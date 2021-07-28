Золото Олимпиады выиграла доктор математических наук. Она читает лекции и готовится к велогонкам без тренеров

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер выиграла 137-километровую гонку на шоссе. Это первое золото Австрии в велоспорте на ОИ с 1896 года (то есть с самой первой Олимпиады). И первое золото вообще с 2004-го.

Победа Кизенхофер была неочевидной, потому что ей 30 лет и в профессиональном велоспорте она только четыре года.

Секрет победы – дерзкая тактика. Кизенхофер вместе с другими гонщицами сразу оторвалась ото всех на десять минут. Конкурентки выдохлись, а Кизенхофер выдержала темп, пришла первой и удивила тех, кто финишировал после нее. Например, второй приехала голландка Аннемик ван Влейтен. Она даже праздновала победу, пока ей не сказали, что вообще-то первой приехала Кизенхофер. С отрывом в минуту и 15 секунд.