Велоспорт

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Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка
Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
#Наталья Непряева
Представьте: вы мчитесь на велике – и вдруг руль отрывается. Такое пережил гонщик Олимпиады: ссадины, ушибы, ободранный нос
#велогонки
Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами
#Олимпиада-2020
Золото Олимпиады выиграла доктор математических наук. Она читает лекции и готовится к велогонкам без тренеров
#Анна Кизенхофер
Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй
#Аннемик ван Влютен
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Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски
Велоспорт
Новая Зеландия пересмотрит систему психологической помощи спортсменам после смерти 24-летней велосипедистки
#Оливия Подмор
Велоспорт
🥉🇷🇺 Хатунцева и Новолодская взяли бронзу в велотреке. Это 61-я медаль России в Токио
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в трековом велоспорте
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🚴🏻‍♂️ Эквадор выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020 в шоссейном велоспорте. Россиянин стал 32-м
#Олимпиада-2020
Лыжные гонки
Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов