрий Менделеев
Почитайте про линзы с дополненной реальностью: прямо на сетчатку глаза проецируются карты, тексты и портрет Эйнштейна
#Технологии
Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
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#экономика
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Почему вотсап для ПК теперь нельзя скачать с официального сайта – и где еще была похожая проблема
#Вотсап
В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
#Космос
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
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#медицина
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Почему госструктуры переходят на операционную систему Astra Linux и чем она отличается от Windows
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#Технологии
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Как мошенники уводят телеграм-каналы и что делать для защиты
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#Телеграм
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