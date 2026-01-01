Джони Айв

Дата рождения
27 февраля 1967 г.
Инфо
Бывший главный директор по дизайну компании Apple
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Материалы
Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв
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