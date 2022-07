Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите

Теперь The New York Times утверждает, что стороны решили не продлевать это соглашение. The Verge напоминает изначальную позицию Apple и Айва: они планировали работать вместе еще много лет. В момент ухода Айва в 2019-м Apple поясняла формат их взаимодействия. Тогда они сосредоточились на производстве эксклюзивных проектов. До текущих новостей это сохранялось.

Почему Айв больше не связан с Apple, если изначально он был так важен для компании? Сама Apple ничего не объясняет, нет комментариев и от Айва. В инсайдерских новостях присутствуют два направления по возможному объяснению. Сотрудников Apple не устраивала стоимость консультаций Айва (те самые 100 миллионов). Сам он зазывал этих людей к себе.

Фирма LoveFrom сотрудничает с Ferrari по производству электромобиля. Новости об этом появлялись в 2021 году. Подобный проект он готовил и для Apple. Ранее он предлагал Apple разработку автомобиля Apple Car, по которому машиной без руля управляла бы Siri. Его плотное взаимодействие с Тимом Куком по этой теме продолжалось до заключительных дней контракта.