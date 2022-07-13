Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
Как понимать новости о главном дизайнере Apple – когда и куда он ушел
Новость от TheNew York Times: Джони Айв окончательно разрывает взаимоотношения с Apple. Их сотрудничество длилось с 1992 года. В реальности Айв ушел из Apple в 2019 году, но даже после этого продолжил плотное взаимодействие с компанией. Он консультировал ее через собственную дизайнерскую фирму LoveFrom. Их с Apple связывал контракт на 100 миллионов долларов.
Теперь The New York Times утверждает, что стороны решили не продлевать это соглашение. The Verge напоминает изначальную позицию Apple и Айва: они планировали работать вместе еще много лет. В момент ухода Айва в 2019-м Apple поясняла формат их взаимодействия. Тогда они сосредоточились на производстве эксклюзивных проектов. До текущих новостей это сохранялось.
Почему Айв больше не связан с Apple, если изначально он был так важен для компании? Сама Apple ничего не объясняет, нет комментариев и от Айва. В инсайдерских новостях присутствуют два направления по возможному объяснению. Сотрудников Apple не устраивала стоимость консультаций Айва (те самые 100 миллионов). Сам он зазывал этих людей к себе.
Фирма LoveFrom сотрудничает с Ferrari по производству электромобиля. Новости об этом появлялись в 2021 году. Подобный проект он готовил и для Apple. Ранее он предлагал Apple разработку автомобиля Apple Car, по которому машиной без руля управляла бы Siri. Его плотное взаимодействие с Тимом Куком по этой теме продолжалось до заключительных дней контракта.
Главные идеи Айва для Apple: как он их придумывал и продвигал, когда руководство было против
Джони Айв всегда был застенчивым и тихим парнем. Vogue публиковал интервью с Айвом, где раскрывал его с человеческой стороны. Айв стремился к идеалу: в детстве он мастерил картонные коробки – для достижения цели собрал 50 штук. Уже в Apple он месяцами контролировал реализацию идей: «Каким образом можно оставаться дизайнером и так не делать?»
Слова Айва из того же интервью: «Одной из определяющих особенностей природы идей является то, насколько сами идеи хрупки. Когда вы не уверены, что что-то сработает, идея уязвима. Часть защиты идеи – осторожность в отношении того, кому вы ее показываете. Преждевременная критика может закрыть что-то, что, возможно, заслуживает большего шанса».
Идеальный пример – белый iPod. С него началась история белого цвета в оформлении электроники. Изначально Стив Джобс отказывался от идеи белой продукции Apple. Айву удалось его переубедить. Позже эту тенденцию переняли другие компании: мода на оформление девайсов в белом цвете установилась на десять лет. Из-за Айва стала важной и упаковка продукта.
Айв всегда пробовал собственные дизайнерские разработки на практике. Он продвигал такой тезис: если сам дизайнер только придумывает и ничего не делает, то в его работе нет смысла. Важен именно практический результат, потому что итог – объекты. Такой формат работы он реализовывал и внутри Apple. Айв предлагал проверку любой идеи на реальном проекте.
Поэтому Айв на собственном примере приучил команду Apple к переходу от абстракции к осязаемым вещам. Он рассказывал: «Многие люди не могут полностью понять рисунки. Сначала вы проходите с моделью через драматический сдвиг. Вы переходите от просто эксклюзивного к тому, что у вас внезапно появляется что-то всеобъемлющее. Это может воодушевить людей».
Все новаторские разработки Apple связаны с фигурой Айва. Все началось с представления оригинального iMac в 1998 году. Потом вылилось в дизайн первых айфонов – Джобс звонил ему прямо во время презентации. Айв вкладывал во все айфоны с собственным участием мысль, что пользователи замечают не все элементы. Некоторые вещи они считывают на подсознательном уровне.
Философия Айва – ответственность за результат. В 2018-м он радовался, когда команда дизайнеров наконец-то переехала в один павильон с другими разработчиками. Поэтому промышленным дизайнерам необходимо постоянное общение с дизайнерами шрифтов, создателями прототипов и экспертами по тактильным ощущениям (у Apple есть и они).
Его мнение: уже на дизайне должно идти предсказание будущих проблем и неудач. Айв говорил: «Если вы искренне беспокоитесь о человечестве, вы будете озабочены попытками понять значение, последствия создания чего-то, чего раньше не существовало. Я думаю, что часть культуры Apple – вера в то, что ответственность не заканчивается с выпуском продукта».
Поэтому Айв постоянно менялся и подстраивался под пользователей. Так появился iOS 7 – первое крупное обновление пользовательского интерфейса от компании. Айв объяснял, что в нем сочетаются простота и красота. Позже он показал реализацию такой идеи во время представления Apple Watch. Он считал продуктом Apple и создание Apple Park – штаб-квартиры компании.
За известными задумками Айва есть многие вещи, которые так и не увидели массы. Это было частью его изначального взаимодействия со Стивом Джобсом. Они месяцами придумывали продукты, которые в итоге оказывались никому не нужны. И даже тогда не останавливались: брали пиво, выходили из гостиницы и устраивали мозговой штурм для новых разработок.
Айв объяснял это тем, что в итоге вылилось в корпоративное правило Apple. Внешний вид продукта и внутренний функционал одинаково важны. Другие компании часто об этом забывают. Мысли Айва: «Мы производим и продаем большое количество красивых и хорошо сделанных вещей. Наш успех – это победа чистоты и честности над наплевательским отношением».
В Apple помнят и уважают Айва по временам, когда всем управлял Джобс. Айв всегда выступал ему в противовес – они спорили и искали компромисс. Сам Джобс называл Айва духовным партнером. Уже после его смерти Айв был повышен от руководителя группы промышленного дизайнера до главного дизайнера. Это формальность: Айв всегда владел полномочиями по оперативной власти.
Уход Айва из Apple в 2019-м связан в том числе и с личными карьерными представлениями. Он всегда продвигал идею: если в одном месте получается что-то хорошее, то надо переходить в другое за лучшим. Тогда Айв окончательно завершил для Apple несколько ключевых проектов. В тот момент он называл эволюцией взаимоотношений отход от оперативных дел в компании.
В интервью Financial Times Айв рассказывал, что его проект LoveFrom соберет в себе все результаты наработок и личного прогресса за время работы в Apple. Даже после ухода Айв не отказывался от работы с Apple, хотя и забрал к себе нескольких ключевых сотрудников. Те выходили на работу по совмещению, а Айв через LoveFrom собирался реализовывать любопытство.
Он выделял несколько ключевых составляющих работы: идейное любопытство дизайнера должно подкрепляться наличием большой команды. Без нее даже самую креативную и перспективную задумку невозможно реализовать – на это нужны ресурсы. В Apple все это сошлось: компания получила сотрудника, который вырос в одного из самых влиятельных дизайнеров Великобритании.
Понять Джони Айва помогают выдержки из его других интервью о дизайне. Он считал, что хороший продукт может изначально казаться неправильным. Важнее всего – форма и цвет. В современном мире нужно стремиться к маленькой электронике, а параллельно делать ее легкой и простой. Если какой-то элемент не кажется необходимым, его обязательно нужно убирать.