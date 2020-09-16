Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
25 августа исполнилось 9 лет правлению Тима Кука в Apple. Он до сих пор работает под тенью Стива Джобса, но справляется: перед началом пандемии Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в 91,8 млрд долларов.
Секреты Кука – в режиме дня.
Кук просыпается в 4 утра и сразу же читает письма пользователей. Потом – спортзал, правильный завтрак и много-много работы
Американские журналисты характеризуют Тима Кука как суперзакрытого менеджера, который редко рассказывает о себе. Но три важные вещи из своего рабочего дня он все же отметил.
Первая – Кук обязательно просыпается в четыре утра и сразу же берется за прочтение писем клиентов (обычно читает их в течение часа). Так он изучает отзывы о продуктах Apple и отмечает все важные недостатки.
Суммарно за день он может прочесть 700-800 писем.
«С утра я читаю их, чтобы загрузить и взбодрить мозг. Дальше я так могу вообще расслабиться в течение дня. Для меня это не трудно, иногда даже доставляет удовольствие».
Вторая – сразу идет в спортзал. У него дома свой зал с тренажерами. Иногда (раз-два в неделю) к нему приходит персональный тренер.
Все данные организма до, во время и после тренировок он обязательно фиксируют через Apple Watch. Кук не любит железо, зато обожает кардио. Велотренажеры, гребля, беговые дорожки – его тема. Когда позволяет погода и время, он идет до работы пешком (живет в часе ходьбы от офиса). И просто следит, чтобы за день набегало минимум 8-9 тысяч шагов.
Третья – завтрак. Кук считает это важнейшим приемом пищи, потому что он запускает все необходимые процессы внутри тела и обеспечивает его энергией. Обычно ест что-то низкокалорийное и из натуральных продуктов.
С 8:30 начинается рабочий день. Кук всегда приходит раньше сотрудников и уходит позже них (обычно в 20:15-20:30). У Кука много перекусов – обычно это протеиновые батончики. Из серьезных блюд он предпочитает что-нибудь простое: рис, отварной картофель, курицу.
Когда Кук приезжает домой, он оставляет себе час на отдых и ложится спать.
Журналист Business Insider Дэйв Джонсон однажды провел эксперимент и прожил целую неделю в ритме Тима Кука. Главные выводы:
- Иногда он часто перекусывал, потому что не привык завтракать раньше 10 утра.
- Все утренние этапы Кука взаимосвязаны. Отсутствие бодрой зарядки или физических упражнений с самого пробуждения приводит к вялости ко второй половине дня.
- Плюс такого распорядка – к полудню выполняется почти дневная норма дел.
- Минус – к 6 вечера ты начинаешь чувствовать дикую усталость, потому что на тот момент бодрствуешь больше 12 часов.
Тим Кук считает, что экстремальные виды спорта лучше всего держат тело в тонусе. Первая любовь – скалолазание и походы
Помните тезис о суперзакрытости Кука? Он мало говорит даже об увлечениях. Известно, что природным туризмом он заболел еще в молодости: когда было не так много денег, а из активного отдыха были доступны лишь походы. Тогда Кук много бродил с друзьями с палатками, взбирался по горам и проводил уик-энды в лесу. Он говорил: «Вдали от города ты должен очищаться как физически, так и духовно. Ты должен забыть о всех бедах и проблемах. Только когда ты отвлекаешься от всего этого, ты отключаешься».
Сейчас Кук практически не занимается скалолазанием (на всякий случай: 1 ноября ему будет 60), но часто ходит в походы. Доказательства – чекины из твиттера.
Глейшер Пойнт. Точка в Йосемитской долине в Калифорнии.
Кадр из похода по лесу на севере Швеции.
Да, чекинов тоже мало, потому что даже в соцсетях Кук совсем не пишет об отпуске и личной жизни. Кстати, есть миф, что он особенно следит за инстаграмом Apple.
Вторая любовь – велоспорт. Его сильно вдохновляет Лэнс Армстронг
У Лэнса Армстронга (легенда велогонок, который побеждал рак и признавался в допинге) большая история отношений с Apple. Отдельная часть – дружба со Стивом Джобсом. Они общались до его смерти, а потом Армстронг говорил: «На этом моя история с Apple не заканчивается. Я дружу с новым боссом компании – Тимом Куком. Но я ему не завидую. Вряд ли бы кто-нибудь хотел быть заменой Эдисону».
С Кумом они подружились вокруг велоспорта. Кук обожает велопрогулки (особенно по горам – что сочетается с походами) и иногда катается с Армстронгом, который также подбирал ему правильный велосипед и иногда приезжает к нему на обед. После одной из таких встреч Лэнс даже выложил твит:
«Душевная встреча с моим хорошим другом Тимом Куком. Вместе обсудили Live Strong (организация Армстронга против рака) и Proposition 29 (калифорнийский фонд против рака)».
El Mundo пишет, что Тиму Куку нравится склад ума Армстронга, его бойцовский характер и желание жить – в этом он чувствует сильное сходство с ним. По данным El Mundo, Кук считает его своим источником вдохновения и даже стрижется в стиле Армстронга.
Еще о любви Кука к велосипедам:
- Во время короткой двухдневной поездки в Китай в 2017-м он нашел час (хотя график был запредельно забитый), чтобы посетить офис стартапа по прокату велосипедов в Пекине – Ofo: поговорил с боссами и восхитился технологиями по продвижению велосипедов.
- В твиттере он делится текстом о том, как приложения делают велоспорт лучше.
Однажды Кук сказал: «Я люблю кататься на велосипедах. Этот процесс расслабляет меня. На свете не так много вещей, способных отвлечь меня от работы. И это – одна из них».
Еще короткий факт о Куке: любит регби и баскетбол, но более-менее серьезно болеет только за институтские команды
Об этом он даже написал в профиле своего твиттера.
Duke – баскетбольная команда из его университета Дьюка. Он стабильно раз в сезон посещает институт и матч местной команды. И традиционно раздает много селфи.
Auburn – регбийная команда из университета Оберна, который он заканчивал. На матчи этой команды он ходит пореже.
«Мне нравится студенческий спорт. Иногда там больше адреналина и эмоций, чем в профессиональном спорте. Я люблю ходить на матчи команд из Дьюка и Оберна. Там много умных и задорных девушек и молодых людей, с которыми можно обсудить что-то действительно интересное, включая игру»
Женщин исключил из рациона - у роботов тоже не маячит.