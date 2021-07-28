Золото Олимпиады выиграла доктор математических наук. Она читает лекции и готовится к велогонкам без тренеров
Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер выиграла 137-километровую гонку на шоссе. Это первое золото Австрии в велоспорте на ОИ с 1896 года (то есть с самой первой Олимпиады). И первое золото вообще с 2004-го.
Победа Кизенхофер была неочевидной, потому что ей 30 лет и в профессиональном велоспорте она только четыре года.
Секрет победы – дерзкая тактика. Кизенхофер вместе с другими гонщицами сразу оторвалась ото всех на десять минут. Конкурентки выдохлись, а Кизенхофер выдержала темп, пришла первой и удивила тех, кто финишировал после нее. Например, второй приехала голландка Аннемик ван Влейтен. Она даже праздновала победу, пока ей не сказали, что вообще-то первой приехала Кизенхофер. С отрывом в минуту и 15 секунд.
После гонки Кизенхофер говорила, что вообще считала 25-е место нормальным результатом:
«Было бы хорошо занять 25-е место. Я все отдала, чтобы приехать хотя бы 25-й, но я победила и не могу поверить в это».
Победа Кизенхофер – сплошной шок. Она до сих пор преподает математику в институте и готовилась к Олимпиаде без тренеров
Кизенхофер в юности занималась триатлоном, но после травмы не смогла хорошо бегать и выбрала велоспорт. До профессионалов она добралась только в 2017 году. В 2016-м она присоединилась к группе каталонских любителей, выиграла первые соревнования, но три года не получалось найти профессиональную команду для длительного контракта.
Она даже бросала велоспорт на год, но вернулась. Тогда Кизенхофер поняла, что ей не нужны тренеры – все отлично получается и без них. В Токио она приехала без команды профессионалов вокруг себя:
«Это не свойственно моему характеру. У всех есть тренер, диетолог и парень, который планирует гонки. Мне нравится быть независимой, всю работу я делаю сама. Например, мне нравится самостоятельно выбирать план тренировок. У меня подход одинокого бойца».
Сама Кизенхофер объясняет свой характер математическим складом ума. Она до сих пор читает лекции в университете Лозанны и входит в группу исследователей, которые занимаются нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных, возникающих в математической физике.
Кизенхофер обучалась в трех университетах: в Вене, Кембридже и в Барселоне, где получила докторскую степень и параллельно с учебой вернулась в спорт. Математика – это философия жизни Кизенхофер и метод, который помог выиграть Олимпиаду:
«Я не говорю, что высшая математика помогла мне победить, но она определила мой образ мышления. Я рассчитала, как мне нужно ехать, сколько еды нужно и т.д. Хорошо, что у меня получилось оторваться сразу, ведь в пелотоне у меня плохо получается ехать. Я счастлива, что не испугалась своей тактики. В оторвавшейся группе я ощутила, что тут я самая сильная и могу победить».
После Олимпиады Кизенхофер не хочет, чтобы к ней липло много внимания. Она мечтает вернуться к семье и дальше преподавать. Кизенхофер спокойно относится ко вниманию студентов: «Все гуглят имя своего преподавателя. В прошлом году у меня были студенты, которые желали мне удачи, когда намечалась гонка».
В соцсетях у Кизенхофер только велоспорт. Но иногда наука тоже пробирается. Например, она публиковала статистическую аналитику по своему тренировочному заезду: «Один из лучших моментов дня – смотреть на красивую графику после хорошей тренировки».
Кизенхофер признается, что семья мало что понимает в ее спорте, но ей очень важна их поддержка.
«Это большая мотивация знать, что сейчас мама смотрит меня по телевизору, хотя она и вся семья плохо разбираются в велогонках.
Очень хочу увидеть семью. Им все равно, что у меня висит на шее. Им нравлюсь я, а не олимпийский призер».