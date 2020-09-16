Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга

Кук просыпается в 4 утра и сразу же читает письма пользователей. Потом – спортзал, правильный завтрак и много-много работы

Американские журналисты характеризуют Тима Кука как суперзакрытого менеджера, который редко рассказывает о себе. Но три важные вещи из своего рабочего дня он все же отметил.

Первая – Кук обязательно просыпается в четыре утра и сразу же берется за прочтение писем клиентов (обычно читает их в течение часа). Так он изучает отзывы о продуктах Apple и отмечает все важные недостатки.

Суммарно за день он может прочесть 700-800 писем.

«С утра я читаю их, чтобы загрузить и взбодрить мозг. Дальше я так могу вообще расслабиться в течение дня. Для меня это не трудно, иногда даже доставляет удовольствие».

Вторая – сразу идет в спортзал. У него дома свой зал с тренажерами. Иногда (раз-два в неделю) к нему приходит персональный тренер.