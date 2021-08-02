Представьте: вы мчитесь на велике – и вдруг руль отрывается. Такое пережил гонщик Олимпиады: ссадины, ушибы, ободранный нос

Со второй попытки Австралия чуть даже не взяла медаль. Она долго опережала в личной гонке Великобританию, но проиграла. И среди всех стран заняла пятое место. Теперь Австралия поборется за бронзу, хотя была одним из фаворитов Олимпиады.

Эксперт Eurosport по велоспорту Брэдли Уиггинс говорит, что рули, как у Портера, действительно часто ломаются:

«Эти рули – 3D-рули, которые делаются отдельно для каждого гонщика. Они хрупкие, имеют свойство трескаться. Особенно на коротких трассах, где через руль проходит большая сила».

Портер и раньше неудачно падал во время гонки. В 2018 после падения последствия были еще серьезнее: Портер сломал ключицу, шесть ребер и проколол легкое. Он лечился шесть недель, быстро восстановился и даже выиграл Австралии золото на чемпионате мира.

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